Drsná realita na hranicích USA: Američan smazal svá data z mobilu a nyní čelí obivnění

- Vstup do USA není jednoduchý ani pro americké občany
- Sam Tunick po příletu čelil údajnému podezření z držení fotografií zachycující zneužívání dětí
- Svůj telefon nouzovým heslem smazal a tvrdí, že se americké úřady zneužily pravomoc
Cestovat do Spojených států není nic jednoduchého. Zakoupit si letenku je jedna věc, nicméně pak je tady ještě nezbytná kontrola před vstupem do země, která umí být pořádně nepříjemná. O nic jednodušší či příjemnější to není ani od chvíle, kdy vám mohou imigrační úředníci procházet vaši historii na sociálních sítích či obsah chytrého telefonu, na základě které vás mohou poslat zpět, odkud jste přišli. Výjimkou nejsou ani američtí občané, o čemž se jeden z nich přesvědčil na vlastní kůži.
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Oprávněná kontrola, nebo zneužití pravomoci?
Vláda Spojených států stíhá amerického občana Sama Tunicka za to, že údajně poskytl úředním orgánům „nouzové heslo“, které vymazalo obsah jeho telefonu, když se jej 24. ledna 2025 pokusili zabavit na letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě. Federální agenti zadrželi Tunicka na letišti a údajně ho vyslýchali ohledně obrázků znázorňujících zneužívání dětí. Návrh podaný Tunickovými právníky však tvrdí, že se jednalo pouze o záminku pro pátrání po osobách spojeným s Tunickem v rámci hnutí Stop Cop City v Atlantě. Vláda se opírá o málo známý a zřídka používaný zákon, podle kterého je nezákonné zničit nebo poškodit majetek s cílem zabránit orgánům v jeho zabavení.
Jak probíhá vstup na území Spojených států?
Vstup do USA probíhá na prvním americkém letišti, kde přistanete. Nejdříve absolvujete imigrační pohovor s úředníkem Celní a pohraniční stráže, který prověří váš pas a cestovní povolení, odebere vám biometrické údaje a položí vám několik dotazů k účelu a délce vašich plánovaných cest. Po schválení vstupu si musíte osobně vyzvednout všechna odbavená zavazadla a projít celní kontrolou, kde odevzdáte celní prohlášení a kde vám mohou namátkově zkontrolovat kufry. Teprve po odevzdání kufru na návazný pás můžete pokračovat dále do země
Své tvrzení opírají o to, že Tunick využil funkci operačního systému GrapheneOS zaměřeného na ochranu soukromí k vymazání svého telefonu tím, že úředníkům sdělil nouzové heslo namísto skutečného přístupového kódu k odemčení telefonu. Obhajoba argumentuje, že zadržení a zabavení byly protiprávní, a proto jsou důkazy neplatné. Podle Tunickových právníků mu agenti odepřeli přístup k obhájci, nepředložili příkaz k domovní prohlídce a ani ho neinformovali o jeho zákonných právech. Tvrdí také, že přístup k jeho telefonu byl požadován pod falešnou záminkou. Vláda namítla, že nebyla povinna předložit příkaz, protože Tunickovi ještě nebylo uděleno povolení ke vstupu do USA.
Marlon Kautz, člen Atlanta Solidarity Fund, řekl deníku The Guardian následující prohlášení: „Všichni máme právo chránit svá soukromá data před protiústavními prohlídkami. A měli bychom to dělat – zejména v době rostoucího autoritářství.“ Za vlády Donalda Trumpa se vstup do USA stal mnohem složitějším procesem, a to i pro občany, kteří mohou čelit několikahodinovému zadržení a prověřování účtů na sociálních sítích. Řada expertů se shoduje, že jediným způsobem, jak ochránit svá data, je jejich smazání.