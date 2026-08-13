Je to reálná fotka, nebo AI? Apple u iPhonů chystá ověření pravosti snímků

- Nad fotografiemi z iPhonu už nebudete muset tápat, zda jsou autentické nebo upravené s pomocí AI
- Apple v rámci betaverze iOS 27 testuje novou možnost ověřování pravosti
- Funkce myslí na ochranu soukromí a její využívání bude zcela dobrovolné
S postupujícími kvalitami umělé inteligence už často i oko internetem protřelého člověka zaváhá, zda se jedná o skutečnost, či zda je snímek před ním jen výtvorem AI. Zatímco v řadě případů jde jen o neškodný obsah, v určitých chvílích mohou mít vygenerované obrázky reálný dopad na uživatele, často negativní. Brzy se tak může velmi snadno stát, že bude takřka nemožné odlišit skutečnost od AI. S tím se nicméně Apple nehodlá smířit a v rámci aktuální páté bety operačního systému iOS 27 testuje funkci, díky které nebudete mít o pravosti snímků pořízených iPhony pochybnosti.
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Punc pravosti fotografií přímo od Applu
Zatímco Google se vydal cestou vlastního řešení s názvem SynthID, které vygenerované snímky či videa opatřuje neodstranitelným vodoznakem, Apple se na to rozhodl jít trochu jinak. Ačkoli také označuje díla vytvořená skrze Image Playground speciálními značkami v rámci metadat, z nového kódu v betě iOS 27 je patrné, že chce ke snímkům vytvořeným na iPhonech přidávat jakýsi punc autenticity, který nazývá Apple Reference Image. V praxi by se mělo jednat o unikátní soubor dat připojených ke každému snímku, který by odkazoval na konkrétní iPhone, se kterým byl pořízený.
V souladu s filosofií Applu, která se zaměřuje na ochranu soukromí při cloudovém zpracování potenciálně citlivých uživatelských dat, je funkce Apple Reference Image navržena tak, aby Apple neměl přístup k samotné fotografii. Místo toho systém odešle snímek do služby Private Cloud Compute za účelem ověření, přičemž zpět do Applu se zasílají pouze určité informace ze snímače a metadata fotografie. Je zajímavé, že pokud Apple zjistí, že došlo k narušení bezpečnosti některého snímače, může zrušit i předchozí ověření spojená s tímto fotoaparátem. Za zmínku stojí také skutečnost, že funkce Apple Reference Image je ve výchozím stavu vypnutá.
Zároveň bude podle všeho potřeba využít při fotografování speciální režim v rámci aplikace fotoaparátu, což znamená, že fotografie pořízené běžným způsobem nebudou obsahovat informace o původu potřebné pro pozdější ověření. Opomenout nelze ani možnost sdílení ověřených fotografií s ostatními uživateli, jejichž zařízení mohou taktéž lokálně zjistit, zda je fotografie stále ověřená, aniž by Applu sdělovali, které snímky si právě prohlížejí.