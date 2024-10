Plaťte z iPhonu na iPhone. Funkce Tap to Pay je konečně dostupná v Česku

Apple zpřístupnil technologii Tap to Pay do dalších evropských zemí

Přidává se Rakousko, Švédsko, Rumunsko nebo také Česká republika

Obchodníci a živnostníci tak nyní mohou udělat ze svého iPhonu terminál

Apple dnes oznámil, že technologie Tap to Pay přichází nově do České republiky a dalších čtyř evropských zemí. Funkce bude v naší zemi dostupná přes technologii Apple Pay a systémy firem Viva, Stripe a SumUp. Tap to Pay k nám přichází po skoro 3 letech, kdy byla uvedena v USA.

Udělejte z iPhonu terminál

Funkce Tap to Pay umožňuje obchodům a drobným podnikatelům používat iPhone jako bezkontaktní terminál k přijímání plateb. Zákazník jednoduše přiloží svou bezkontaktní kartu nebo iPhone či hodinky Watch k iPhonu obchodníka a dokončí platbu pomocí čipu NFC v iPhonu.

Zatímco Apple Pay je v Česku od února 2019, Tap to Pay dorazilo do USA až v roce 2022. Postupně se placení „na iPhone“ rozšířilo i do dalších zemí v Evropě, jako je Francie, Německo, Itálie, Holandsko nebo třeba Ukrajina. Nejnovější expanze následuje nyní, kdy funkce přichází do Rumunska, Irska, Švédska, Rakouska a také České republiky.

Tap to Pay míří do Česka

Uživatelé v Česku mohou zaregistrovat svůj iPhone do systému Tap to Pay prostřednictvím aplikací Viva, Stripe a SumUp. V zahraničí, například právě v Irsku a Rakousku, podobnou službu nabízí i oblíbená banka Revolut. V Česku však nikoliv.

Tap to Pay slouží primárně obchodníkům a živnostníkům, aby mohli ze svého – klidně osobního – mobilního telefonu udělat platební terminál pro přijímání bezkontaktních plateb. Nezaměňovat s funkcí Apple Pay Cash, která slouží k rychlému posílání peněz mezi uživateli. Ta je zatím dostupná pouze v USA.

Technologii Tap to Pay pro uživatele telefonů s Androidem představila firma Global Payments na českém trhu ve spolupráci s Českou spořitelnou již v únoru 2021. Pokud tedy používáte androidový telefon, už dávno z něj můžete v mžiku udělat platební terminál pro vaše zákazníky.