Přepracovaná Siri dělá Applu vrásky, nevěří ji ani vlastní zaměstnanci

21. 10. 20:30
Jednou z očekávaných novinek v rámci Apple Intelligence je bezesporu přepracovaná Siri. Na tu Apple hodně vsázel, nicméně stále ji ještě nedokázal dostat do provozuschopného stavu, ani přes opakované sliby. Aktuálně to vypadá, že by mohla být nová Siri k dispozici snad v příštím roce, konkrétně s příchodem aktualizace iOS s označením 26.4. Ačkoli se Apple zrovna dvakrát nechlubí s tím, jak práce na nové generaci hlasové asistentky pokračuje, ne všichni jsou zrovna dvakrát optimističtí.

Mark Gurman v rámci svého pravidelného newsletteru Power On uvedl, že někteří softwaroví inženýři Applu mají obavy ohledně výkonu přepracované Siri. Neuváděl však žádné konkrétní podrobnosti o případných nedostatcích či o tom, co tito inženýři považují za problematické. iOS 26.4 pravděpodobně spatří světlo světa v březnu nebo dubnu, takže Apple má ještě přibližně pět až šest měsíců na to, aby opravil případné přetrvávající problémy s hlasovým asistentem.

Když Apple poprvé představil novou Siri na vývojářské konferenci WWDC 2024 tak neopomenul zmínit, že bude mít tři hlavní funkce: rozpoznávání obrazovky, využívání osobních kontextuálních informací o uživateli a ovládání aplikací. Apple v jedné z demonstrací kupříkladu ukázal typického uživatele iPhonu, který se Siri ptal na let a rezervaci oběda své matky, které Siri mohla zjistit na základě informací z aplikací Mail a Zprávy.



Nová Siri měla původně debutovat společně s iOS 18.4 v loňském roce, ale Apple její uvedení odložil. V červenci generální ředitel giganta z Cupertina Tim Cook uvedl, že v přípravě nové Siri dosahuje Apple značných pokroků v oblasti její personalizace, a že funkce budou podle plánu uvedeny na trh v příštím roce. Pokud však problémy přetrvají, nemusí být zaručeno ani uvedení iOS 26.4.

