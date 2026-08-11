Celoskleněný iPhone v ohrožení? Apple údajně odpískal jeho vývoj

- Již nějakou dobu se spekuluje o iPhonu s celoskleněným designem
- Tento mýty opředený telefon měl být představen příští rok
- Nejnovější zprávy ale bohužel naznačují, že byl jeho vývoj ukončen, nebo minimálně pozměněn
Nejočekávanější telefon dnešní doby je sice iPhone Ultra, první skládačka od Applu, ale s obdobnou zvědavostí čekají fanoušci i na výroční iPhone. Ten dorazí příští rok, při příležitosti 20. výročí od představení úplně prvního telefonu s nakousnutým jablíčkem ve znaku a očekávání jsou obrovská. V poslední době se spekulovalo o celoskleněném designu, nicméně ten nakonec možná vůbec nevznikne.
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Výroční iPhone je velká věc
Když vyšel v roce 2017 model iPhone X, jehož prostřednictvím slavil Apple dekádu svých telefonů, jednalo se o velmi pokrokové zařízení. Je logické, že se bude chtít americký výrobce pořádně vytáhnout i se svým dalším významným telefonem, který dorazí příští rok a který vznikne k příležitosti 20. výročí od vydání prvního iPhonu.
Bude se muset jednat o výjimečný počin, který jasně ukáže, kdo segmentu chytrých telefonů dlouhodobě kraluje a kdo určuje trendy. Celoskleněný telefon, o kterém se nějakou dobu čile spekuluje, se zdál být jako skvělý nápad, nicméně dle analytické společnosti Jefferies nakonec nevznikne a Apple dal celý projekt k ledu.
Skleněný iPhone by se Applu nevyplatil
O údajném zrušení vývoje celoskleněného výročního iPhonu informovala výše zmíněná společnost Jefferies, a jako důvod tohoto kroku byla uvedena nízká produktivita (respektive nízká výtěžnost výroby). Apple měl prostřednictvím tohoto telefonu rozšířit některé unikátní prvky i na klasické modely Pro a Pro Max, čímž by se zvýšila jejich cena a narostla by průměrná marže.
To se ale nakonec pravděpodobně nestane a analytici společnosti Jefferies změnili doporučení pro Apple z „Hold“ (držet) na „Underperform“ (podprůměrná výkonnost) a snížili cílovou cenu z 285,56 dolaru na 263,66 dolaru. Akcie na to zareagovaly propadem o 2 % a trable se skleněným iPhonem naznačují, že Apple by mohl mít problém zvyšovat průměrné prodejní ceny v době, kdy rostou náklady na paměť.
Nižší doporučení i kvůli pamětem
Na snížení doporučení má podíl také to, že příští rok by měl dostat 16 GB operační paměti jen vrcholný iPhone 19 Pro Max, což naznačuje velmi pomalý pokrok v oblasti umělé inteligence. Pokud navíc ceny porostou podobným tempem, mohla by zůstat tato kapacita zapovězena i vrcholnému modelu příští generace iPhonů.
Dle analytiků tak Applu zůstává jediný nástroj, jehož prostřednictvím může zvýšit své průměrné ceny i marže. Je jím skládačka iPhone Ultra, která dorazí za pár týdnů a u které se očekává, že bude v nejvyšší konfiguraci stát přes 3 tisíce dolarů (více než 75 tisíc korun s daní). I tak se ale bude jednat spíše o okrajové zařízení, u kterého se očekávají prodeje okolo 14 milionů kusů.
A more aspirational version championed by Apple’s design team used even more glass, instead of metal, but was scrapped early on. The company encountered problems connecting glass panels together. The design didn’t hold up when Apple had to figure out how to mass-produce it. https://t.co/zchGMfDjia
— Mark Gurman (@markgurman) August 11, 2026
Známý insider si myslí opak
K této situaci se vyjádřil také Mark Gurman, renomovaný analytik společnosti Bloomberg. Dle něj se výroční iPhone dočká přepracované konstrukce, které bude stále dominovat sklo. Jen pravděpodobně nebude použito v takové míře, jak Apple původně plánoval a prvotní návrh celoskleněné konstrukce měl být zavržen již dříve, když se objevily problémy se spojováním skleněných panelů.