Reklama na Vision Pro se zvrhla v katastrofu. Členka štábu za natáčení zaplatila životem

- Natáčení exkluzivní série s názvem Adventure pro Vision Pro skončilo tragicky
- Během filmování v jordánské poušti zemřela britská dobrodružka Claire Lomasová
- Otázkou je, zda se jedná jen o nešťastnou náhodu, nebo Apple něco nezanedbal
Natáčení reklamy nebývá řazeno mezi rizikové činnosti, ostatně při propagaci takřka jakéhokoli produktu či služby se úplně nepředpokládá, že byste vystavili svůj život v ohrožení. Když ale chcete natočit záběry, které vás odliší od konkurence, může se z obyčejných propagačních záběrů stát boj o život. Své by o tom mohla vyprávět britská dobrodružka s ochrnutím dolních končetin, která se v červenci 2024 zúčastnila natáčení propagačních videí pro Apple Vision Pro v jordánské poušti.
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Natáčení skončilo tragickou nehodou
Claire Lomasová se dostala do mezinárodního povědomí v roce 2012, kdy se stala první osobou, která absolvovala londýnský maraton s pomocí robotického exoskeletonu, a to pět let poté, co při nehodě při jízdě na koni ochrnula od pasu dolů. Apple se proto jejího inspirativního příběhu rozhodl využít při své propagaci Vision Pro v rámci série s názvem Adventure. Na letadle, které Lomasová používala pro zachycení svého adrenalinového kousku, byl namontován kamerový systém a v okamžiku havárie zrovna probíhalo natáčení.
Lomasová zemřela na následky zranění několik týdnů po havárii ve věku 44 let. Plánovaná epizoda měla představit několik jordánských památek, včetně údolí Wadi Rum a starověkého města Petra. Původní datum vydání bylo někdy v roce 2025. Lidé zapojení do produkce uvádějí, že během natáčení seriálu Adventure panovaly širší obavy o bezpečnost, včetně toho, že štáby pracovaly déle, než považovali zaměstnanci za bezpečné, natáčely v drsných klimatických podmínkách a obsluhovaly zařízení v podmínkách, na které měly omezené školení.
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Zaměstnanci údajně vznesli tyto obavy u svých nadřízených v Applu, který v reakci na to vyslal zástupce pro zdraví a bezpečnost, aby pravidelně pracoval po boku produkčního štábu. Neexistují žádné záznamy o dalších vážných zraněních souvisejících s tímto seriálem.
Apple pokračoval v natáčení i po havárii: v srpnu 2024 se natáčela další epizoda v Coloradu. Apple dosud vydal pět epizod série Adventure, v nichž sportovci předvádějí highlining ve výšce 900 metrů, plavání pod arktickým ledem, parkour v Paříži, skoky do vody ze skal ve Španělsku a automobilové závody v Coloradu. Od loňského roku ale nebyly zveřejněny žádné nové epizody.