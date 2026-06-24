Recenze Roborock RockMow Z120 LiDAR: chytrá sekačka bez drátů pro každou zahradu

- Roborock RockMow Z120 LiDAR spoléhá čistě na orientaci pomocí LiDARu a kamer
- Pohon všech čtyř kol zvládne až 80% stoupání (38,7°) a zahrady do 2 000 m²
- Za 67 999 Kč dostanete nálož chytrých funkcí, robustní podvozek, tichý provoz a tříletou záruku
Robotické sekačky bez obvodového drátu už dnes umí leccos – mapují si zahradu samy, vyhýbají se překážkám a sečou podle rozvrhu, aniž byste museli hnout prstem. Většina z nich se ale stále spoléhá na satelitní signál, což má jednu nepříjemnou slabinu: v zastíněných koutech, mezi budovami nebo pod hustou korunou stromů signál slábne a navigace začne tápat.
Roborock, firma dosud známá především robotickými vysavači, vsadila na jiný přístup a do svého prvního zahradního modelu RockMow Z120 LiDAR nasadila stejnou technologii, kterou roky vylepšuje u svých vysavačů – laserové skenování prostoru. Jak se tento koncept osvědčuje v praxi na trávníku, a jak si stroj stojí proti konkurenci ve stejné cenové kategorii, se podíváme v této recenzi.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně dvou až třech týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Konstrukce a hardwarová výbava
Po hardwarové stránce je model Z120 LiDAR postavený jako malý terénní stroj. Všechna čtyři kola mají vlastní elektromotor (skutečné AWD), zavěšení řeší Dynamic Suspension System s nezávislými pružinami u obou náprav, který udržuje kola v kontaktu se zemí i na nerovném povrchu a zároveň nechává plovoucí žací kotouč kopírovat profil trávníku. Bez problémů si tak poradí s hrboly, dírami i drsnějším terénem, přičemž zachovává rovnoměrný střih. Navíc pružiny na zadní straně vypadají dost efektně.
Výrobce uvádí stoupavost až 80 % (38°) a schopnost přejet bez zastavení překážky do výšky 8 cm, jako jsou nízké obrubníky nebo vyčnívající kořeny. Ostatně náš prudký kopec zvládala sekačka bez problémů a díry v zatravňovací dlažbě pro ni byly hračka.
Systém Active Steering navíc aktivně natáčí přední kola podobně jako u auta. Sekačka se tak v zatáčkách pohybuje plynule a při otáčení na místě využívá protiběžný pohyb levé a pravé strany, díky čemuž nezanechává na trávníku rýhy ani vyjeté koleje, jak to bývá typické u levnějších strojů se smykovým řízením. Kolem dokola se zvládne otočit prakticky na místě.
Celkové rozměry 661 × 475 × 294 mm a hmotnost 21,7 kg dělají ze sekačky kompaktní, ale pevně stavěný kus techniky. Zpracování celé sekačky je opravdu prvotřídní. Design je věc názoru, ale je jasné, že nikdo tuhle mašinu u vás na zahradě jen tak nepřehledne. V balení sekačku doplňuje nabíjecí stanice, napájecí zdroj a náhradní sada nožů.
Srdcem celého stroje je systém Sentisphere LiDAR Environmental Perception. Na zádech sekačky se otáčí 360° 3D LiDAR s deklarovaným dosahem 70 metrů, který během jedné sekundy nasnímá přes 200 tisíc bodů v okolí a vytváří tak průběžnou prostorovou mapu zahrady. Tato data se kombinují s vizuální navigací VSLAM a obrazem z předních kamer, takže sekačka dokáže určit svou polohu s přesností na centimetry, aniž by potřebovala jakýkoliv satelitní signál. Nepotřebuje ani GNSS anténu nebo obvodový drát určující hranice pozemku.
