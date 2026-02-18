Chytré brýle, přívěsek a AirPods s kamerou. Apple chystá tři novinky, mají však jeden společný háček

- Apple chystá novou řadu nositelných produktů postavených na umělé inteligenci
- Ještě letos prý mají dorazit nabušené AirPods Pro s kamerou a hlubší integrací Siri
- Následovat bude chytrý přívěsek à la Humane AI Pin, výhledově pak i chytré brýle
Apple bývá v posledních letech kritizován za to, že upřednostňuje výdělek ze služeb nad inovacemi pro hardware. Toto vnímání se ale může brzy změnit, protože americká firma podle renomovaného zdroje zintenzivňuje práci na třech velkých projektech ze segmentu nositelné elektroniky: má jít o přepracované AirPods, chytrý přívěsek a také chytré brýle, které by se měly vyvinout ze současné koncepce headsetu Vision Pro. Informoval o tom Mark Gurman z agentury Bloomberg.
Nové AirPody a přívěsek na krk
Na nedávném setkání se zaměstnanci měl ředitel Applu Tim Cook prohlásit, že firma se bude více soustředit na nové výzvy v segmentu zařízeních postavených na umělé inteligenci. „Svět se mění velmi rychle. Jsme z toho extrémně nadšení,“ měl prohlásit Cook. Jako první bychom se měli dočkat předělaných sluchátek AirPods a chytrého přívěšku.
BREAKING: Apple is ramping up work a trio of AI wearables: Smart Glasses, AirPods with Cameras, and a Pendant that can be worn as a necklace or pinned to clothes. New details on all of the devices. https://t.co/J6AZWJMjbs
— Mark Gurman (@markgurman) February 17, 2026
V první řadě přijdou na přetřes AirPods Pro, vylepšená verze současné generace s několika novými funkcemi. Tou hlavní novinkou by přitom měla být malá kamerka ve sluchátkách. Nejde o takový šok, protože dle uniklých patentů Apple již v minulosti přemýšlel o nasazení kamery i do hodinek Apple Watch. Důvod je jednoduchý – možnost širšího propojení s umělou inteligencí, například prostřednictvím funkce Visual Intelligence, která již nyní funguje například na iPhonech.
Nové AirPody s pokročilými AI funkcemi mají dorazit ještě letos, pravděpodobně na podzim. Dalším zařízením, které nejspíš dorazí na konci letošního roku (nebo zkraje příštího roku), je malý přívěsek, který půjde nosit na krku, připnutý k tričku nebo v klopě kabátu; Apple jistě vymyslí mnoho kreativních způsobů používání.
Přestože to není oficiální, Apple se interně trochu brání přirovnávání k zařízení Humane AI Pin, který ale vpravdě fungoval na podobném principu. Má jít o malé zařízení o velikosti AirTagu, které bude zaznamenávat vaše konverzace (obrazem i zvukem), dle vašeho svolení s nimi dále pracovat na úrovni AI modelů a vše zpracovávat bezpečně v iPhonu.
„Přívěsek by v podstatě sloužil jako neustále zapnutá kamera pro smartphone, která by také obsahovala mikrofon pro vstup Siri. Někteří zaměstnanci Apple jej nazývají ‚očima a ušima‘ telefonu,“ napsal ve svém úterním reportu Mark Gurman.
Chytré brýle jako náhrada za Vision Pro?
Velkou novinkou pro rok 2027 mají být chytré brýle. Tim Cook podle Gurmana uvnitř firmy neskrývá svou fascinaci brýlemi Meta; něco podobného by již dle dřívějších reportů měla být finální vývojová fáze pro headset Vision Pro.
Brýle nemají mít vlastní displej, hlavním cílem tedy znovu bude záznam – a to přes kameru a mikrofony, komunikace s uživatelem pak bude probíhat přes umělou inteligenci a přes sadu reproduktorů. Výrobce se při vývoji tohoto zařízení zaměřuje dle Marka Gurmana na dva klíčové aspekty: dílenské zpracování a kvalitní technologii pro záznam, především kamery.
Zařízení má být vybaveno dvěma objektivy: jedním pro snímky ve vysokém rozlišení a druhým určeným pro počítačové vidění – technologii podobnou té, která se používá v brýlích Vision Pro. Druhý senzor je navržen tak, aby zařízení poskytoval informace o okolním prostředí, což mu pomáhá přesněji interpretovat okolí a měřit vzdálenost mezi objekty; tedy jakýsi LiDAR skener.
Vše má být propojeno s Apple Intelligence. To znamená, že brýle budou umět číst text před vámi, převádět jej pro svou potřebu do digitální podoby a následně s ním pracovat. Například vám na základě kontextu poradí, jaké ingredience se nachází v pokrmu na jídelním lístku v restauraci. Ještě zajímavější je vize, že brýle vám přes sklo ukážou, kde v regálu v supermarketu se nachází položka z vašeho nákupního seznamu.
Chybět nemá ani již zmíněná Visual Intelligence nebo navigace pro pěší při pohybu městem. „Společnost Apple v posledních měsících dosáhla významného pokroku ve vývoji svých brýlí s kódovým označením N50 a nedávno distribuovala širší sadu prototypů v rámci svého hardwarového inženýrského oddělení. Společnost plánuje zahájit výrobu již v prosinci, ještě před veřejným uvedením na trh v roce 2027,“ uzavřel Mark Gurman.
Problém jménem Siri
Není ale všechno zlato, co se třpytí. Aby mohly všechny výše zmíněné produkty dojít do zdárného konce, je k tomu potřeba úzká integrace s umělou inteligencí, zejména pak hlasovou asistentkou Siri. Její novou podobu – a teď nemáme na mysli jen design – odhalil Apple již v létě 2024, stále ale bez reálného výsledku, který by mohl uživatel pocítit. Představa, že Siri na iPhonu nahradí ChatGPT nebo Perplexity je v tuto chvíli mimo, protože si neporadí ani s jednoduchými příkazy.
Větší část novinek, která měla dorazit s aktualizací iOS 26.4 v březnu nebo dubnu letošního roku, byla dle nedávného reportu agentury Bloomberg odložena na léto, respektive podzim. Nejdříve se tak novější Siri dočkáme až s iOS 26.5, případně až s fungl novou verzí iOS 27 v září letošního roku (pokud Apple naplní své obvyklé tradiční vydávání softwarových updatů). Problémy se Siri se tak kupí i 1,5 roku od představení a výsledek zatím nikdo z uživatelů neměl možnost vyzkoušet.
Slíbené funkce Siri, které zatím nepřišly:
- Personalizovaná Siri s přístupem k osobnímu kontextu – Siri měla číst e-maily, zprávy, kalendář a další data a na jejich základě odpovídat.
- Porozumění obsahu obrazovky – Siri měla rozpoznat, co máte zrovna na displeji, a podle toho reagovat.
- Schopnost přímo ovládat aplikace – např. přesouvat věci v poznámkách, upravovat fotky nebo pracovat s e-maily bez nutnosti manuálního zásahu.
- App intents, respektive hlubší integrace s aplikacemi třetích stran – Siri měla umět ovládat i ne-Apple aplikace a provádět komplexní úkoly.
- Sémantické vyhledávání v datech na zařízení – Siri měla například vyhledat konkrétní fotky, dokumenty nebo zprávy podle významu, ne jen klíčových slov.
- Více příkazů najednou – například „najdi fotky z víkendu, uprav je a sdílej na Instagramu“, součástí toho měla být i možnost Siri zadat příkaz, ale pak se opravit a zadat jiný.