Nové logo Apple TV ukrývá zajímavé tajemství. Nad jeho vznikem musíme smeknout

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 11. 19:00
Tvorba loga Apple TV
  • Nad novou animací Apple TV by vás nejspíše nenapadlo se dlouho pozastavovat
  • Apple se ale rozhodl nic neodbýt a k jeho tvorbě přistoupil poctivě
  • Namísto AI využil ověřené techniky a praktické efekty

Možná jste ani nezaregistrovali, že streamovací platforma Apple TV (dříve Apple TV+) má novou animaci. Těžko vám to vyčítat, vzhledem k tomu, že se ve své podstatě nejedná o až tak zajímavou zprávu a samotná krátká animace sice vypadá dobře, ale nejspíše by jen málokoho z nás napadlo se nad ní pozastavit. Server Ad Age to nicméně napadlo a dobře udělali, neboť odhalili tajemství jeho vzniku, které je poměrně překvapivé, obzvláště v kontextu dnešní doby.

Animace vytvořená hezky postaru

Když by měla dnes nějaká firma navrhnout a vyrobit novou úvodní animaci pro svou službu, patrně by sáhla po službách umělé inteligence. Ostatně AI začínají ve své propagaci stále více využívat i velké značky, jako je třeba Mondelēz International
či Coca-Cola. Pokud byste ale toto zadání chtěli splnit poctivě, nejspíše byste tento úkol zadali nějakému talentovanému grafikovi a animátorovi, který by pro vás krátký klip vytvořil. Apple se ale k tomuto úkolu rozhodl přistoupit zcela jinak a na dnešní poměry velmi „staromilsky“ a to v tom nejlepším slova smyslu.

Gigant z Cupertina totiž novou animaci vytvořil hezky postaru s využitím kamer, hry světla a stínů a také praktických efektů. Nová sekvence byla vytvořena natáčením velkých skleněných verzí loga Apple TV, přičemž k vytvoření efektů bylo použito fyzického pohybu a měnícího se osvětlení. Apple se spojil s TBWA\Media Arts Lab, aby vytvořil novou podobu intra, kterou budou vídat miliony diváků po celém světě.

Úvodní animace s logem se nyní přehrává před veškerým obsahem Apple TV, přičemž Apple vytvořil jednosekundovou animaci pro upoutávky, pětisekundovou verzi pro televizní pořady a dvanáctisekundovou filmovou verzi pro filmy. Doprovází ji také nový zvukový doprovod složený Finneasem. I když si Apple mohl v mnoha ohledech ušetřit práci a peníze tím, že by využil nejmodernější technologie, rozhodl se vsadit na klasiku, kterou sice ocení jen fajnšmekři, ale jedná se o kvalitní řemeslo, nad kterým lze jen smeknout klobouk.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

