Výroční iPhone 20 ve dvou variantách? Doprovodí ho druhá generace skládačky

- Dvacátá generace iPhonu by měla dorazit hned ve dvou velikostních variantách
- Na trh se má dostat společně s druhou generací ohebného modelu iPhone Ultra
- Významnou změnu můžeme očekávat také v použitém čipsetu
Od výroční 20. generace iPhonu si mnoho uživatelů slibuje hodně. Spekulace ohledně výbavy či možné podoby jsou prozatím vcelku skoupé, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jej dočkáme až za pár let. Někteří informátoři přesto občas přijdou s nějakou informací, která sice neprozradí nic konkrétního, avšak alespoň naznačuje strategii, kterou gigant z Cupertina pro očekávaný model zvažuje. Poslední spekulace se naznačuje, že by mohl být představen nikoli jeden výroční iPhone, ale rovnou dva.
Dvě velikosti pro výroční iPhone 20
K dispozici podle všeho budou dva výroční modely, které budou velikostně podobné modelům iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, jejichž uvedení na trh je naplánováno na letošní září. Očekává se, že modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max budou mít stejné rozměry jako současné modely iPhone 17 Pro, což naznačuje, že výroční iPhone by mohl být k dispozici ve velikostech 6,3 a 6,9 palce.
Apple plánuje uvést na trh iPhony k 20. výročí společně se skládacím iPhonem druhé generace, jehož označení by podle dostupných informací mělo být Ultra. Všechna tři zařízení budou vybavena 2nanometrovým čipem A21, přičemž Apple aktuálně také připravuje iPhone 19, který bude vybaven jinou variantou čipu A21, pravděpodobně tou základní, namísto čipu Pro, který je tradičně vyhrazen pro vybavenější zařízení.
Modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které přijdou na trh letos, budou vybaveny procesorem A20 Pro vyrobeným 2nanometrovým procesem přímo z dílny Applu. Čip A20 bude znamenat první upgrade výrobního procesu za několik let a bude znamenat přechod Applu z 3nanometrových čipů u jejích vlajkových modelů iPhone na novější výrobní proces. Standardní model iPhone 18 se letos na podzim na trh s nejvyšší pravděpodobností nedostane: Apple místo toho plánuje jeho uvedení na jaře 2027. Ten bude vybaven méně výkonným čipem A20, který je rovněž vyroben 2nm procesem.