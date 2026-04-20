Tim Cook končí jako ředitel Applu. Startuje nová éra nadějného Johna Ternuse

- Tim Cook letos oficiálně skončí jako generální ředitel společnosti Apple
- Stane se tak 1. září, jak firma oznámila na svých webových stránkách
- Jeho nástupcem bude dosavadní šéf hardwaru, 51letý John Ternus
Rokem 2026 skončí jedna velká a dlouhá éra. Pozici výkonného ředitele (CEO) společnosti Apple po 15 letech opustí Tim Cook, žezlo vedení společnosti předá muži, o kterém se v souvislosti s touto pozicí hovoří už posledních 12 měsíců – současnému šéfovi hardwaru Johnu Ternusovi. Zásadní změna vejde v platnost od září letošního roku.
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Tim Cook končí, přichází John Ternus
Apple tuto novinku oznámil v pondělí večer na svých webových stránkách. Zároveň uvedl, že o změně rozhodlo představenstvo jednomyslně a že jde o finální prvek „promyšleného a dlouhodobého procesu plánování nástupnictví“. Tim Cook, který letos oslaví 66. narozeniny, se přesune do role výkonného předsedy představenstva, kde nahradí současného „prezidenta“ Applu (jak se této roli také říká) Arthura D. Levinsona.
The new Apple CEO: John Ternus!
He will take over as CEO on September 1, 2026 pic.twitter.com/wlMVb83o9l
— Apple Hub (@theapplehub) April 20, 2026
Jak tedy bude vypadat nová éra společnosti Apple? Během léta dojde k předání všech pravomocí, Tim Cook se posune do předsednické funkce 1. září 2026, čímž také odstartuje 51letý John Ternus svou roli generálního ředitele. Ten bude mít pod sebou všechny viceprezidenty (Senior VP), jmenovitě:
- Katherine Adams – viceprezidentka pro vládní záležitosti
- Eddy Cue – šéf služeb a zdraví
- Craig Federighi – viceprezident softwarového inženýrství, zodpovědný za vývoj softwaru
- Greg Joswiak – marketingový ředitel
- Sabih Khan – provozní ředitel (COO)
- Jennifer G. Newstead – šéfka právního oddělení
- Deirdre O’Brien – šéfka obchodu a HR
- Kevan Parekh – finanční ředitel (CFO)
- Johny Srouji – viceprezident hardwarových technologií, zodpovědný zejména za vývoj čipů
15 legendárních let Tima Cooka
„Být generálním ředitelem společnosti Apple a mít tu čest vést tak výjimečnou firmu bylo pro mě největší poctou v životě. Miluji Apple z celého srdce a jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl příležitost spolupracovat s týmem tak geniálních, inovativních, kreativních a nesmírně soucitných lidí. […] John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce, které mu umožňuje vést s integritou a ctí. Je to vizionář, jehož přínos pro Apple za posledních 25 let je již nezměrný, a je bezpochyby tou správnou osobou, která povede Apple do budoucnosti,“ uvedl dosluhující ředitel Tim Cook na adresu svého nástupce.
Tim Cook vedl společnost Apple coby muž číslo jedna od srpna 2011, kdy převzal žezlo po nemocném Stevu Jobsovi. Byl ústřední postavou transformace společnosti po smrti původního zakladatele a stál u zrodu mnoha nových produktů, jako jsou sluchátka AirPods, hodinky Apple Watch, headset pro virtuální realitu Vision Pro, nebo také streamovacích platforem jako Apple TV a Apple Music.
Bez nadsázky lze prohlásit, že jeho odkaz v Applu je minimálně stejně důležitý jako odkaz Steva Jobse, který firmu v roce 1976 založil spolu se Stevem Wozniakem. Nástup Johna Ternuse do role výkonného ředitele však otevírá ještě několik otázek, jako je například: kdo po něm převezme roli hlavního šéfa vývoje hardwaru a dohled nad designem produktů? I když tou možná úplně nejdůležitější otázkou je, kam Ternus „svůj“ Apple dovede a zdali bude stejně úspěšný jako Jobs nebo Cook.
Naše setkání s Johnem Ternusem
Já osobně jsem se s Johnem Ternusem setkal již dvakrát – na londýnské premiéře čipu M4 a iPadu Pro v květnu 2024 a pak také na mnichovském novinářském briefingu k novým iPhonům 17. Setkání s novináři si užívá, je jistý ve svých prohlášeních a působí, že má i dobrou znalost prostředí a trhu. Až čas ukáže, ale i nám se jeví jako ideální nástupce Tima Cooka v roli CEO společnosti Apple.