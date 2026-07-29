Překlep vyšel Kanďana draho, americké úřady ho omylem poslaly na rok a půl za mříže

- Americký soud poslal Brandona Klaymea na rok a půl za mříže za sexuální zneužívání dětí
- Háček je ale v tom, že je zcela nevinný
- Soudy a policie totiž ignorovaly skutečnost, že v klíčovém důkazu udělali chybu
I když si dáváte sebevětší pozor, překlep se v psaném textu stane prakticky každému. Zatímco většinou nějaké to chybné písmenko nezpůsobí žádný velký rozruch, maximálně někoho útlocitného popudí či jiného zase pobaví, tu a tam mohou mít překlepy fatální následky. Své by o tom mohl vyprávět Kanaďan Brandon Klayme, kterého americké úřady poslaly na 18 měsíců do vězení. V něm přitom neměl co dělat, neboť ruka zákona způsobila překlep, na kterém tvrdošíjně trvala.
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Jedno podtržítko stálo Kanaďana rok a půl ve vězení
Soud v kanadské provincii Nova Scotia zrušil rozsudek nad Brandonem Klaymem, který byl odsouzen za sexuální zneužívání dětí, poté, co vyšlo najevo, že policie v americkém státě Wisconsin omylem uvedla v předvolání jeho uživatelské jméno namísto přezdívky skutečného podezřelého. Konkrétně bylo Klaymeovo uživatelské jméno v aplikaci Kik „fus_roh_dah“, zatímco podezřelý měl „fus__roh_dah“. Ačkoli to na první pohled vypadá totožně, skutečný podezřelý měl ve své přezdívce o jedno podtržítko navíc.
Vyjádření Brandona Klaymeho k celé situaci
„V závěrečné fázi přípravy odvolání vyšlo najevo, že předvolání obsahovalo nenápadnou chybu, která změnila směr mého života. Místo toho, aby předvolání požadovalo údaje k uživatelskému jménu „fus__ro_dah“, požadovalo údaje k uživatelskému jménu „fus_ro_dah“. Policista si nevšiml, že uživatelské jméno pachatele obsahuje dvojité podtržítko. Tato nesrovnalost zůstala během soudního řízení zcela bez povšimnutí. Soudce, který případ projednával, na ni nebyl nikdy upozorněn.“
Policie prohledala jeho dům a zabavila několik zařízení, ze kterých zjistila, že měl účet na komunikační platformě Kik, ale nenašla žádné důkazy, které by ho spojovaly s trestnými činy. Zjistila také, že v době spáchání trestných činů Kik nepoužíval. Přesto byl Klayme shledán vinným a odsouzen k 18 měsícům vězení, trest si odpykal v plném rozsahu a následně podal odvolání.
„Policie ve Wisconsinu identifikovala pana Klaymeho jako pachatele na základě nesprávného uživatelského jména,“ uvádí se v úryvku z odvolacího rozsudku, který dále dodává, že proti němu vůbec nemělo být vzneseno obvinění. Soud rovněž poznamenal, že skutečný podezřelý pravděpodobně pobývá v Kalifornii, jak vyplývá z údajů o uživatelích aplikace Kik. Je alarmující, že tato překlepová chyba prošla policejními složkami dvou zemí i kanadským soudním systémem, aniž by byla odhalena. To je obzvláště znepokojivé vzhledem k tomu, že od počátku neexistovaly žádné důkazy, které by ho s těmito trestnými činy spojovaly.