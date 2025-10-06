Tim Cook a kdo dál? Nestárnoucího vůdce má nahradit charismatický šéf hardwaru

- Apple je na prahu velkých změn, znovu se diskutuje nástupce šéfa Tima Cooka
- Mezi vážnými kandidáty je znovu i hardwarový ředitel John Ternus
- Vzhledem k obměně starých struktur by to dávalo smysl, Ternusovi je teprve 50
Tim Cook šéfuje společnosti Apple od roku 2011, to už je 14 let. Jeho věk se však nachýlil běžnému věku odchodu do důchodu, a přestože to u vrcholných manažerů nebývá zvykem, i on bude chtít dříve nebo později odejít na odpočinek. Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém novém reportu tedy znovu otevírá oblíbené téma – kdo nahradí v čele společnosti ikonického brýlatého šedého vlka?
Změny v Apple
Celkem podrobně jsme toto téma rozebírali už v létě, kdy se z Applu vytratila podstatná část „starší struktury“. Jako externí konzultant skončil designér Jony Ive, spojil se se Samem Altmanem z OpenAI. Do konce roku odejde také dlouholetý provozní ředitel Jeff Williams, který stál po boku Cooka u úspěchu chytrých hodinek Apple Watch. Finančního ředitele Applu Lucu Maestriho (62) nahradil Kevan Parekh (53), vycházející hvězdou začíná být 50letý John Ternus, viceprezident pro hardwarové inženýrství – tedy člověk zodpovědný prakticky za vše, v čem je čipset Apple Silicon; od iPhonů, přes iPady, až po Mac.
Právě o Williamsovi se nejčastěji hovořilo jako o „muži číslo 2“ v hierarchii jablečné společnosti. Po něm a Cookovi drží Apple při životě board složený z předsedy Arthura D. Levinsona (v Applu od roku 2000) a členů Susan Wagner (od roku 2014) a Ronalda Sugara (od roku 2010).
Tim Cook jen tak neodejde, ale co když…
Zde je zásadní zdůraznit, že diskuze o nástupci nepřichází ve chvíli, kdy by to bylo nějak přehnaně aktuální. Cook „vládne“ Applu s naprostou důvěrou boardu a pravděpodobně se to v nejbližší době nezmění. „Žádná krize není tak velká, aby otřásla důvěrou představenstva v Cooka. Ve skutečnosti může jeho vliv ještě vzrůst. Levinson, dlouholetý předseda představenstva společnosti Apple, již překročil věk doporučený společností pro odchod do důchodu. Nebylo by tedy překvapením, kdyby Cook nakonec sám nastoupil do této role,“ napsal v červenci Mark Gurman v reportu Power On pro Bloomberg.
Power On: Inside Apple’s succession planning, with the company intensifying the spotlight on hardware chief John Ternus as next CEO, multiple executives discussing retirement and a search for a new AI chief. https://t.co/fIGNw4VfiT
— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2025
Lze úspěšně spekulovat o tom, že Tim Cook vydrží v Applu minimálně ještě do roku 2030, pravděpodobně i déle. Důchodci ve vedení velkých firem nejsou ničím neobvyklým. Šéfovi Disney Robertu Igerovi je 74, Satyu Nadellovi z Microsoftu táhne na 60, ředitel Nvidie Jensen Huang letos oslavil 62. narozeniny a šéf Cisca Chuck Robbins už je taktéž šedesátník.
John Ternus jako nástupce?
Kdo je tedy John Ternus, kterého (nejen) Mark Gurman vnímá jako význačného adepta na vedoucí pozici ve společnosti do několika let? Američan, do Applu přišel v roce 2001, ale ve vrcholné pozici se nachází až od roku 2021. Jako jedna z hlavních postav stál také u přechodu na vlastní počítačové čipy Apple Silicon a k jeho největším úspěchům na poli počítačů patří redesign iMacu z roku 2021.
Je výrazně mladší než většina jeho kolegů, v květnu oslavil padesátku. Je charismatický, zapamatovatelný, dobře mluví a Apple si je toho vědom, proto se objevuje na všech velkých konferencích, tiché uvedení iPhonu 16e a nových iPadů na jaře letošního roku vedl právě on.