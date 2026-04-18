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Pouze do pondělí! Za nejlepší cenu v Česku koupíte iPhone 17, MacBook Air, Xiaomi i Motorolu

PR článek
PR článek 18. 4. 10:44
Telefon Apple iPhone 17
  • Pouze do pondělí ulovíte top telefony i příslušenství extrémně levně
  • Za nejlepší cenu je iPhone 17, iPhone Air i modely Xiaomi, Motorola a Samsung
  • Nejlevnější je teď také MacBook Air nebo oblíbená sluchátka Sony

Brutální slevy jen na 4 dny. Do pondělí pořídíte u Mobil Pohotovosti ty nejoblíbenější smartphony, chytré hodinky i příslušenství za historicky nejnižší ceny. Nejlevněji teď koupíte iPhone 17, iPhone Air. Absolutně nejlevněji koupíte i vybrané telefony Xiaomi, Motorola a Samsung. Nejlepší cenu najdete také u MacBook Air M4 a spousty příslušenství včetně Apple Watch a Samsung Galaxy Watch.

iPhone Air za neuvěřitelnou cenu

Zvlášť speciální pozornost si zaslouží iPhone Air, jehož cena do pondělí klesla na neuvěřitelných 19 990 Kč, původně přitom stál 30 tisíc. Vůbec poprvé je ve slevě také iPhone 17, a to rovnou o dva tisíce za 20 990 Kč (běžně 22 990 Kč). K oběma telefonům navíc u Mobil Pohotovosti dostanete ještě bonus tisíc korun a záruku prodluženou na 3 roky.

Xiaomi i Motorola za nejlepší ceny na trhu

Ve velkém se zlevňovalo také u Samsungu, zejména loňské vlajkovky Galaxy S25. Za absolutně nejlepší cenu na trhu koupíte bestsellery Xiaomi 15T a Redmi Note 15 Pro. A do obřích slevy padly telefony Motorola, které taktéž ulovíte u Mobil Pohotovosti za ty nejlepší ceny a ještě s bonusy navíc.

Smartphony Xiaomi 15t Xiaomi 15t Pro

MacBook Air a Apple Watch nebyly nikdy levnější

Slevy se zdaleka netýkají jen telefonu. MacBook Air M4 teď může být váš za pouhých 21 989 Kč, běžně přitom stojí 24 989 Kč. Skvěle zlevnila i nejnovější generace Apple Watch, Galaxy Watch nebo velmi oblíbená náhlavní sluchátka od Sony.

Slevy platí jen od pátku 17. do pondělí 20. 4. (včetně).

Sluchátka Sony WH-1000XM5

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Autor článku PR článek
PR článek
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