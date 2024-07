Apple Vision Pro konečně v Evropě. Používám je každý den, prozradil Tim Cook

Ode dnešního dne jsou chytré brýle Apple Vision Pro dostupné i v Evropě, a to v několika vybraných zemích. Při té příležitosti udělal britský bulvární list The Sun rozhovor s generálním ředitelem americké firmy Timem Cookem. Ten se přiznal k zajímavé věci: headset Vision Pro si údajně zamiloval a používá jej každý den.

K pátku 12. července jsou brýle Vision Pro dostupné kromě USA, Číny, Hongkongu, Japonska a Singapuru také v Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Francii a Německu. Po roce od představení a po 5 měsících od uvedení na trh v USA si tak konečně mohou brýle pro smíšenou realitu (XR) vyzkoušet i zákazníci v Evropě.

Britský deník The Sun se rozhodl udělat exkluzivní rozhovor s šéfem společnosti Apple Timem Cookem a zveřejnit jej právě při představení Vision Pro na evropském trhu. Ústředním motivem byly právě chytré brýle a vývoj smíšené reality jako takový.

Cook si neodpustil trochu těch marketingových kudrlinek. Zařízení pro virtuální, rozšířenou či smíšenou realitu jsou podle něj velkou myšlenkou, Vision Pro mají prý ambici stát se tím stejným, jako byl Mac pro osobní počítače a iPhone pro mobilní telefony.

Šéf jablečné společnosti se také přiznal k tomu, že on sám jeho Vision Pro využívá prakticky denně, a to ať už k práci, tak volnočasovým aktivitám, například sledování seriálů.

Apple’s Tim Cook reveals ‘incredibly special’ sports feature on Vision Pro headset that beats sitting in courtside seats.

