Tim Cook promluvil o svém konci v Applu. Bez téhle firmy bych nemohl žít, uvedl

19. 3. 9:00
Smutný Tim Cook před sídlem Applu (ilsutrační obrázek)
  • Šéf Applu Tim Cook potvrdil, že není na odchodu, jde prý o spekulace
  • Doslova prohlásil, že miluje každý den v Applu a nemůže bez toho žít

Tim Cook je výkonným ředitelem společnosti Apple od roku 2011, na konci srpna to bude už 15 let. Navíc v listopadu oslaví 66. narozeniny. Celkem hlasitě se tak už několik měsíců spekuluje o tom, že Tim Cook je na odchodu a hledá za sebe náhradu. Částečně je to možná pravda, nicméně dle vlastních slov Tim Cook neplánuje v nejbližší době skončit.

Jako první se spekulacemi týkajícími se odchodu Tima Cooka z Applu zabýval insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Ten předpověděl blížící se změny v užším vedení Applu již v roce 2024. Následně došlo na jeho slova, protože z Applu se postupně odebrala starší struktura klíčových manažerů, včetně provozního ředitele Jeffa Williamse nebo šéfa designových týmů Alana Dye. Naopak klíčové posty převzal třeba Craig Federighi nebo nový šéf hardwaru John Ternus.



Tim Cook s duhou v pozadí



Gurman ale jasně uvedl, že nová struktura vedení může předznamenat budoucí odchod Tima Cooka z pozice CEO, nicméně to nemusí nastat hned. To vyvrátil další insider Jon Prosser z kanálu Front Page Tech (FPT), který uvedl, že „Tim Cook už tady (myšleno v Applu) dlouho nebude“.

Cook: Bez Applu nemůžu žít

Ke spekulacím o svém odchodu se nyní vyjádřil přímo Tim Cook, a to v rozhovoru s Michaelem Strahanem pro pořad Good Morning America. „Jsou to spekulace. […] Do Applu jsem přišel před 28 lety a abych byl upřímný, miluju každý den, který jsem ve firmě strávil. […] Nedovedu si představit život bez Applu,“ prohlásil Cook.

Nejpravděpodobnější scénář tedy naznačuje, že Tim Cook v průběhu letošního či příštího roku skutečně uvolní svou výkonnou pozici, místo toho ale nastoupí třeba v čele správní rady. To znamená, že i poté, co se vzdá role CEO, bude mít pravděpodobně ve firmě velmi silné slovo i nadále.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

