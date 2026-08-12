Apple bojuje s nedostatkem pamětí: dodávky hardwaru klesají, ceny porostou

- Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny drtivě dopadají na Apple
- Firma z Cupertina musí omezovat dodávky hardwaru
- Očekává se výrazný nárůst cen příštích iPhonů
V minulém týdnu internetem prolétla informace o tom, že Apple bojuje se zajištěním paměťových modulů pro nadcházející řadu iPhonů. Analytik Tim Tulpan ve svém příspěvku tvrdil, že firma z Cupertina má aktuálně u TSMC vyrobené čipy v hodnotě 1 miliardy dolarů, avšak nemůže s nimi přejít do další fáze produkce kvůli chybějícím modulům DRAM. Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo tyto informace rozporuje, avšak uznává, že situace není ideální.
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Apple omezuje dodávky hardwaru
Letošní iPhony budou pohánět moderní čipy A20 Pro, které si Apple tradičně nechá vyrábět u tchajwanské společnosti TSMC. Vůbec poprvé bude k jejich produkci využit moderní 2nm výrobní proces, který by měl přinést výrazně větší efektivitu, tedy vyšší výkon a nižší spotřebu. Výroba těchto čipů probíhá v plném proudu, ovšem podle Ming-Chi Kua není příliš pravděpodobné, že by v továrnách TSMC hromadili nekompletní čipsety a čekali na dodávky pamětí k pozdějšímu zapouzdření.
A recent media report claims that tight DRAM supply has left TSMC holding around US$1 billion worth of Apple 2nm processor work-in-process (WIP), described in the report as “processor wafers,” that cannot yet be packaged. As supporting evidence, it points to TSMC’s 2Q26 earnings…
— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) August 10, 2026
Podle jeho průzkumu skutečně objemy dodávek hardwaru Apple kvůli nedostatku pamětí klesají, avšak dodávky čipů do TSMC jsou plánovány přibližně s tříměsíčním předstihem. TSMC pro Apple vyrábí čipy na základě dostupného množství pamětí, a neshromažďuje skladové zásoby nehotových čipů.
Podle Ming-Chi Kua tato fáma vznikla na základě poslední finanční zprávy TSMC, ve které tchajwanský výrobce uvádí, že bude navyšovat skladové zásoby kvůli náběhu nového 2nm procesu. To je podle Kua v této situaci poměrně běžné, navíc skladové neznamenají pouze (ne)hotové výrobky, ale také materiály a náhradní díly. Kuo tedy přímou souvislost s Applem nevidí.
Přestože situace není natolik dramatická, jak původně tvrdil Tim Tulpan, současný stav rozhodně není ideální. Apple skutečně bojuje s nedostatkem pamětí, což dokládá zoufalý pokus zapojit do procesu čínské výrobce, tedy alespoň do zařízení prodávaných v Číně. Apple nicméně naráží jednak na kapacity výrobců, a také na potřebu schválení Bílého domu.
Apple tak musí současnou paměťovou krizí kličkovat stejně jako ostatní výrobci – omezovat nabídku a zdražovat. Před nedávnem firma z Cupertina zdražila počítače Mac a tablety iPad, nyní se očekává navýšení ceny u iPhonů. Podle nejnovějšího odhadu agentury TrendForce například cena za komponenty chystaného iPhonu 18 Pro vzroste oproti stávající generaci o 38 procent.