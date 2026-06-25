Německo přistoupilo na Trumpovu hru. Bez nás se na Měsíc nedostanete, vzkazuje

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- Německá ministryně vyslala jasný vzkaz Donaldu Trumpovi
- Bez evropských technologií mohou Spojené státy zapomenout na základnu na Měsíci
- Dlouholeté spojenectví ohrožuje také geopolitická situace
Spojené státy mají tendenci jednat jako světový lídr v mnoha oblastech, včetně vesmírného programu, přičemž za doby vlády prezidenta Donalda Trumpa se vlastenecká a vychloubačná politika stala de facto standardem. V globalizovaném světě ale takřka žádná země nedokáže jednat jako solitér, přičemž tu a tam je potřeba to důrazně připomínat. Zatímco Spojené státy vystrkují růžky a tváří se, že je na nich celý svět závislý, Německo jasně vzkazuje, že bez jejich technologií a know-how mohou Američané na spoustu věcí zapomenout, mimo jiné i na plánované vybudování základny na Měsíci.
NASA je závislá (nejen) na německých technologiích
Německá spolková ministryně pro výzkum, technologie a kosmonautiku má pro Washington jasný vzkaz: vzájemná technologická závislost platí v obou směrech. V rozhovoru pro Politico na veletrhu VivaTech v Paříži tento týden Dorothee Bär uvedla, že Evropa poskytuje klíčové technologie pro americké vesmírné mise, a bez obalu dodala: „Bez nás to nejde.“ Toto tvrzení není nadsázka. NASA popisuje evropský servisní modul jako „motor“ kosmické lodi Orion, který zajišťuje dodávky elektřiny, pohonu, tepelné regulace, vzduchu a vody pro kapsli, která na začátku tohoto roku během mise Artemis II dopravila astronauty kolem Měsíce.
Evropský servisní modul montuje Airbus v Brémách na základě smlouvy s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), přičemž jeho součásti pocházejí ze 13 členských států ESA a od více než 100 dodavatelů. „Bez evropského servisního modulu by Spojené státy nebyly schopny letět na Měsíc,“ řekla Bär pro Politico. Německá firma Jena-Optronik také vyrábí hvězdné senzory, které pomáhají sondě Orion určit její orientaci ve vesmíru. Tyto senzory porovnávají snímky hvězdného pole s palubním katalogem, což podle NASA umožňuje navigačnímu systému sondy korigovat její dráhu.
Geopolitická situace situaci ještě více komplikuje. Bär varovala, že „na druhé straně se formuje silná aliance složená z Ruska, Číny, Severní Koreje a Íránu“, a uvedla, že nechce, aby tyto země vyhrály vesmírný závod, ačkoli povaha a rozsah této aliance zaměřené na vesmír nebyly blíže specifikovány. Evropa se v oblasti komerčního vesmírného průmyslu snaží držet krok s USA a Čínou. Projev Bärové vnáší do debaty nový úhel pohledu: Evropa sice nemá vlastní SpaceX, ale na hardwaru, který dopravuje Američany na Měsíc, je stále vyraženo „Made in Germany“.