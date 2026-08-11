Honor je přes léto obzvláště výhodný: k telefonům dostanete hodnotné dárky zdarma

- Honor si pro zájemce o jeho smartphony připravil zajímavou letní akci
- Pokud si zakoupíte jeden z vybraných telefonů, získáte zdarma přenosný kávovar nebo tablet
- Akce platí jen do 6. září, tak dlouho neotálejte
Udělat si radost novým chytrým telefonem musí dříve či později každý z nás. Mezi ty nejlepší varianty, ze kterých můžete vybírat, patří bezesporu Honor, který se soustřeďuje na kombinaci co možná nejvyššího výkonu, špičkového designu, pokročilých technologií a především příznivé ceny. Toto léto je navíc obzvláště vhodný čas na pořízení nového smartphonu s logem Honor na zádech – značka si totiž pro budoucí zákazníky připravila zajímavou letní akci, kdy k vybraným modelům rozdává dárky. A nutno podotknout, že se nejedná o žádné maličkosti.
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K telefonům Honor hodnotné dárky
Akce se vztahuje na modely Honor Magic V6, Honor Magic 8 Pro, Honor 600 Pro, Honor 600 a Honor 600 Lite, tedy na zařízení, která v posledních měsících představila nejnovější inovace značky v oblasti skládacích telefonů, AI schopností, výkonu a odolnosti i mobilní fotografie. Rozhodně se nejedná o žádná ořezávátka, kupříkladu Honor Magic V6 je nejnovější skládací smartphone s tloušťkou pouhých 9 milimetrů ve složeném stavu a s křemíkovo-uhlíkovou 6 600mAh baterií, největší, jaká byla kdy použita ve skládacím telefonu, díky čemuž zvládne celý pracovní den bez dobíjení nejen pro milovníky technologií.
Honor Magic 8 Pro je naopak model zaměřený na výkon a pokročilou mobilní fotografii, který na český trh přinesl nejnovější generaci AI funkcí a fotografického systému AiMAGE. Honor 600 Pro je vlajková verze prémiové střední třídy s 200Mpx fotoaparátem, 50W bezdrátovým nabíjením a exkluzivní funkci AI Image to Video 2.0 pro tvorbu krátkých videí přímo z fotografií. Honor 600 je sice základní model řady, ale zaujme 200Mpx fotoaparátem, baterií o kapacitě 6 400 mAh a velmi jasným 6,57″ displejem, přičemž odolnost zajišťují certifikace IP68, IP69 a IP69K. Honor 600 Lite je pro změnu dostupnější varianta řady, která zachovává klíčové prvky designu a fotografických funkcí, pro zákazníky hledající prémiový zážitek za příznivou cenu.
K nákupu můžete zdarma získat poměrně zajímavé dárky v hodnotě až 5 490 korun. V případě, že si vyberete Magic V6, Magic 8 Pro, 600 Pro nebo 600, bude vašim dárkem tablet Honor Pad X9a Wi-Fi 6 GB/128 GB, který nabídne 11,5″ displej s rozlišením 2508 × 1504 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 685, kovové tělo či 8300mAh baterii. Pro zájemce o model 600 Lite si Honor připravil přenosný kávovar ze své řady Choice s názvem Portable Coffee Machine. Ten slibuje rychlou 40sekundovou extrakci, kompatibilitu s různými typy kapslí či 20barové vysokotlaké čerpadlo.
Jak získat zajímavý dárek zdarma?
- Pořiďte si smartphone Honor Magic V6, Honor Magic 8 Pro, Honor 600 Pro, Honor 600 nebo Honor 600 Lite u autorizovaných prodejců od 10. 8. 2026 do 6. 9. 2026.
- Zaregistrujte svůj nákup na stránce www.honorakce.cz do 14 dnů od nákupu, nejpozději však do 13. 9. 2026.
- Při registraci nahrajte daňový doklad o koupi s čitelnými údaji: prodejce, datum nákupu, název přístroje, IMEI zařízení, cena a způsob úhrady.
- Po schválení žádosti, které proběhne do 3 týdnů od registrace, obdrží zákazník dárek (tablet nebo kávovar) zásilkovou službou na adresu uvedenou při registraci.
Letní promo akce je platná pro zákazníky v České republice. Dárky jsou k dispozici pro každého, kdo si mezi 10. srpnem a 6. zářím 2026 zakoupí u autorizovaného prodejce vybraný model z nabídky Honor – tím získá k nákupu luxusní dárek v hodnotě až 5 490 Kč, konkrétně pak tablet Honor Pad X9a, nebo přenosný espresso kávovar. Podmínky najdete přímo na oficiálních stránkách akce.