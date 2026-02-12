Apple hasí další fiasko. Natřikrát slibované funkce pro Siri prý čeká další odklad

- Vývoj Siri je zase v ohrožení, očekávané novinky pro letošní jaro nejspíš nepřijdou
- Podle informací přímo z Applu se vyskytlo několik problémů, finalizace není hotová
- Značná část novinek plánovaných nově pro iOS 26.4 se přesune na iOS 26.5, případně až na iOS 27
Apple znovu narazil na problémy při implementaci funkcí Apple Intelligence, zejména pak nové hlasové asistentky Siri. Původní plán byl, že část nových funkcí bude dostupná už v březnu s aktualizací iOS 26.4. To se ale pravděpodobně nevyplní, jak informoval ve svém novém reportu Mark Gurman z agentury Bloomberg.
Vzestup a pád nové Siri
Problematická implementace nových funkcí týkající se asistentky Siri se datuje už do roku 2024. Tehdy v létě na konferenci WWDC Apple představil celou sadu Apple Intelligence, jejíž součástí má být i hlasová asistentka Siri ve zcela novém kabátě a hlavně s novými funkcemi. Zatímco všechny ostatní novinky už Apple AI obsahuje, Siri je vlastně více méně stejná, má jen nový design napříč celým ekosystémem.
Přitom už tehdy, 1,5 roku do minulosti, Apple sliboval, že Siri bude komunikovat na úrovni pokročilých hlasových asistentů, bude vnímat dění na obrazovce a využívat data z nainstalovaných aplikací pro kontext o uživateli. Nic z toho však dosud Siri neumí. Dle nového interního plánu měly tyto novinky dorazit do iOS v letošním roce, velká část z nich už v iOS 26.4, které v ostrém vydání dorazí v březnu, beta verze by měla být dostupná ještě v únoru.
A jsme tam znovu…
Jak informoval Mark Gurman, při nasazování nových funkcí se objevily další komplikace. To v praxi znamená, že notná část novinek spojených se Siri nejspíš dorazí až v květnu, kdy je v plánu aktualizace iOS 26.5. Zároveň je nevyhnutelné, že nemalou část připravovaných novinek Apple odsune ještě dál, až do září, kdy má dorazit velká výroční aktualizace iOS 27. Jenže tehdy už to budou celé 2 roky, kdy Apple něco slíbil, ale nedodal.
NEW: Apple’s long-planned upgrade to the Siri virtual assistant has run into snags during testing in recent weeks, potentially pushing back the release of several highly anticipated functions to at least iOS 26.5 and iOS 27. https://t.co/Nke3FJPaX8
— Mark Gurman (@markgurman) February 11, 2026
Gurman ve svém reportu píše: „Jedna funkce pravděpodobně nedorazí nijak brzy – rozšířená schopnost Siri využívat osobní data. Tato technologie by uživatelům umožnila požádat asistenta, aby například prohledal staré textové zprávy, našel podcast sdílený přítelem a okamžitě jej přehrál.“
Mezi další funkce, které jsou zatím ve vývoji, patří nejmodernější příkazy pro hlasové ovládání přímo v aplikacích, systém známý jako „app intents“. Umožní uživatelům požádat Siri, aby vyhledala obrázek, upravila ho a odeslala kontaktu – to vše jediným příkazem. Zaměstnanci Apple, kteří testují iOS 26.5, podle zdroje tvrdí, že tyto funkce jsou již částečně podporovány, ale nefungují spolehlivě ve všech případech.
Slíbené funkce Siri, které zatím nepřišly:
- Personalizovaná Siri s přístupem k osobnímu kontextu – Siri měla číst e-maily, zprávy, kalendář a další data a na jejich základě odpovídat.
- Porozumění obsahu obrazovky – Siri měla rozpoznat, co máte zrovna na displeji, a podle toho reagovat.
- Schopnost přímo ovládat aplikace – např. přesouvat věci v poznámkách, upravovat fotky nebo pracovat s e-maily bez nutnosti manuálního zásahu.
- App intents, respektive hlubší integrace s aplikacemi třetích stran – Siri měla umět ovládat i ne-Apple aplikace a provádět komplexní úkoly.
- Sémantické vyhledávání v datech na zařízení – Siri měla například vyhledat konkrétní fotky, dokumenty nebo zprávy podle významu, ne jen klíčových slov.
- Více příkazů najednou – například „najdi fotky z víkendu, uprav je a sdílej na Instagramu“, součástí toho měla být i možnost Siri zadat příkaz, ale pak se opravit a zadat jiný.
Siri stále obětí chyb
K dalším problémům patří bugy, kdy se Siri odmlčí ve chvíli, když uživatel hovoří až moc rychle. V jiných případech Siri z ničeho nic přestane pracovat ve chvíli, kdy dostane několik příkazů najednou, což vyžaduje delší „přemýšlecí“ čas. Sluší se připomenout, že přesně na tyto vychytávky Apple lákal v červnu 2024 a jiní AI chatboti, jako Gemini nebo ChatGPT, to zvládají v 95 % případů.
Jak zaznělo v úvodu, jde o dlouhodobou nekončící mizérii Applu v otázce umělé inteligence. Vývojářský tým pod novým vedením Craigha Federighiho byl nucen přizvat ke spolupráci společnost Google, na jejíž jazykových modelech Gemini nová Siri z velké části poběží. Konkrétně by se mělo jednat o kombinaci vlastních Apple Foundations Models a modelů Gemini.
Výsledek? Část novinek v květnu, zbytek až v září
V současnosti se tak vývoj opět nejeví příliš dobře. Značnou část novinek plánovaných už od minulého roku pro iOS 26.4 bude muset výrobce odsunout nejdříve na květen (iOS 26.5), spíše až na podzim, kdy dorazí iOS 27. Nicméně to zdvihá pro Apple novou výzvu, protože s představením výroční aktualizace bude chtít upoutat zbrusu novými funkcemi, nejen opakováním novinek slibovaných už v roce 2024.
Finální podoba Siri by měla být chytrý, nicméně zabezpečený systém umělé inteligence, která pracuje s daty o uživateli, pracuje s klíčovým kontextem a funguje jako komplexní chatbot známý od konkurence. Apple ale znovu naráží na svou obsesi v zabezpečení uživatelů, což potvrdil na nedávném setkání s pracovníky i šéf vývoje softwaru Federighi.
„Domníváme se, že je velmi důležité, aby data, která model získá z vašich otázek, zůstala soukromá. Standardem v tomto odvětví je odesílat tato data na server, kde jsou zaznamenána, zpřístupněna společnosti a použita pro školení,“ uvedl a dodal, že Apple místo toho udává směr v oblasti umělé inteligence, která buď zůstává v zařízeních uživatelů, nebo je odesílána na servery tak jako tak chránící soukromí.