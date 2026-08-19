YouTube chystá zásadní změnu po vzoru TikToku. Blíží se skokový nárůst zhlédnutí?

- YouTube se chystá změnit způsob počítání zhlednutí u standardních videí
- Nově se zhlédnutí započítá už v okamžiku spuštění videa, tedy stejně jako na Instagramu nebo TikToku
- Tvůrci obsahu by tak měli v následujících dnech zaznamenat nárůst sledovanosti
YouTube už brzy změní způsob, jakým zaznamenává počty zhlédnutí u videí. Nově se zhlednutí započítá už v okamžiku spuštění videa. Stejný mechanismus používá také Tik Tok nebo Instagram. Změna začne platit od 24. srpna. Od tohoto dne by tak tvůrci měli pozorovat rychlejší nárůst sledovanosti. Zástupci video platformy to uvedli v komunitním příspěvku na platformě YouTube Help.
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Po vzoru konkurence
Stejný způsob počítání zhlédnutí už přibližně rok funguje u vertikálního formátu YouTube Shorts. Zároveň ho ale najdeme také u konkurence – ihned po spuštění videa započítává zhlédnutí také TikTok a Instagram. Podobně je na tom také Muskova sociální síť X, která zhlédnutí započítá po dvou vteřinách videa.
YouTube uvádí, že původní způsob počítání zhlédnutí zachová v záložce s analytikou. Tvůrci tuto metriku naleznou pod názvem „engaged views“ (volně přeloženo jako „sledování se zájmem“). Dosud přitom nebylo zcela jasné, jak YouTube zhlédnutí počítal. Obecně se ale má za to, že pro započtení zhlédnutí bylo třeba sledovat alespoň 30 sekund standardního videa.
Jedním dechem ale YouTube dodává, že změna nebude mít vliv na výdělky tvůrců ani na podmínky, za kterých mají nárok na získání zpeněžení prostřednictvím partnerského programu.
Přísnější podmínky pro tvůrce?
Aktualizace přichází zhruba týden po jiné poměrně zásadní změně pro začínající tvůrce obsahu. Ti budou muset od příštího roku splnit přísnější podmínky, než jim YouTube umožní vydělávat peníze z reklam a předplatného.
Tvůrci budou potřebovat minimálně 8 000 hodin nasledovaného obsahu za poslední rok nebo 20 milionů zhlédnutí Shorts za posledních 90 dní. V současnosti přitom tvůrcům stačí 1 000 odběratelů a 4 000 nasledovaných hodin za poslední rok nebo 1 000 odběratelů a 10 milionů zhlédnutí Shorts za posledních 90 dní. Ze strany uživatelů vyvolalo rozhodnutí negativní emoce. Obávají se totiž, že jim změna ztíží nejen vstup do monetizačního programu, ale i schopnost se v něm udržet.