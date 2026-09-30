Čech už deset let vyvíjí aplikaci, která mění telefon v autokameru. Co dnes Dash Cam Travel dokáže?

- Tomáš Válek vyvíjí Dash Cam Travel už deset let
- Aplikace, která promění telefon v autokameru, má přes 300 tisíc stažení a prošla stovkami aktualizací
- Vedle videa zaznamenává rychlost, trasu, akceleraci, brzdění i přetížení v zatáčkách
- Vývojář popisuje možnosti i omezení telefonu za čelním sklem a chybu, která v roce 2024 aplikaci na šest dní vyřadila z provozu
Jako malý Tomáš Válek v autoservisu sledoval opravy škodovek a přemýšlel, jak věci fungují. Po několika letech vývoje pro Android si na papír nakreslil první podobu aplikace, která měla proměnit telefon v autokameru. Dash Cam Travel dnes vyvíjí už desátým rokem, má přes 300 tisíc stažení a prošla více než 270 aktualizacemi. Dash Cam Travel vyvíjí autor aplikace sám a měsíčně ji používají přibližně 4 000 aktivních uživatelů. Telefon díky aplikaci nezaznamenává jen obraz, ale také rychlost, trasu, název ulice, akceleraci, brzdění, přetížení v zatáčkách a další údaje o jízdě.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Od vůně benzínu a oleje k Androidu
Jako malý Tomáš Válek často chodil do autoservisu a sledoval opravy vozů Škoda 100, 120 a 1000 MB. Vůni benzínu a oleje si pamatuje dodnes. Fascinovalo ho, jak věci fungují.
Později se k autům přidal zájem o mobilní technologie. Před Dash Cam Travel vývojář vytvořil tři malé aplikace pro Android, ještě v prostředí Eclipse a v Javě. Dnes se pro vývoj aplikací pro Android používá hlavně Android Studio a Kotlin, Java však zůstává podporovaná. S kamerou ani nahráváním videa zkušenosti neměl.
Telefon už během jízdy sloužil jako navigace a byl připravený v držáku. Chtěl, aby zároveň nahrával dění před autem. Prošel proto tehdejší nabídku podobných aplikací, na papír si poznamenal, co aplikace uměly, co jim chybělo a co požadovali jejich uživatelé. Na papíře vznikl také návrh prvního rozhraní.
Z jednoduchého menu s položkami Record, Play, Help, Pro a Nastavení vyrostla během deseti let aplikace, která má více než 300 tisíc stažení. Měsíčně ji používají přibližně 4 000 aktivních uživatelů, autor aplikace vydal přes 270 aktualizací a aplikace je dostupná ve 12 jazycích.
Dash Cam Travel není hlavní ani vedlejší práce Tomáše Válka. Vyvíjí ji ve volném čase. Když se pustí do nové funkce, věnuje jí několik hodin denně, dokud ji nedokončí, neotestuje a nevydá. Pak sleduje, jak se nová verze chová v praxi, a mezitím pracuje na jiných projektech.
Co dnes umí telefon jako autokamera
Při každé jízdě autor aplikace používá nahrávání na popředí, při kterém zůstává aplikace otevřená na displeji a do videa přidává grafický překryv s údaji o jízdě. Je to funkce, na kterou je z celé aplikace nejvíce hrdý. Kdo chce čisté video, může spustit nahrávání bez grafického překryvu. Aplikace umí nahrávat také na pozadí, a to s textovým překryvem nebo bez něj.
Telefon vývojář upevňuje na čelní sklo magnetickým držákem, který se mu osvědčil nejlépe, protože nepřenáší vibrace. Sportovní režim je zapnutý automaticky a měří přetížení v zatáčkách, akceleraci a brzdění. Je s ním docela zábava. Aplikace má i inklinometr pro měření náklonu. Ten často využívají řidiči, kteří jezdí v terénu nebo kempují a potřebují mít vozidlo v rovině.
Cyklické nahrávání může uchovávat například pět tříminutových videí a nejstarší postupně nahrazovat, takže nezaplní celé úložiště. Auto-Start/Stop se stará o automatické zahájení a ukončení záznamu. Funkce YouTube Auto-Upload může videa odesílat na YouTube jako zálohu.
