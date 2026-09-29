TOPlist

Motorola má připravenou odpověď na iPhone Duo. Víme o ní prakticky vše

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 9. 20:00
0
Motorola Razr Fold ve dvou barvách
  • Motorola chystá vlastní knížkovou skládačku s širokým vnitřním displejem
  • Oproti konkurenci ale má být Razr „Flex“ o něco menší
  • Premiéra by se měla odehrát někdy v polovině prosince

Trendem letošního roku se staly knížkové smartphony s širokými ohebnými displeji. Tento trend nastartovala značka Huawei s dubnovým modelem Pura X Max, poté svá želízka v ohni představily značky Samsung, Xiaomi a Apple. Svého zástupce ve světě „pasových“ skládaček připravuje i Motorola, byť v jejím případě se má jednat o kompaktnější zařízení.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Motorola Razr „Flex“: kompaktní knížka

Podle zjištění serveru Android Headlines je chystaná novinka od Motoroly vyvíjena pod kódovým označením „Parker“, interně je ale nazývána Motorola Razr Flex – zda se jedná o finální jméno ale zatím netušíme. Známe nicméně většinu klíčových parametrů, z nichž některé jsou poměrně překvapivé.

Takto má vypadat Motorola Razr "Flex"
Takto má vypadat Motorola Razr “Flex”

Začněme nejprve u rozměrů – Motorola Razr Flex má mít v rozevřeném stavu rozměry 110 × 149 × 5,8 mm, v zavřeném 110 × 76 × 12,6 mm. Na poměry dnešních skládaček bude telefon v půdoryse menší, zato v pase bude o něco tlustší. Hmotnost telefonu má být 215 gramů, což je jen o něco málo víc než v případě Galaxy Z Fold 8. Oproti korejskému konkurentovi ale bude Motorola disponovat menšími displeji:

  • vnější má nabídnout úhlopříčku 4,97″, rozlišení 1 140 × 1 736 pixelů a obnovovací frekvenci (minimálně) 120 Hz
  • vnitřní bude mít v diagonále 6,92″, rozlišení 1 728 × 2 364 pixelů, adaptivní obnovovací frekvenci 1-165 Hz a podporu HDR10, HDR10+ a Dolby Vision

V obou displejích najdeme selfie kamerku s rozlišením 32 megapixelů, na zádech pak najdeme dvojici 50Mpx kamer – hlavní s podporou 30× digitálního přiblížení, a širokoúhlou. Záda telefonu budou vyvedená v zelené a béžové barvě, obě mají pocházet z palety Pantone. Skládačka od Motoroly bude splňovat krytí IP48 a IP49, takže bude kompletně voděodolná.

Stejný čipset jako Motorola Razr

Srdcem telefonu bude údajně loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite), což je stejný čip jaký pohání Motorolu Razr Fold. Procesoru bude k ruce 12 GB RAM, pro ukládání dat poslouží interní 256GB úložiště. Telefon bude disponovat moderní bezdrátovou konektivitou (5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0), a bude vybaven fyzickým slotem na SIM kartu. Podpora standardu eSIM ale rovněž chybět nebude.

Motorola Razr Flex (2)

O zásobu energie se má starat akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého i bezdrátového nabíjení, a to rovnou standardu Qi2 s maximálním výkonem 25 wattů. Zda budou k dispozici magnety pro přesné vycentrování telefonu na nabíječce, zatím nevíme. Motorola Razr Flex má být dále vybavena čtečkou otisků prstů, která se bude nacházet v zamykacím tlačítku na pravé straně.

Telefon půjde do prodeje s aktuálním Androidem 17, představen by měl být někdy v polovině prosince letošního roku.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Smartphone Google Pixel 11 Pro
Ve čtvrtek už bude pozdě. Při koupi Pixelů 11 ještě stále můžete ušetřit až 10 000 Kč
PR článek
PR článek PR článek 19:19
Čip Nvidia RTX Spark
Nvidia chce neposlušné AI agenty hlídat speciálním čipem, karanténu slibuje během milisekund
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:00
2
Test rakety společnosti Isar Aerospace
Indický startup posílá do vesmíru satelit, zákazníci si na něm pustí vlastní AI modely
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 18:00
0
Nothing Headphone (1) Pro
Prémiový zvuk pro náročné? Nothing Headphone (1) Pro jsou první vlajková sluchátka značky
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:45
0

Kapitoly článku