V praxi to znamená, že navigace funguje stejně dobře na otevřeném trávníku jako v zastíněném koutě za domem, pod ovocnými stromy nebo mezi budovami – všude tam, kde by klasická sekačka s GPS mohla mít s výhledem na oblohu problém. Bonusem je, že laser nepotřebuje denní světlo, takže sečení po setmění zvládá navigačně stejně spolehlivě jako za bílého dne.
Kamery na přídi mezitím hlídají drobné a pohyblivé objekty – zahradní hadici, hračky, nářadí nebo zatoulané zvíře – a AI RoboVision v reálném čase upravuje trasu, aby se jim sekačka vyhnula. Na konci sečení se pak na dané místo pokusí ještě jednou vrátit, aby neposečený kus zahrady posekala. Zapnout si můžete i detekci osob a zvířat pomocí LiDARu, takže sekačka dokáže zastavit, i když je tvor kdekoliv kolem ní.
Prvotní instalace
Výrobce slibuje, že po vybalení z krabice si sekačka sama zmapuje celý trávník, avšak realita je trochu jiná. Funkce automatického skenování zahrady je zatím v testovacím režimu. Samotné mapování tak probíhá klasicky – sekačku spárujete s telefonem a aplikací Roborock přes Bluetooth a jako s autíčkem na ovládání za ní chodíte a mapujete okraj trávníku, případně obkružujte oblast, kam nesmí jezdit. Tím ohraničíte oblast, případně další místa určená k sečení.
Tvorba mapy je poměrně rychlá a jednoduchá, ale za mě ne tak přesná, jak bych si představoval. Jet přesně podél okraje zdi, živého plotu nebo záhonu je mnohdy trochu obtížné.
Až bude 100% fungovat automatický sken zahrady, jak tomu například u domácích robotických vysavačů, bude instalace naprosto bez práce. Základnu je nutné umístit alespoň 10 metrů od zásuvky elektrické energie a v dostatečné blízkosti Wi-Fi a následně ji přišroubovat k zemi.
Konstrukčně je ale potřeba počítat s tím, že je laserová věž posazená na sekačce dost vysoko a chráněná jen plastovým obloukem, takže pod nízko spuštěnými větvemi nemusí projet.
Stejně tak je dobré pamatovat na minimální šířku průjezdu 80 cm – do těsnějších uliček mezi záhony se sekačka nevejde, což může být pro řadu uživatelů problémové.
Skvěle poseče, ale ne těsně u okrajů
Žací ústrojí tvoří dvouvrstvý kotouč se šesti noži a ochranou proti ucpávání. Výška sečení se nastavuje elektronicky přímo v aplikaci v rozsahu 20 až 70 mm. Tady je ale potřeba zmínit jedno citlivé číslo: záběr sečení činí jen 24 cm, tedy o dost méně než je šířka robota. Konkurenční stroje ve stejné cenové hladině a se stejným limitem plochy běžně nabízí přes 40 cm. Efektivita sečení činí zhruba 160 m²/h.
Na zahradách v řádu stovek metrů čtverečních to nehraje velkou roli, protože sekačka má dost prostoru na opakované projetí v rámci jednoho dne. Čím větší ale pozemek, tím víc se užší pás projeví na celkové délce sečení. Hladina hluku 62 dB patří k tišším v segmentu, takže provoz na zahradě běžně neruší ani konverzaci na sousední terase.
Sekačka seče precizně a dlouhodobě udržovaný trávník vypadá fantasticky. Pravidelnost hraje klíčovou roli, protože sekačka nezvládá sekat příliš vysokou trávu – dokonce se jí vyhne, když přesahuje cca 15 cm. Z kvality sečení jsem byl ale celkově nadšený.
Precizní dosekání u plotů, zdí a záhonů (na vzdálenost přibližně 3 cm od pevné překážky) zajišťuje volitelný modul PreciEdg, který se ale kupuje samostatně a v základní výbavě chybí. U sekačky za necelých 68 tisíc korun je to jedna z mála položek, kde Roborock při skládání nabídky ušetřil na úkor uživatelského komfortu. To mě při testování asi štvalo nejvíc, že není precizně posečeno kolem záhonů a zdí.
