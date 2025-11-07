Nové logo Apple TV ukrývá zajímavé tajemství. Nad jeho vznikem musíme smeknout

- Nad novou animací Apple TV by vás nejspíše nenapadlo se dlouho pozastavovat
- Apple se ale rozhodl nic neodbýt a k jeho tvorbě přistoupil poctivě
- Namísto AI využil ověřené techniky a praktické efekty
Možná jste ani nezaregistrovali, že streamovací platforma Apple TV (dříve Apple TV+) má novou animaci. Těžko vám to vyčítat, vzhledem k tomu, že se ve své podstatě nejedná o až tak zajímavou zprávu a samotná krátká animace sice vypadá dobře, ale nejspíše by jen málokoho z nás napadlo se nad ní pozastavit. Server Ad Age to nicméně napadlo a dobře udělali, neboť odhalili tajemství jeho vzniku, které je poměrně překvapivé, obzvláště v kontextu dnešní doby.
Animace vytvořená hezky postaru
Když by měla dnes nějaká firma navrhnout a vyrobit novou úvodní animaci pro svou službu, patrně by sáhla po službách umělé inteligence. Ostatně AI začínají ve své propagaci stále více využívat i velké značky, jako je třeba Mondelēz International
či Coca-Cola. Pokud byste ale toto zadání chtěli splnit poctivě, nejspíše byste tento úkol zadali nějakému talentovanému grafikovi a animátorovi, který by pro vás krátký klip vytvořil. Apple se ale k tomuto úkolu rozhodl přistoupit zcela jinak a na dnešní poměry velmi „staromilsky“ a to v tom nejlepším slova smyslu.
Gigant z Cupertina totiž novou animaci vytvořil hezky postaru s využitím kamer, hry světla a stínů a také praktických efektů. Nová sekvence byla vytvořena natáčením velkých skleněných verzí loga Apple TV, přičemž k vytvoření efektů bylo použito fyzického pohybu a měnícího se osvětlení. Apple se spojil s TBWA\Media Arts Lab, aby vytvořil novou podobu intra, kterou budou vídat miliony diváků po celém světě.
Apple TV’s colorful new branding was built with glass and captured in-camera. pic.twitter.com/Y8T4jXHKH1
— Andreas Storm (@avstorm) November 6, 2025
Úvodní animace s logem se nyní přehrává před veškerým obsahem Apple TV, přičemž Apple vytvořil jednosekundovou animaci pro upoutávky, pětisekundovou verzi pro televizní pořady a dvanáctisekundovou filmovou verzi pro filmy. Doprovází ji také nový zvukový doprovod složený Finneasem. I když si Apple mohl v mnoha ohledech ušetřit práci a peníze tím, že by využil nejmodernější technologie, rozhodl se vsadit na klasiku, kterou sice ocení jen fajnšmekři, ale jedná se o kvalitní řemeslo, nad kterým lze jen smeknout klobouk.