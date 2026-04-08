Fiasko místo triumfu: zahájení prodeje Vision Pro se Applu vymklo z rukou, tvrdí zaměstnanci

- Uvedení produktu Vision Pro od Applu neproběhlo tak hladce, jak mělo
- Podle výpovědi řady zaměstnanců bylo školení nedostatečné
- Mnozí z nich neměli ani minimální čas na nacvičení prodejních scénářů
Zahájení prodeje nového produktu je vždy trochu chaotické. Dvojnásob to platí v případě, kdy se chystáte prodávat zcela nové zařízení, které s těmi dosavadními nemá mnoho společného a které se navíc vymyká i svou cenou. V případě brýlí pro smíšenou realitu Apple Vision Pro se musel gigant z Cupertina vypořádat hned s několika překážkami hned v úvodu. Ostatně přesvědčit zákazníky, aby si zakoupili zařízení za více než sto tisíc korun není jednoduchý úkol, neboť bez vyzkoušení si zajíce v pytli koupí jen málokdo.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Zaměstnanci nebyli řádně proškolení
Nové informace přináší pohledy zevnitř na uvedení Vision Pro v obchodech Applu a v mnoho z nich ho popisuje jako „fiasko“. Zavedení zcela nové produktové kategorie pro Apple nikdy nemělo být snadné, ale na papíře se zdálo, že má vše promyšlené do detailu. Stovky zaměstnanců z maloobchodních prodejen byly přivezeny letecky do Cupertina, aby absolvovaly několikadenní praktické školení s novým zařízením. Tito zaměstnanci se poté vraceli do svých prodejen, kde vedli čtyřhodinové workshopy pro ostatní prodejce, kteří následně dostali další čas na nácvik a předvádění produktu.
Časopis Wired však přináší úryvek z knihy Noama Scheibera jménem Mutiny: The Rise and Revolt of the College-Educated Working Class, v němž zaměstnanci prodejen uvádějí, že skutečnost byla poněkud odlišná. Údajně měli pouhou hodinu na to, aby si nacvičili složitou ukázku a osvojili si komplikovaný scénář prodeje a představení. I oficiálně měli k dispozici jen dvě příležitosti k nácviku mezi zaměstnanci, než museli předvést svou první ukázku v praxi před zákazníky – ve skutečnosti mnozí z nich neměli ani tolik času.
V době uvedení Vision Pro na trh na začátku roku 2024 byla řada prodejců na svých pozicích teprve krátce. S uváděním produktů na trh proto měli jen málo zkušeností. „Pro mnoho lidí to bylo poprvé, co se museli naučit předepsaný scénář,“ řekl Kevin Gallagher, dlouholetý zaměstnanec Apple Store z Towsonu v Marylandu. „Neměli na to dostatek prostoru.“ A vzhledem k nedostatku personálu v obchodech mnoho zaměstnanců nedostalo školení a čas na nácvik. „Dostal jsem 20minutovou ukázku. Měl jsem asi 30 minut na prostudování scénáře, provedl jsem ukázku u jedné osoby, která byla v Cupertinu, a pak mě vypustili do světa,“ řekl Sam Hernandez, dlouholetý prodejce ve vlajkovém Apple Store v Chicagu.
Nepřehlédněte
Problémové Apple Vision Pro? Zájem skomírá, výroba prý skončila a nový model v nedohlednu
Za Steveových časů se polovina zaměstnanců věnovala pomoci zákazníkům s používáním jejich zařízení prostřednictvím školení a individuálních konzultací. Tento poměr se postupně snižoval a individuální konzultace s tvůrci i malé praktické workshopy se po pandemii již nevrátily a nahradily je akce „Today at Apple“, které jsou mnohem méně podrobné a více zaměřené na propagaci produktů.