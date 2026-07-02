Roborock Qrevo Edge 2 slibuje rychlý a precizní úklid, nejrychlejší ušetří tři tisíce

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- Robotický vysavač Roborock Qrevo Edge 2 vysaje a vytře jakoukoli domácnost snadno a rychle
- Pomáhají mu v tom pokročilé technologie, včetně možnosti snížit svou výšku na méně než 8 centimetrů
- Až do 22. července ho navíc pořídíte s 15% slevou za 18 274 korun
- Kromě něj na český trh dorazil i levnější model Qrevo S Pro, u kterého také ušetříte
Vybrat kvalitní robotický vysavač není jednoduchý úkol. Pokud se i vy právě nyní poohlížíte po spolehlivém pomocníkovi do domácnosti, možná vás zaujme novinka od čínské společnosti Roborock s názvem Qrevo Edge 2. Tradiční robotické vysavače často narážejí na limit v podobě vystouplé LiDAR věžičky, která jim brání zajíždět pod nízký nábytek.
Roborock Qrevo Edge 2 tento problém řeší pomocí systému RetractSense Smart LiDAR System, který aktivně rozpoznává nízké prostory a automaticky LiDAR zasouvá. Díky tomu se výška robota sníží na 7,98 cm a vysavač se může snadno pohybovat pod postelemi, pohovkami nebo skříňkami. A to není vše.
Kvalitní úklid s 15% slevou
Systém Reactive AI Obstacle Recognition dokáže rozpoznat více než 280 typů objektů, od hraček domácích mazlíčků přes nabíjecí kabely až po pohozenou obuv. Robot se tak dokáže v reálném čase inteligentně rozhodovat, vyhýbat se překážkám a přizpůsobovat trasu úklidu aktuální situaci v domácnosti. Roborock Qrevo Edge 2 nabízí vysoký sací výkon HyperForce o hodnotě 25 000 Pa. Mezi klíčové funkce usnadňující úklid patří systém FlexiArm Dynamic Edge Cleaning System, který využívá výsuvný boční kartáč a výsuvný mop pro důkladný úklid podél stěn a hluboko v rozích.
Zároveň robot pokrývá i místa, která běžné robotické vysavače často vynechávají. Systém zvedání hlavního kartáče a mopů navíc automaticky reaguje při přechodu mezi tvrdými podlahami a koberci.
Nová multifunkční dokovací stanice nabízí praní mopů horkou vodou o teplotě 80 °C s odstraněním až 99,99 % bakterií a následné sušení teplým vzduchem o teplotě 55 °C pomáhá nejen s údržbou, ale také efektivně eliminuje zápach. Automatické zvedání kartáče a mopů zajišťuje plynulý přechod mezi koberci a tvrdými podlahami, přičemž mopy se navíc mohou v dokovací stanici automaticky odpojit pro dosažení optimální hygieny.
Roborock Qrevo Edge 2 je na českém trhu dostupný od 1. července 2026 u hlavních prodejních partnerů, a to v klasickém černém nebo bílém provedení. Doporučená cena je 21 499 korun, avšak u příležitosti uvedení na trh je v období od 1. do 22. července 2026 k dispozici zaváděcí sleva 15 %, díky které je možné model Qrevo Edge 2 pořídit za příjemných 18 274 korun.
Roborock Qrevo S Pro pro méně náročné
Kromě robota Qrevo Edge 2 dnes Roborock na český trhu uvedl také levnějšího brášku v podobě modelu Qrevo S Pro, který se snaží smazat rozdíly mezi střední a nejvyšší třídou. Hlavním tahákem má být multifunkční dokovací stanice, jež v této cenové kategorii nabízí nadstandardní hygienický prvek – praní rotačních mopů horkou vodou o teplotě 75 °C a jejich následné sušení horkým vzduchem při 45 °C.
Výrobce sází na to, že tato technologie, certifikovaná laboratoří TÜV Rheinland, efektivně likviduje bakterie i pachy, což bývá obvykle výsadou výrazně dražších vlajkových lodí. Stanice se navíc kompletně stará o automatické odsávání prachu a doplňování čisté vody do přístroje.
Samotný vysavač se opírá o vysoký sací výkon HyperForce dosahující hodnoty 18 500 Pa a celogumový kartáč konstruovaný tak, aby minimalizoval namotávání vlasů a zvířecích chlupů. Pro mokrý úklid využívá dvojici přítlačných mopů se 200 otáčkami za minutu. Praktickou funkcí je schopnost automaticky nadzvednout mopy až o 10 mm při detekci koberce, aby nedošlo k jeho namočení. O navigaci v prostoru se stará osvědčená kombinace LiDARu PreciseSense a systému Reactive Tech pro obcházení překážek v reálném čase. Softwarovou stránku zajišťuje aplikace s algoritmy SmartPlan 2.0 a nechybí ani moderní podpora standardu Matter pro integraci do chytré domácnosti.
Doporučená česká cena je 14 499 Kč. Výrobce se však snaží oslovit zákazníky hledající co nejlepší poměr ceny a výkonu hned v úvodu prodeje, a proto i na na model Qrevo S Pro nasadil zaváděcí 15% slevu. Ta platí od 1. do 22. července, přičemž v tomto období lze robotický vysavač pořídit za velmi konkurenceschopných 12 324 Kč.