Kapacita baterie a doba sečení
Baterie s kapacitou 6 Ah (21,6 V) vystačí na přibližně 110 minut nepřetržitého provozu, po kterém se sekačka vrací do stanice, kde se za zhruba 50 minut doplní a pokračuje v rozpracovaném plánu.
U stroje deklarovaného pro plochy až 2 000 m² to v praxi znamená, že kompletní posečení velkého pozemku zabere řádově hodiny rozložené do více dní, nikoliv jediný zátah – robotické sekačce to ale nevadí, protože pracuje samostatně i mimo vaši přítomnost.
Tip: nezapomínejte na pravidelnou vertikutaci!
Díky tomu, že sekačka střídá systém sekání, nedochází k přetěžování trávníku stejnoměrným pohybem sečení. Systém nožů se sice stará o precizní rozmělnění posekané trávy (mulčování), která zároveň funguje jako přírodní hnojivo. Zní to skvěle, nicméně několik odborníků na péči o trávník naši redakci upozornilo na jeden důležitý fakt, který byste neměli opomíjet.
Rotující nože stébla trávy nasekají na skutečně miniaturní kousky, nicméně pokud budete sekat každá den nebo obden, tak i když se tráva rozkládá poměrně rychle, rozhodně není v silách přírody, aby se rozložila do dalšího sečení. Jinými slovy, v trávníku vám pak bude přibývat mulč rychleji, než je zdrávo. Řešení je ale celkem jednoduché – provádějte vertikutaci častěji, než jste byli zvyklí. Klidně i jednou za 4 až 6 týdnů. Tím trávník zbavíte mulče (travní plsť), který se nestihl rozložit.
Hustá, permanentně vlhká vrstva odumřelých zbytků stébel ve stínu zdravého trávníku je pak perfektním inkubátorem pro mech a houbové choroby (například plíseň sněžnou). Robotická sekačka navíc tím, jak neustále jezdí sem a tam, může spory plísní snadno roznést po celé ploše zahrady.
Mobilní aplikace a chytré funkce
Ovládání běží přes stejnou aplikaci Roborock, kterou firma dlouhé roky ladí u svých vysavačů, a je to vidět – prostředí je přehledné, v češtině a uživatelé jiných produktů značky se v ní zorientují bez delšího zaučování. Zahradu lze rozdělit až na 15 zón, každou s vlastním rozvrhem i vzorem jízdy (vertikální, horizontální, diagonální), nabízí noční režim (režim šetrný k živočichům – časové rozmezí, kdy sekačka nesmí nikdy sekat), historii provedených cyklů i nastavení plánu sečení.
Aplikace umí pracovat s dešťovým senzorem – sekačka se schová, když začne pršet, a další sečení po dešti lze odložit o 3 nebo 8 hodin. Můžete nastavit i hlas a hlasitost sekačky. Sděluje totiž, co se právě chystá udělat a potvrzuje zadané instrukce, a to kompletně v češtině. Bohužel hlasové ovládání sekačky chybí. Bez telefonu lze ale robota ovládat i přes panel s tlačítky.
Drobnou kuriozitou navíc je takzvaný tisk na trávník – navrhnete si jednoduchý vzor nebo pruhy a sekačka jej fyzicky vyseče do plochy. Na kvalitu trávníku to nemá žádný vliv, ale na efekt při návštěvě sousedů určitě. Bohužel tato funkce zatím nebyla v aplikaci dostupná.
Sekačku lze ručně navádět i přes Bluetooth, což se hodí například při parkování do stanice bez nutnosti se k ní ohýbat apod. Sekačku nelze ovládat na dálku, jako například vysavač v domácnosti, stejně tak se nemůžete po zahradě dívat skrze kameru. Mobilní datové připojení 4G pro vzdálený dohled mimo domácí Wi-Fi je v ceně na 3 roky zdarma, což je skvělá zpráva. Samotné sečení na datovém připojení nijak nezávisí.
