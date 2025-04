Apple zapomíná na Česko. Jaké funkce stále nepodporují češtinu?

Apple vnímá Česko jako jeden z důležitých trhů v Evropě

Přesto celá řada jeho funkcí češtinu nepodporuje už dlouhé roky

Namátkou třeba asistentka Siri, nativní překladač nebo klávesnice na Apple Watch

Apple oficiálně do České republiky vstoupil až v roce 2011, tedy dávno po představení prvního iPhonu. V tomto roce totiž spustil vlastní web v češtině. A dá se říct, že má i Česko celkem rád: produkty se zde začínají prodávat ve stejný termín jako v sousedním Německu, podle expremiéra Andreje Babiše se dokonce jednalo o umístění Apple Storu do Prahy. I tak ale celá řada i celkem klíčových funkcí nepodporuje češtinu – a je ve hvězdách, jestli někdy vůbec bude. Na ty nejzajímavější příklady se teď podíváme.

Apple Intelligence

Apple svou sadu chytrých funkcí pod označením Apple Intelligence představil v červnu loňského roku. Už tehdy proklamoval, že v první vlně bude k dispozici pouze v angličtině. Čeština tedy byla upozaděna stejně jako velké světové jazyky, například španělština, portugalština, čínština či japonština.

Jenže v dubnu letošního roku Apple rozšířil sadu jazyků pro svou umělou inteligenci. Dostalo se na němčinu, italštinu, francouzštinu a také vzpomínanou španělštinu a portugalštinu. Bohužel na slovanské jazyky se zatím nemyslelo, a to včetně češtiny.

Snad nejpozději za rok touto dobou budeme moci Apple Intelligence používat stejně pohodlně jako sousední Němci a Rakušané. Problémem v případě Apple Intelligence totiž je, že absolutně nefunguje bez toho, abyste měli telefon nastavený do podporované řeči. A kdo z vás kvůli tomu chce mít iPhone v angličtině?

Hlasová asistentka Siri

Siri byla poprvé představena po boku iPhonu 4S v roce 2011. Od té doby se naučila 21 světových jazyků a mnoho dalších dialektů. Na slovanské národy se opět nedostalo – Siri neumí česky, slovensky, dokonce ani polsky. Jedinou výjimkou je ruština. Češi tak čekají na podporu češtiny pro Siri dlouhých 14 let a zatím to nevypadá, že by vyhlídky na pár příštích let byly o moc lepší.

Mezi uživateli vznikla dokonce petice, autorem je nespokojený uživatel Samuel Jelínek. Za týden, co je petice k dispozici, ji podepsalo 41 lidí, tudíž zase tak velkou pozornost nemá. Každopádně pokud byste se k prosbě o českou Siri chtěli připojit, můžete tak učinit na portálu Change.org.

Překladač

Oficiální Apple překladač byl uveden v roce 2020 s iOS 14, tehdy podporoval prvních 11 jazyků. Nabídka pro překlad se sice rozšířila, ale ne nijak významně. Kromě klasických světových jazyků zaujme znovu i ruština, dokonce i ukrajinština a polština. Čeština však mezi nimi není. Nedá se nic dělat, uživatelé budou muset konat jako do roku 2020 – používat alternativu v podobě Překladače Google, případně modernější AI překladače DeepL.

Klávesnice na Apple Watch

Ovšem toto bolí o poznání více. Chytré hodinky Apple Watch umí zobrazit na relativně malém displeji klávesnici, kterou lze použít v případě, že nechcete vybírat z přednastavených odpovědí na zprávy, nebo nemáte prostor diktovat (jste například v přeplněné tramvaji).

Klávesnici podporují všechny modely od Series 7, obzvlášť praktická je u nejnovějších Series 10 s velkým displejem, anebo robustního titanového modelu Ultra a Ultra 2. Nicméně klávesnice na hodinkách je dostupná pouze v případě, že máte Apple Watch přepnuté do jednoho z 8 podporovaných jazyků. A ano, čeština zde není. Moc to nechápeme, protože dostat QWERTY/Z klávesnici na hodinky s podporovaným jazykem je mnohem méně náročný úkon než naučit umělou inteligenci celou novou řeč.

Apple News a další „drobnosti“

A pokračovat bychom mohli i dál. S češtinou si stále nerozumí ani RSS čtečka zpráv Apple News, která k tomu všemu ještě není dostupná nikde v Evropské unii. Stejně tak americká firma do Evropy nedostala své předplatné Fitness+ pro lepší práci s hodnotami naměřenými pomocí Apple Watch při cvičení.

Češi si musí nechat zajít chuť i na posílání peněz přes Apple Pay Cash, firma zde nenabízí ani svou vlastní platební kartu Card, která je na tyto finanční služby navázaná. V angličtině (a dalších jazycích) je dostupná i šikovná transkripce podcastů, čeština chybí i zde. Přitom aplikace Apple Podcasty je v Česku velmi oblíbená.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.