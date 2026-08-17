Operátor naděluje: v aplikaci Moje O2 na vás každý den až do konce srpna čeká překvapení

- V aplikaci Moje O2 je v sekci „Pro Vás“ až do 31. srpna k dispozici kalendář nabízející výhody a překvapení
- Na zákazníky čekají různorodé slevy na telefony, tablety, příslušenství O2 spark, vybavení do chytré domácnosti i poukazy do O2 Knihovny
- Získaný slevový kód lze snadno uplatnit v e-shopu nebo přímo na prodejně, přičemž výhody je možné využít až do 13. září
Konec srpna se blíží a s ním i čas doplnit výbavu do školy, práce nebo na každý den. V mobilní aplikaci Moje O2 proto najdete nový kalendář plný překvapení. Každý den až do 31. srpna 2026 v něm odemknete novou výhodu v podobě různých slev na chytré produkty a služby od O2, celkem jich tedy bude k dispozici 15. Těšit se můžete na levnější příslušenství, 5G telefony, tablety nebo vybavení do chytré domácnosti či výhody do O2 Knihovny.
Každý den nové překvapení
Hned pod prvním políčkem se ukrývá sleva 250 Kč na jakékoliv příslušenství z O2 e-shopu. Vybrat si zákazníci mohou třeba nabíječky, sluchátka O2 pods, lokalizační čip O2 tag, šňůrku na telefon, ochranné kryty, reproduktory a mnoho dalšího. Minimální doplatek je 49 Kč.
V dalších dnech pak budou přibývat například slevy na 5G telefony, tablety, příslušenství na ochranu displeje, powerbanky, nabíjecí příslušenství nebo zařízení do chytré domácnosti. Mezi překvapeními se objeví také například poukazy do O2 Knihovny. Jeden ze dnů přinese také speciální slevu na oblíbenou z nové řady prémiového nabíjení O2 spark.
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Jak slevu z kalendáře využít?
- Otevřete si aplikaci Moje O2 a jděte do sekce „Pro Vás“
- Odemkněte si aktuální políčko v kalendáři
- Vygenerujte si svůj slevový kód a zkopírujte ho
- Přejděte do O2 e-shopu a vybraný produkt vložte do košíku
- Při objednávce zadejte svůj slevový kód a sleva se vám odečte
- Slevu můžete využít také osobně v nejbližší O2 Prodejně. Na využití výhod je čas až do 13. září 2026
Co dále najdu v aplikaci Moje O2?
Aplikace Moje O2 je navržena na míru zákazníkům a umožňuje přehlednou správu všech služeb. Zároveň poskytuje přístup k výhodným nabídkám a slevám, včetně benefitů ze světa výhod Unity. Mohou zde také provést nákup, a dalších chytrých zařízení. Součástí aplikace jsou i doporučení na pořady v Oneplay a tipy na e-knihy z O2 Knihovny, díky kterým mohou zákazníci snadno objevovat nový, na míru přizpůsobený obsah.