Roborock přináší na český trh Qrevo 2 Pro, se zaváděcí cenou můžete ušetřit

- Roborock na český trh uvádí nový model Qrevo 2 Pro
- Ten nabídne vysoký výkon a pokročilé technologie vysávání i mopování
- Až do konce srpna ho navíc pořídíte o 15 procent levněji za cenu 14 449 korun
Společnost Roborock je známá pro své kvalitní (nejen) robotické vysavače, ze kterých si vybere prakticky každý. Bohaté portfolio produktů nyní rozšiřuje novinka s označením Qrevo 2 Pro, která spojuje vysokou efektivitu s jednoduchým ovládáním. Qrevo 2 Pro nabízí vysoký čisticí výkon díky sací síle 25 000 Pa HyperForce. Nezáleží tedy na tom, zda uklízí tvrdé podlahy nebo koberce, spolehlivě odstraňuje každodenní prach, drobky i hluboko usazené nečistoty. A navíc jej můžete mít i o něco levněji díky speciální zaváděcí akci.
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Chytrý, výkonný a spolehlivý
Výkon Roborocku Qrevo 2 Pro doplňuje nový Dual Anti-Tangle System, který eliminuje potřebu ručního odstraňování namotaných vlasů z kartáčů. Hlavní kartáč DuoDivide, kombinující gumové a štětinové segmenty, spolupracuje s bočním kartáčem Anti-Tangle Side Brush, který směruje vlasy a chlupy přímo do sacího otvoru. Díky tomu se systém může pochlubit 0% mírou namotávání vlasů a 100% účinnosti jejich odstranění, takže kartáče zůstávají čisté a nevyžadují takřka žádnou údržbu.
Pokud máte v domácnosti i nějaké koberce, Roborock Qrevo 2 Pro si s nimi poradí. Díky funkci Auto Mop Removal robot před zahájením vysávání koberců automaticky odloží mopy do dokovací stanice a po dokončení úklidu je opět připojí. Koberce tak zůstanou suché bez rizika odkapávání vody během přesunů po místnosti. Carpet Boost+ naproti tomu automaticky maximalizuje sací výkon a Deep Carpet Cleaning zajišťuje úklid koberce dvěma křížícími se průjezdy a minimalizuje riziko vynechaných míst. Nový obousměrný Reversible Side Brush při vjezdu do rohu změní směr otáčení, aby využil delší štětiny a pokryl až o 30 % větší plochu rohů.
Potřebu pravidelné údržby omezuje funkce Auto Dust Emptying, která umožňuje přibližně 65 dní provozu bez ručního vysypávání prachového sáčku, a také Auto Tank Refilling, což je automatické doplňování vody pro nepřerušované mopování. Systém podporuje rovněž o 30 % rychlejší nabíjení a možnost plánování nabíjení mimo špičku. Stanice také disponuje automatickým praním mopů horkou vodou o teplotě 75 °C a jejich následné sušení teplým vzduchem o teplotě 45 °C, čímž pomáhá eliminovat zápach a udržovat celý systém čistý.
Model Roborock Qrevo 2 Pro je na českém trhu dostupný od 17. srpna 2026 za cenu 16 999 Kč. U příležitosti uvedení na trh platí až do konce srpna zvýhodněná zaváděcí nabídka se slevou 15 %, díky níž můžete Roborock Qrevo 2 Pro pořídit za 14 449 Kč.