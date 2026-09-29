Motorola má připravenou odpověď na iPhone Duo. Víme o ní prakticky vše

- Motorola chystá vlastní knížkovou skládačku s širokým vnitřním displejem
- Oproti konkurenci ale má být Razr „Flex“ o něco menší
- Premiéra by se měla odehrát někdy v polovině prosince
Trendem letošního roku se staly knížkové smartphony s širokými ohebnými displeji. Tento trend nastartovala značka Huawei s dubnovým modelem Pura X Max, poté svá želízka v ohni představily značky Samsung, Xiaomi a Apple. Svého zástupce ve světě „pasových“ skládaček připravuje i Motorola, byť v jejím případě se má jednat o kompaktnější zařízení.
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Motorola Razr „Flex“: kompaktní knížka
Podle zjištění serveru Android Headlines je chystaná novinka od Motoroly vyvíjena pod kódovým označením „Parker“, interně je ale nazývána Motorola Razr Flex – zda se jedná o finální jméno ale zatím netušíme. Známe nicméně většinu klíčových parametrů, z nichž některé jsou poměrně překvapivé.
Začněme nejprve u rozměrů – Motorola Razr Flex má mít v rozevřeném stavu rozměry 110 × 149 × 5,8 mm, v zavřeném 110 × 76 × 12,6 mm. Na poměry dnešních skládaček bude telefon v půdoryse menší, zato v pase bude o něco tlustší. Hmotnost telefonu má být 215 gramů, což je jen o něco málo víc než v případě Galaxy Z Fold 8. Oproti korejskému konkurentovi ale bude Motorola disponovat menšími displeji:
- vnější má nabídnout úhlopříčku 4,97″, rozlišení 1 140 × 1 736 pixelů a obnovovací frekvenci (minimálně) 120 Hz
- vnitřní bude mít v diagonále 6,92″, rozlišení 1 728 × 2 364 pixelů, adaptivní obnovovací frekvenci 1-165 Hz a podporu HDR10, HDR10+ a Dolby Vision
V obou displejích najdeme selfie kamerku s rozlišením 32 megapixelů, na zádech pak najdeme dvojici 50Mpx kamer – hlavní s podporou 30× digitálního přiblížení, a širokoúhlou. Záda telefonu budou vyvedená v zelené a béžové barvě, obě mají pocházet z palety Pantone. Skládačka od Motoroly bude splňovat krytí IP48 a IP49, takže bude kompletně voděodolná.
Stejný čipset jako Motorola Razr
Srdcem telefonu bude údajně loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite), což je stejný čip jaký pohání Motorolu Razr Fold. Procesoru bude k ruce 12 GB RAM, pro ukládání dat poslouží interní 256GB úložiště. Telefon bude disponovat moderní bezdrátovou konektivitou (5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0), a bude vybaven fyzickým slotem na SIM kartu. Podpora standardu eSIM ale rovněž chybět nebude.
O zásobu energie se má starat akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého i bezdrátového nabíjení, a to rovnou standardu Qi2 s maximálním výkonem 25 wattů. Zda budou k dispozici magnety pro přesné vycentrování telefonu na nabíječce, zatím nevíme. Motorola Razr Flex má být dále vybavena čtečkou otisků prstů, která se bude nacházet v zamykacím tlačítku na pravé straně.
Telefon půjde do prodeje s aktuálním Androidem 17, představen by měl být někdy v polovině prosince letošního roku.