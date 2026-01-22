TOPlist

Slibovaná „nová Siri“ je blíž, než byste čekali. Apple ji odhalí už v červnu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 1. 9:00
1
Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18
  • Nová Siri má konečně dorazit letos, více se dozvíme po konferenci WWDC 26 v červnu
  • Interně v Applu je projekt vylepšené Siri označován jako „Campos“, tvrdí insider Mark Gurman
  • Podpora dalších jazyků zůstává otázkou, Apple to nijak nechce komentovat

Apple se podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg chystá na revoluční novinky v rámci hlasové asistentky Siri. V iOS 27 nahradí současné rozhraní plnohodnotným AI chatbotem ve stylu ChatGPT, který bude hluboce integrován do iPhonu, iPadu i Macu. Projekt interně nazývaný „Campos“ přinese plynulou konverzaci, ta má dokonce být tak vyladěná, že nahradí klasické příkazy.

Siri jako AI chatbot

Siri debutovala už v roce 2011, tehdy šlo o velkou novinku. Později se však dostala do stínu konkurenčních služeb, což se ještě prohloubilo s nástupem AI generativních chatbotů. Nová Siri, interně přezdívaná „projekt Campos“, se má stát skutečnou AI chatovací službou, tvrdí Mark Gurman.

Uživatelé budou moci novou službu vyvolat stejným způsobem, jakým nyní otevírají Siri, a to vyslovením příkazu „Siri“ nebo podržením bočního tlačítka na svém iPhonu nebo iPadu. Na rozdíl od současné verze, kde relace končí po jednom příkazu, chatbot udrží kontext napříč interakcemi, což ho přiblíží ChatGPT nebo Gemini.

Dorazí po WWDC 26

První náznaky „lepší Siri“ budou moci uživatelé pozorovat už po jarním updatu Apple Intelligence, který sice zlepší Siri pomocí modelů Google Gemini, ale zachová původní UI. Půjde spíš o přípravný krok než o finální modernizaci. Finální podobu této znovuzrozené Siri americký gigant představí na konferenci WWDC v červnu 2026 jako hlavní novinku iOS 27 a macOS 27, s plným vydáním v září.



Apple a Česko, potažmo čeština



Nepřehlédněte

Apple zapomíná na Česko. Jaké funkce stále nepodporují češtinu?

Otázkou zůstává podpora jazyků. Siri v tuto chvíli podporuje 21 světových jazyků a několik dialektů, mezi nimi chybí čeština, slovenština a dokonce i polština. Gurman ve svém reportu nijak nekomentuje, zdali nový technologický umožní Siri rychleji nabídnou širší podporu jazyků. Tiskové oddělení Applu na otázky ohledně češtiny pro Siri také konstantně mlží – uvádí pouze, že fokus na další trhy je otázkou budoucnosti a tu nijak komentovat nechce.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

