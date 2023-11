Nejšílenější nositelná elektronika? Humane AI Pin je telefon, projektor i asistent v jednom

Společnost Humane konečně představila svůj odznáček poháněný umělou inteligencí

Umí například telefonovat, fotit, natáčet, překládat či ohlídat váš kalorický příjem

Dostupnost je prozatím omezena pouze na Spojené státy

Když společnost Humane poprvé ukázala své praktické využití umělé inteligence v podobě malé krabičky, řada z nás byla ohledně tohoto řešení pořádně skeptická. Revolučních zařízení se totiž ve světě technologií objevila už spousta a většina z nich se ukázala, že prodávají jen zajíce v pytli. Obezřetnost tedy byla na místě i v případě Humane, avšak nyní konečně společnost představila své zařízení v celé kráse.

Malá krabička s širokými možnostmi

S trochou nadsázky lze jejich vynález označit jako chytrý odznáček, ostatně Humane své zařízení pojmenovalo jako AI Pin. S pomocí magnetického systému se přichytává k oblečení, přičemž ideální pozice je zdá se v oblasti hrudníku. Tento magnetický systém uchycení neslouží pouze k umístění chytrého odznáčku, ale také se v něm ukrývá baterie, kterou díky tomu můžete snadno a rychle v případě potřeby vyměnit. Humane se bohužel nepochlubilo, jak dlouho jejich přístroj na jedno nabití vydrží, nicméně k dispozici je také speciální pouzdro, které slouží pro nabíjení a ukrývá v sobě jeden celý nabíjecí cyklus.

Samotný tvar AI odznáčku na první dobrou připomíná Apple Watch. Je vyroben z hliníku, dotykový touchpad je chráněn sklem Gorilla Glass a k dispozici je ve třech barevných provedeních. Součástí je také malá kapsule, která ukrývá hardwarovou výbavu v podobě čipsetu od Qualcommu, hloubkový 3D senzor a laserový projektor, který umožňuje uživateli částečně ovládat zařízení a dozvídat se důležité informace. AI odznáček projektuje vše podstatné například na zápěstí a Humane toto řešení nazývá Laser Ink Display. Interakci s laserovým displejem lze provádět otáčením a nakláněním ruky a výběr položky se provádí klepnutím prstem podobně jako u funkce dvojitého klepnutí na hodinkách Apple Watch.

Umělá inteligence od Humane zvládne řadu činností

Jakmile se zařízení dotknete, aktivují se mikrofony a uživatel tak může položit dotaz umělé inteligenci. AI odznáček umí odpovídat na celou řadu různých otázek, které byste jinak položili umělé inteligenci či je zadali do Googlu, přičemž umí také například pracovat s předchozími dotazy a příkazy. Rovněž zvládne přehrávat hudbu ze služby Tidal prostřednictvím integrovaného reproduktoru, který kolem nositele vytváří zvukovou bublinu, a navíc má funkci tlumočníka. Humane uvádí, že jejich Ai Pin mluví plynně mnoha jazyky a dokáže překládat mluvená slova v reálném čase. Aktuálně pro přístroj neexistují žádné aplikace, všechny akce a funkce jsou přístupné prostřednictvím AI.

AI Pin umí také fotit a natáčet videa prostřednictvím 13Mpx širokoúhlého fotoaparátu, a to jak s pomocí dvojitého poklepání dvěma prsty přímo na zařízení, nebo skrze hlasový příkaz. Všechny audiovizuální záznamy, fotografie, poznámky, připomínky či historii akcí lze dohledat na „centrální“ webové stránce, ke které uživatelé mají přístup přes jakýkoli internetový prohlížeč. Mimo to má AI odznáček zvládat také sledovat stanovené nutriční cíle, což byla jedna z funkcí, kterou Imran Chaudhri prezentoval už na začátku roku. Díky fotoaparátu lze také snadno a rychle zjistit, zda dané jídlo zapadá to jídelníčku uživatele.

Odznáček je připojen k mobilní síti, díky čemuž umí přijímat hovory od prověřených kontaktů, které určí uživatel. Společnost Humane tvrdí, že Ai Pin dokáže inteligentně určit, co má přednost. Pokud volá nebo posílá zprávu neznámý kontakt, jako je například donáška jídla, AI odznáček vás na tento hovor či zprávu upozorní. Pomocí Ai Pin lze samozřejmě i volat a odesílat textové zprávy.

Pokud máte obavy o soukromí a bezpečnost, také na tuto eventualitu společnost Humane myslela. AI Pin nemůže být aktivován bez přímé interakce uživatele, tudíž vás neposlouchá a nenahrává bez vašeho vědomí. Jakmile je v provozu fotoaparát či mikrofon. zařízení zapne výraznou žlutou diodu, která vás a okolí o aktivitě informuje. Co jsme se ovšem nedozvěděli je jak se bude AI Pin chovat v případě, kdy jej ztratíte či vám jej někdo odcizí.

Cena a dostupnost

Humane svůj AI Pin bude nejprve nabízet ve Spojených státech a to už od 16. listopadu. Cena je poměrně vysoká, konkrétně 699 dolarů (cca 19 300 Kč s DPH), přičemž se bohužel potvrdily také předchozí spekulace, které hovořili o nutnosti platit předplatné. To bylo stanoveno na 24 dolarů měsíčně (cca 666 Kč s DPH), díky čemuž dostane uživatel přístup k síti Humane, kterou pro firmu spravuje americká odnož operátora T-Mobile. Kdy a jestli vůbec se zařízení dostane do Evropy není známo, stejně jako jaká je jeho funkčnost mimo území Spojených států.