Kdo je budoucí CEO Applu John Ternus? Charismatický inženýr, který vymyslel ikonické „struhadlo“

- John Ternus bude od září 2026 novým generálním ředitelem Applu
- Ve firmě pracuje od léta 2001, od roku 2021 je hlavním šéfem vývoje hardwaru
- Je podepsán pod přechodem na čipy Apple M nebo pod ikonickým Mac Pro s designem ve stylu „struhadlo“
Změny někdy přijdou dříve, než byste čekali. Uvnitř společnosti Apple byl už na konci roku spuštěn proces obměny užšího vedení, celé to vedlo k předání moci na nejvyšší pozici. Současný ředitel Tim Cook dle oficiálních informací od září přepustí své místo aktuálnímu šéfovi hardwaru Johnu Ternusovi. Je pravděpodobné, že jste o něm nikdy neslyšeli. Kdo to vlastně je a jaké změny lze s jeho příchodem očekávat?
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25 let v Applu
John Ternus se narodil 18. května 1975, za necelý měsíc tedy oslaví 51. narozeniny. V roce 1997 získal bakalářský titul ze strojního inženýrství na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii. Ještě v témže roce nastoupil do firmy Virtual Research, kde se věnoval vývoji headsetů pro virtuální realitu. Tato zkušenost se mu později hodila, protože v Applu vedl mimo jiné vývoj headsetu Vision Pro.
Do Cupertina nastoupil v létě 2001. Ač inženýr, nezamířil do týmu core vývoje, který dnes označujeme jako hardwarové technologie a má jej na starosti geniální Johny Srouji. Namísto toho Ternus patřil k oporám designového týmu, k jeho prvním projektům, pod kterými je podepsaný, patřily monitory Apple Cinema Display.
V roce 2013 si jej pak šéf hardwaru Dan Riccio vybral jako svou pravou ruku, Ternus se měl zaměřit na to, kam lze posunout vývoj sluchátek AirPods, iPadu a samozřejmě počítačů Mac. Později dostal Riccio nový úkol – práci na headsetu Vision Pro – čili Ternus po něm převzal také agendu týkající se Apple Watch a iPhonů.
Mezi lety 2021 a 2022 pak Ternus převzal roli seniorního viceprezidenta pro hardware, což znamená, že přímo reportoval veškerý vývoj hardwaru generálnímu řediteli Timu Cookovi. Riccio nakonec odešel na podzim 2024 do důchodu a Ternus po něm převzal i poslední klíčový produkt hardwarového segmentu, a sice tehdy již oficiálně představený headset Vision Pro.
Otec iMacu Pro i legendárního „struhadla“
Ternus je často spojován s Vision Pro – je to pochopitelné, protože jde o největší novinku jeho úřadování coby šéfa hardwaru a má k tomuto segmentu blízko díky předchozím pracovním zkušenostem. Nicméně nejde o původního „otce myšlenky“, dohled nad projektem pouze převzal po Danu Ricciovi.
Za 25 let strávených v Cupertinu je ale podepsán pod celou řadou důležitých produktových premiér. Na pódiu velkých eventů či konference WWDC se začal objevovat od roku 2018, kdy představil přepracované iPady Pro nebo MacBooky Pro. O rok dříve osobně na WWDC 2017 prezentoval černý iMac Pro. K výhradně jeho projektům patří také přepracovaný Mac Pro z roku 2019, pro který se vžila přezdívka „struhadlo“.
Produkty s podpisem Johna Ternuse
- MacBook – základní model z roku 2015 a laptop, který nastartoval přechod od USB-A k USB-C
- iPad Pro – nová řada tabletů pro náročné zákazníky, první model s 12,9″ displejem byl představen v roce 2015
- AirPods – není jasné, do jaké míry měl Ternus na starosti vývoj prvních bezdrátových sluchátek, ale zodpovídal za celý tým
- iMac Pro – jediný svého druhu, nejspíš slepá vývojová větev, nicméně Ternus jej osobně představoval na WWDC17
- Mac Pro 2019 – Ternus v roce 2019 prezentoval Mac Pro s dírkovaným designem na WWDC. Pro design, který Apple používá u Macu Pro dodnes, se vžila přezdívka „struhadlo na sýr“
- Čipy Apple M – asi největší revoluce v jeho éře, po boku Johnyho Sroujiho představil v roce 2020 vlastní čipovou řadu Apple Silicon M
V posledních letech jej už můžete vídat coby hlavního řečníka na všech hardwarových konferencích, prezentoval mimo jiné cenově dostupnější iPhone 16e a 17e, stejně jako převratný MacBook Neo na jaře letošního roku.
Jaký je John Ternus?
Představenstvo Applu a sám Tim Cook si nástupce v osobě Johna Ternuse nevybralo náhodou. Má spoustu klíčových schopností a osobnostních rysů: je to inženýr, prošel si rolí, kdy byl jen jedním z koleček v soustrojí, produktům jako takovým tedy rozumí více než současný šéf Tim Cook. Má přitom minimálně podobné charisma a umí vystupovat před lidmi.
Naše setkání s Johnem Ternusem
Já osobně jsem se s Johnem Ternusem setkal již dvakrát – na londýnské premiéře čipu M4 a iPadu Pro v květnu 2024 a pak také na mnichovském novinářském briefingu k novým iPhonům 17. Setkání s novináři si užívá, je jistý ve svých prohlášeních a působí, že má i dobrou znalost prostředí a trhu. Až čas ukáže, ale i nám se jeví jako ideální nástupce Tima Cooka v roli CEO společnosti Apple.
Bude záležet na jeho manažerských schopnostech, o kterých se veřejnost nemá moc jak dozvědět. Už několik let ale vede jak tým hardwarového vývoje, tak i design, tudíž určité kvality coby team leader jistě má. „John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce, které mu umožňuje vést s integritou a ctí. Je to vizionář, jehož přínos pro Apple za posledních 25 let je již nespočetný, a je bezpochyby tou správnou osobou, která povede Apple do budoucnosti,“ řekl o něm Tim Cook.
Apple picked Ternus because of his age and belief that he could reinvent Apple’s product lineup and compete against AI-savvy competitors. Longtime colleagues describe Ternus as someone willing to make clear calls, in contrast to Cook’s more deliberative, consensus-based approach. https://t.co/7vO8xCvWC3
— Mark Gurman (@markgurman) April 21, 2026
Podle insidera Marka Gurmana hraje obrovskou roli také Ternusův věk v kontextu jeho zkušeností ve firemní struktuře. „Společnost Apple si vybrala Ternuse kvůli jeho věku a přesvědčení, že dokáže obnovit produktovou řadu Applu a konkurovat soupeřům, kteří se vyznají v umělé inteligenci. Dlouholetí kolegové popisují Ternuse jako člověka, který se nebojí přijímat jasná rozhodnutí, na rozdíl od Cookova spíše uvážlivého přístupu založeného na konsensu,“ napsal Gurman.