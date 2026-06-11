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Uživatelé Instagramu se dočkali vymodlené funkce. Teď si můžete vytunit profil jako nikdy dříve

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 6. 19:00
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Pubarťačka na sociální síti Instagram (ilustrační obrázek)
  • Instagram konečně zprovoznil novou funkci, na kterou uživatelé čekali opravdu dlouho
  • Nově je možné změnit uspořádání příspěvků ve mřížce na profilu
  • Dosud se příspěvky ve mřížce řadily chronologicky podle data zveřejnění

Uživatelé Instagramu se dočkali – společnost Meta konečně spustila očekávanou funkci, kterou oznámila přibližně před rokem. Novinka lidem umožní libovolně měnit uspořádání tzv. mřížky (z anglického grid, pozn. red.) v uživatelském profilu. Dosud se příspěvky zobrazovaly pouze chronologicky a jedinou možnost, jak pořadí fotek a videí pozměnit, představovala funkce připnutí, se kterou lze vybrané příspěvky přemístit vždy na první pozici ve mřížce.

 

Zobrazit v aplikaci Threads

 

Nově však uživatelé mohou fotky po mřížce přemísťovat podle libosti – na předních místech se tak mohou objevit i příspěvky, které jste zveřejnili třeba před deseti lety. Uživatelé díky tomu získají o poznání větší kontrolu nad tím, kde se jejich příspěvky zobrazují, a tedy i nad celkovým vzhledem profilové karty. Podle společnosti Meta Platforms, pod kterou spadají i sociální sítě Facebook a Threads či komunikační aplikace WhatsApp, se jednalo o funkci, po níž uživatelé Instagramu vytrvale toužili. Sociální síť však nechtěla její zavedení uspěchat. „Víme, že jde o dlouho očekávanou funkci, ale chtěli jsme si dát na čas, abychom ji udělali správně,“ uvedli zástupci Mety.

Jak novou funkci používat?

Nová funkce, která se v češtině jmenuje „Změnit uspořádání mřížky“, je poměrně intuitivní. Stačí podržet prst na vybraném příspěvku, čímž vyvoláte nabídku úprav. Můžete si v ní prohlédnout statistiky, připnout příspěvek a nově také přeskupit mřížku. Po klepnutí na tuto možnost už jen stačí příspěvek přetáhnout na požadované místo. Fungování připnutých příspěvků zůstává beze změn – jako vždy se budou objevovat na prvních pozicích mřížky a lidé je nadále poznají podle symbolu připínáčku v pravém horním rohu.



Zlotřilý hacker s utajenou identitou a telefonem v ruce před logem Instagramu (ilustrační obrázek)



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Příchod očekávané novinky doprovázely nadšené reakce uživatelů. Pod oznamovacím příspěvkem se objevují komentáře jako „konečně“ nebo „nejlepší změna za hodně dlouhou dobu“. Jiní však nadále poukazují na další chybějící funkce, mezi než patří například možnost dostávat oznámení o tom, kdo přestal sledoval vaši stránku či profil.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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