Zabezpečení, záruka a provozní náklady
Výrobce nezapomněl ani na ochranu proti odcizení. Nastavit lze PIN kód, který je poté nutný pro spuštění i po jakémkoliv zvednutí. Nechybí hlasitý alarm při neoprávněné manipulaci a sledování polohy přes 4G přímo v mobilní aplikaci. K tomu přidejte standardní senzory proti zvednutí, nárazu a náklonu.
Krytí IPX6 zaručuje, že sekačka i nabíjecí stanice bez problémů přečkají i vytrvalý déšť. Záruka na samotnou sekačku trvá 3 roky, na baterii a napájecí adaptér standardní 2 roky – to je nad obvyklým průměrem trhu, kde se většina výrobců spokojí s dvouletou lhůtou na celé zařízení.
Co se týče provozních nákladů, příkon udávaný výrobcem (cca 110 W) řadí sekačku mezi energeticky nenáročná zařízení – náklady na elektřinu za celou sezonu se při běžném využití pohybují orientačně v řádu nízkých stovek korun.
Počítat je ale třeba i s příslušenstvím, pokud chcete výbavu doplnit: sada náhradních nožů vyjde na 499 až 619 Kč podle varianty, volitelný modul PreciEdge pro dosekávání okrajů na 3 799 Kč a kryt/garáž chránící sekačku ve stanici před počasím na 3 799 až 4 999 Kč. U sekačky v této cenové třídě jde o relativně standardní položky, ale je dobré je do rozpočtu zahrnout už při plánování nákupu.
Závěrečné hodnocení
RockMow Z120 LiDAR mě svou kvalitou velice příjemně překvapila. Vlastně jsem vůbec neměl pocit, že se jedná o vůbec první generaci robotických sekaček od Roborocku. Nejvíce chválím navigaci v podobě LiDARu, která je přesná a velmi efektivní. Silné stránky sekačky doplňuje AI rozpoznávání překážek, kvalitní odpružená konstrukce s pohonem všech kol, datová eSIM na 3 roky zdarma a vyladěná aplikace v češtině.
Trochu mě ale mrzí, že zatím nefunguje automatická tvorba mapy a možnost vysečení libovolné grafiky do trávníku. Mezi další palčivé věci, které by stálo za to vylepšit, patří především úzký záběr sečení a absence dosekávacího modulu v základní výbavě. Bohužel i tyto detaily ale rozhodují o koupi – i vzhledem k silné konkurenci.
V průběhu července 2026 by měl dorazit nový OTA update, který zpřístupní automatické mapování zahrady v „ostrém režimu“ i možnost vysekávat vlastní vzory do trávníku.
Tento model za 67 999 Kč dává smysl především tam, kde má satelitní navigace problém – tedy na pozemcích s hodně vzrostlými stromy, budovami v těsné blízkosti, výraznými svahy nebo nepravidelným, zastíněným půdorysem. Naopak na rozlehlém, otevřeném pozemku bez výraznějších architektonických překážek, kde satelitní signál nemá důvod se trápit, ztrácí Roborock svou hlavní devízu a do popředí se dostává spíš nevýhoda v podobě úzkého 24cm záběru.
Roborock RockMow Z120 LiDAR
Design a zpracování9.3/10
Konektivita a funkce9.1/10
Kvalita sečení9.6/10
Mobilní aplikace9.8/10
Klady
- LiDAR a přesný systém navigace
- kvalita sečení, detekce překážek
- odpružený podvozek, až 80% stoupání
- mobilní aplikace v češtině
- výbava a chytré funkce, 3letá záruka
- atraktivní design, voděodolné tělo
- dešťový senzor, alarm, 4G na 3 roky
- výdrž baterie a rychlost nabíjení
Zápory
- zatím neumí automatickou tvorbu mapy
- neseče až k okrajům, nutnost dokoupit modul
- záběr sečení pouze 24 cm
- aktuálně chybí možnost sečení vlastního vzoru (změní se v červenci)
- vyšší cena