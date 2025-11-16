Tim Cook může odejít už příští rok! Apple údajně chystá velké změny ve vedení

- Vedení Applu prý urychlilo přípravy na předání moci nástupci Tima Cooka
- Tím by se měl dle informací Financial Times stát „v dohledné době“ šéf hardwaru John Ternus
Úzké vedení společnosti Apple a jeho četné změny v posledních měsících znovu budí diskuzi o tom, zdali nakonec nebude v dohledné době vyměněn i generální ředitel Tim Cook. Podle reportu The Financial Times (FT) je toto téma znovu aktuální, protože vedení společnosti v poslední době „zintenzivnilo přípravy na předání vedení“ nástupci 65letého Cooka.
Apple mění vedení
V lednu skončil finanční ředitel Luca Maestri, který tuto roli zastával od roku 2014, tedy skoro 11 let. Se začátkem listopadu opustil Apple také dlouholetý provozní ředitel Jeff Williams, který se odebral do důchodu. Část své agendy předal svému nástupci Sabihu Khanovi, část po něm převzal ředitel služeb Eddy Cue či šéf hardwaru John Ternus.
A nyní se znovu spekuluje o hlavní změně – tedy jmenování nového CEO, generálního ředitele. Tím je už od roku 2011 Tim Cook, v dohledné době by však mohl být nahrazen někým z užšího vedení, nejčastěji se přitom skloňuje jméno Johna Ternuse. Jméno ředitele vývoje hardwaru zmiňuje i nejnovější report Financial Times. Podle jeho zdrojů Apple významně urychlil výběr Cookova nástupce, i když není jasné proč; vzhledem k tomu, že se firmě rekordně daří.
„Lidé blízcí společnosti Apple tvrdí, že dlouho plánovaná změna nesouvisí s aktuálními výsledky společnosti, které předcházejí očekávanému rekordnímu prodeji iPhonů na konci roku. […] Společnost pravděpodobně nejmenuje nového generálního ředitele před zveřejněním další zprávy o hospodaření koncem ledna, která zahrnuje kritické období svátků,“ píše FT.
Skončí Tim Cook už příští rok?
Zdroj tedy tvrdí, že ke změně nedojde hned zkraje příštího roku – přestože by to ale výrazně ulehčilo předání moci vzhledem k důležitým premiérám v červnu (WWDC) a na podzim (nové iPhony a počítače Mac). Jinými slovy, čím dříve bude nový generální ředitel jmenován, tím rychleji se vše srovná.
As I wrote a month ago, Apple is due for a major management shake-up and the spotlight is squarely on John Ternus as Tim Cook’s successor as CEO. But I don’t get the sense anything is imminent as the @FT is claiming. https://t.co/fIGNw4VfiT
— Mark Gurman (@markgurman) November 15, 2025
Každopádně není náhodou, že Financial Times zmiňuje jako možný termín předání moci už příští rok, respektive začátek roku 2027. Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg souhlasí s tím, že John Ternus je hlavním adeptem – on sám už o tom mnohokrát informoval. Na síti X ale komentoval, že „nemá pocit, že by tato změna byla ‚za rohem‘“.
Kdo je John Ternus?
Kdo je tedy John Ternus, kterého veřejnost vnímá jako význačného adepta na vedoucí pozici Applu po Timu Cookovi? Je to Američan, do Applu přišel v roce 2001, ale ve vrcholné pozici je až od roku 2021. Jako jedna z hlavních postav stál také u přechodu na vlastní počítačové čipy Apple Silicon a k jeho největším úspěchům na poli počítačů patří redesign iMacu z roku 2021.
Je výrazně mladší než většina jeho kolegů, v květnu oslavil padesátku. Je charismatický, zapamatovatelný, dobře mluví a Apple si je toho vědom, proto se objevuje na všech velkých konferencích, tiché uvedení iPhonu 16e a nových iPadů na jaře letošního roku vedl právě on.