Jeden z uživatelů požádal o možnost nahrát do aplikace vlastní logo, které se zobrazí ve výsledném videu, nejspíš pro firemní vozidla. Logo může identifikovat firmu či konkrétní vozidlo a při zveřejnění záznamu posloužit jako propagace.
Tomáš Válek chce, aby základní nahrávání na popředí bez grafického překryvu i na pozadí bez textového překryvu zůstalo zdarma a bez časového omezení.
Placené funkce na zkoušku
U placených funkcí se autor aplikace drží jednoduchého pravidla: uživatel si je může nejdříve vyzkoušet zdarma. Grafický překryv lze před nákupem opakovaně spustit na jednu minutu, aby si uživatel ověřil, zda mu vyhovuje a na jeho telefonu správně funguje. Stejně si může vyzkoušet sportovní režim i další placené možnosti.
Telefon není klasická autokamera: výhody a nevýhody
Výhody: Moderní telefon spojuje kvalitní kamery, výkonný hardware, GPS, senzory a internetové připojení. Aplikace díky tomu může nabídnout víc než samotný záznam obrazu. Prostřednictvím aktualizací může vývojář postupně přidávat nové funkce a Dash Cam Travel tímto způsobem podporuje už deset let.
Řidič si může běžný telefon po jízdě odnést, takže ve vozidle nenechává drahou techniku. Starší telefon může vyhradit pouze pro nahrávání a upevnit ho natrvalo stejně jako klasickou autokameru.
Nevýhody: Hlavní nevýhodou je jeho velikost. Pokud řidič umístí telefon za čelní sklo, kde na něj svítí přímé slunce, může se při současném nahrávání a nabíjení zahřívat. Proud vzduchu z ventilace na čelní sklo teplotu sníží a pomáhá předcházet přehřívání zařízení.
Dash Cam Travel nemá samostatný parkovací režim. Během parkování lze místo něj ponechat zapnuté nepřetržité nahrávání. Telefon má zpravidla větší baterii než běžná autokamera, takže bez externího napájení může nahrávat déle. Pro delší záznam jej lze připojit trvale k napájení stejně jako autokameru.
Proč některé funkce kamery nemusí být dostupné všem?
Výchozí aplikace fotoaparátu může podporovat širokoúhlý objektiv, stabilizaci nebo souběžné nahrávání přední a zadní kamerou. To ale neznamená, že stejné možnosti mohou využít také ostatní aplikace. Záleží na výrobci telefonu, které funkce kamery jim prostřednictvím Androidu zpřístupní. Některé kombinace může omezovat také samotný hardware.
Pokud některá z těchto funkcí v Dash Cam Travel chybí, nemusí jít o chybu aplikace. Aplikace může využít pouze možnosti, které jí konkrétní telefon a jeho výrobce skutečně poskytnou.
Občas se autorovi aplikace ozývají také lidé, kteří chtějí Dash Cam Travel používat přímo v autorádiu s Androidem. Pokud zařízení zpřístupňuje kamery standardním způsobem, měla by na něm aplikace fungovat stejně jako na telefonu. Některá autorádia však používají výrazně upravený systém. Dash Cam Travel pak nemusí kameru správně rozpoznat či otevřít a nestandardní chování zařízení nelze vždy obejít přímo v aplikaci.
Auto-Start, běh na pozadí a omezení systému
Auto-Start je funkce, která spustí nahrávání podle podmínek, které si uživatel zvolil v nastavení. Aplikace přitom nemusí být otevřená na displeji.
Novější verze Androidu kvůli bezpečnosti a úspoře baterie zpřísňují podmínky pro automatické spouštění aplikací a jejich běh na pozadí. Někteří výrobci přidávají další úsporná omezení. Systém pak může zabránit spuštění aplikace Dash Cam Travel nebo ji během nahrávání ukončit, přestože uživatel nastavil Auto-Start správně.
Všechny funkce v aplikaci Tomáš Válek řádně testuje a fungují spolehlivě. Nemůže však zajistit, že je Android nebo omezení konkrétního výrobce neovlivní. Na webu proto udržuje FAQ s návody a uživatelům radí, co mají v systému nastavit. Změna nastavení problém často vyřeší, některá omezení ale aplikace sama obejít nedokáže.
