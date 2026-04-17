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Reklama na Vision Pro se zvrhla v katastrofu. Členka štábu za natáčení zaplatila životem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 17. 4. 18:00
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Adrenalinová sportovkyně s brýlemi Apple Vision Pro (ilustrační obrázek)
  • Natáčení exkluzivní série s názvem Adventure pro Vision Pro skončilo tragicky
  • Během filmování v jordánské poušti zemřela britská dobrodružka Claire Lomasová
  • Otázkou je, zda se jedná jen o nešťastnou náhodu, nebo Apple něco nezanedbal

Natáčení reklamy nebývá řazeno mezi rizikové činnosti, ostatně při propagaci takřka jakéhokoli produktu či služby se úplně nepředpokládá, že byste vystavili svůj život v ohrožení. Když ale chcete natočit záběry, které vás odliší od konkurence, může se z obyčejných propagačních záběrů stát boj o život. Své by o tom mohla vyprávět britská dobrodružka s ochrnutím dolních končetin, která se v červenci 2024 zúčastnila natáčení propagačních videí pro Apple Vision Pro v jordánské poušti.

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Natáčení skončilo tragickou nehodou

Claire Lomasová se dostala do mezinárodního povědomí v roce 2012, kdy se stala první osobou, která absolvovala londýnský maraton s pomocí robotického exoskeletonu, a to pět let poté, co při nehodě při jízdě na koni ochrnula od pasu dolů. Apple se proto jejího inspirativního příběhu rozhodl využít při své propagaci Vision Pro v rámci série s názvem Adventure. Na letadle, které Lomasová používala pro zachycení svého adrenalinového kousku, byl namontován kamerový systém a v okamžiku havárie zrovna probíhalo natáčení.

Série Adventure je natáčena speciálně pro brýle Apple Vision Pro
Série Adventure je natáčena speciálně pro brýle Apple Vision Pro

Lomasová zemřela na následky zranění několik týdnů po havárii ve věku 44 let. Plánovaná epizoda měla představit několik jordánských památek, včetně údolí Wadi Rum a starověkého města Petra. Původní datum vydání bylo někdy v roce 2025. Lidé zapojení do produkce uvádějí, že během natáčení seriálu Adventure panovaly širší obavy o bezpečnost, včetně toho, že štáby pracovaly déle, než považovali zaměstnanci za bezpečné, natáčely v drsných klimatických podmínkách a obsluhovaly zařízení v podmínkách, na které měly omezené školení.



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Zaměstnanci údajně vznesli tyto obavy u svých nadřízených v Applu, který v reakci na to vyslal zástupce pro zdraví a bezpečnost, aby pravidelně pracoval po boku produkčního štábu. Neexistují žádné záznamy o dalších vážných zraněních souvisejících s tímto seriálem.

Apple pokračoval v natáčení i po havárii: v srpnu 2024 se natáčela další epizoda v Coloradu. Apple dosud vydal pět epizod série Adventure, v nichž sportovci předvádějí highlining ve výšce 900 metrů, plavání pod arktickým ledem, parkour v Paříži, skoky do vody ze skal ve Španělsku a automobilové závody v Coloradu. Od loňského roku ale nebyly zveřejněny žádné nové epizody.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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