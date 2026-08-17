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Xiaomi 18 Ultra v ohrožení? Strategii u modelů Ultra mění i další výrobci

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 8. 20:30
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Xiaomi 17 Ultra s velkým kruhovým modulem zadního fotoaparátu
  • Xiaomi 17 Ultra je jeden z nejlepších fotomobilů současné sezóny
  • S jeho nástupcem to ale nevypadá dobře a začínají se množit zprávy o jeho zrušení
  • Navíc se začíná spekulovat o tom, že čínští výrobci výrazně omezí své modely Ultra

Xiaomi 17 Ultra je klasický představitel nejvyšší kategorie mobilních telefonů a prodává se, stejně jako několik předchozích generací, i na našem trhu. Letošní rok byl obecně na čínské vrcholné přístroje velmi silný a vůbec poprvé jsme se v Česku dočkali modelů Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra. Bohužel to ale vypadá, že další roky budou v tomto ohledu mnohem skromnější.

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Xiaomi 18 Ultra v ohrožení

V poslední době se čile spekuluje o tom, že čínští výrobci chtějí v nadcházející generaci poměrně výrazně osekat své vrcholné telefony. Ne snad v oblasti parametrů, ale v jejich dostupnosti. Začneme očekávaným modelem Xiaomi 18 Ultra, který měl navázat na současné provedení 17 Ultra a který měl být, dle nedávných spekulací, představen v prosinci tohoto roku.

Xiaomi 17 Ultra možná zůstane bez nástupce
Xiaomi 17 Ultra možná zůstane bez nástupce

K tomu ale nakonec údajně vůbec nedojde a podle informací z neoficiálních zdrojů dodá Xiaomi v rámci své řady 18 letos na trh jen tři telefony – základní Xiaomi 18 a dvojici Xiaomi 18 Pro a Pro Max. To znamená, že model Ultra letos s největší pravděpodobností nedorazí a vrcholnou verzí v nabídce výrobce se stane model Pro Max.



Xiaomi 17 Ultra s velkým kruhovým modulem zadního fotoaparátu



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Soumrak čínských vlajek?

To ale naštěstí neznamená, že by Xiaomi nad touto verzí zcela zlámalo hůl. Spekuluje se o tom, že by se mohl model Ultra vrátit v rámci další řady Xiaomi 18, tedy pravděpodobně koncem příštího roku nebo počátkem roku 2028. To bohužel nejsou jediné špatné zprávy týkající se čínských vrcholných telefonů – situace není ideální ani u značek Vivo a Oppo.

Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra
Nástupci modelů Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra se možná na globální trhy vůbec nedostanou

Oba tito výrobci letos vůbec poprvé uvedli na globální trhy své špičkové vlajky X300 Ultra (Vivo) a Find X9 Ultra (Oppo). Dočkali jsme se jich i v Česku a jde o telefony, které nechaly ve vlajkovém segmentu výraznou stopu. Jenže možná se dlouhou dobu zase žádného modelu Ultra od těchto značek nedočkáme, protože další generace mají údajně opět zůstat vyhrazeny jen pro Čínu a na globální trhy se vůbec nedostat.



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Za vším hledej problémy s pamětmi

Není nijak překvapující, že prakticky všichni informátoři se shodují na tom, že vynechání modelu Xiaomi 18 Ultra a nedostupnost dalších čínských vlajek na globálních trzích způsobily problémy s pamětí. Tyto vrcholné telefony mají pokročilé fotoaparáty, obsahují spoustu AI prvků a zde se zkrátka na pamětech šetřit nedá a je třeba nabídnout maximální možnou kapacitu.

Xiaomi 17 Ultra recenze: špičkový fotomobil, který se nebojí inovací
Xiaomi 17 Ultra a jeho fotoaparát

Vypadá to, že výrobci nemají dostatek kapacit k tomu, aby v aktuální situaci nabídli tyto špičkové telefony celému světu. Jejich dostupnost proto omezí jen na čínský trh. Ten je pro Oppo, Vivo i Xiaomi samozřejmě nejdůležitější a zde prodají svých vrcholných vlajek nejvíce. Uvidíme, zda se tyto telefony vrátí na mezinárodní scénu v okamžiku, kdy paměťová krize pomine.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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