Když Auto-Start nefunguje, uživatel vidí pouze výsledek: nahrávání se nespustilo. Chybu pak může přisoudit aplikaci a ohodnotit ji jednou hvězdičkou. Po úpravě systémového nastavení začne Auto-Start často fungovat správně, recenze však někdy zůstane beze změny.
Vývojář by uvítal, kdyby Android zavedl nové systémové oprávnění, kterým by uživatel automatické spuštění a běh na pozadí výslovně povolil. Bezpečnostní důvody omezení chápe, ale majitel telefonu by měl mít možnost rozhodnout, které aplikaci takovou výjimku udělí.
Šest dní, kdy aplikace nefungovala
Na začátku roku 2024 Tomáš Válek nastavil, aby Dash Cam Travel od určitého data po spuštění vyžadovala novou verzi. Aktualizaci s novou verzí na poslední chvíli odeslal na Google Play a počítal, že kontrola potrvá přibližně 48 hodin jako vždy. Stará verze aplikace vypršela dřív, než Google schválil novou. Kdo otevřel Dash Cam Travel, musel ji aktualizovat. Google Play však novou verzi ještě nenabízel, takže aplikaci nešlo používat.
Schvalování nakonec trvalo přibližně šest dní. Každý den mu chodily desítky e-mailů, přibývala jednohvězdičková hodnocení a někteří uživatelé změnili původních pět hvězd na jednu. Na každý e-mail autor aplikace odpověděl, přiznal svou chybu a vysvětlil, že aktualizace už čeká na schválení v Google Play.
Jakmile Google aktualizaci schválil, napsal vývojář uživatelům, že aplikaci lze aktualizovat a že bude vše fungovat. Zároveň je požádal o změnu recenze, případně o přidání nové recenze, pokud zatím žádnou nenapsali. Nakonec přibylo více pozitivních hodnocení než negativních.
Tehdy Tomáš Válek viděl, jak rychle může jediná chyba poškodit hodnocení budované roky. Když chybu přiznal a s uživateli komunikoval až do vyřešení problému, podařilo se mu důvěru získat zpět.
Testování na stole nestačí
Pro nové funkce vývojář píše testy a spouští je na všech podporovaných verzích Androidu. Některé vlastnosti však musí zkoušet ve vozidle. Sportovní režim se na stole testuje špatně. Při některých zkouškách potřebuje i poměrně rychlé auto a dobré brzdy.
Aplikace v rukou různých řidičů
Autorovi aplikace se ozvali řidiči kamionů, autobusů i motocyklů. Jeden člověk chtěl aplikaci dodat do vozidel chorvatské policie. Tomáš Válek však neví, zda šlo o oficiální jednání, nebo ho kontaktoval pouze dodavatel. K nasazení nakonec nedošlo. Jiný uživatel mu po dopravní události poděkoval za aplikaci a napsal, že byl rád, že ji měl spuštěnou.
Deset let neznamená hotovo
Uživatel při aktualizaci nemusí pokaždé dostat novou viditelnou funkci. Android i nástroje používané k vývoji se mění, takže Tomáš Válek musí průběžně upravovat také vnitřní části aplikace. V plánu má například převést kód uživatelského rozhraní ze starší technologie XML na modernější Jetpack Compose. Pracuje také na kompatibilitě s Androidem 17.
Vývojář vyvíjí také rozpoznávání vozidel a odhad vzdáleností mezi nimi. Obě funkce jsou náročné na výkon telefonu, vývoj i testování, proto zatím nejsou hotové. Každá nová funkce přidává nastavení, kód a riziko, že se aplikace stane nepřehlednou nebo že se do ní dostane nová chyba. Novinku zařadí, jen když ho přesvědčí, že má dostatečné využití v praxi.
Občas Tomáši Válkovi přijde nabídka na odkoupení aplikace. Odpověď je pro něj velmi jednoduchá: neprodá. Dash Cam Travel není jen kód a součet odpracovaných hodin. Je v ní kus jeho života, jeho způsobu přemýšlení a radosti z tvorby. Za deset let nepřišel okamžik, kdy by chtěl s jejím vývojem skončit.