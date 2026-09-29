Prémiový zvuk pro náročné? Nothing Headphone (1) Pro jsou první vlajková sluchátka značky

- Společnost Nothing představuje nová sluchátka Headphone (1) Pro
- Jedná se o první ryze vlajková sluchátka značky s konstrukcí přes hlavu
- Jsou zaměřena na běžné uživatele, ale i profesionály a vyznačují se unikátní architekturou
Londýnská společnost Nothing, za jejímž vznikem stál Carl Pei, patří mezi mladé a dynamicky rostoucí značky. Její současné portfolio sice zahrnuje i telefony a hodinky, ale firma se výrazněji prosadila hlavně díky povedené audiotechnice. Nejnovější sluchátka Headphone (1) Pro mají typické DNA značky a slibují prémiový posluchačský zážitek doplněný nástroji studiové úrovně.
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Headphone (1) Pro se představují
Tato novinka navazuje na původní model Headphone (1), který byl představen v roce 2025 a zaujal jak povedeným designem, tak kvalitním zvukem. Design vlajkového modelu Pro je velmi podobný a staví na částečně transparentní konstrukci, která ale byla ještě vylepšena – sluchátka mají širší hlavový most a silnější polstrování, takže budou o kousek pohodlnější.
Konstrukce s krytím IP52 kombinuje hliník s titanem a oba náušníky kryje odolné sklo 9H Panda, které je odolné vůči nárazům i poškrábání. Pod skleněným krytím je možné prohlédnout si unikátní architekturu sluchátek. Celková hmotnost této novinky je 327 gramů, což je o něco málo méně než u původního modelu a této úspory bylo dosaženo nahrazením ocelových ramen titanovými.
Architektura tří měničů
Ojedinělým prvkem sluchátek Nothing Headphone (1) Pro je unikátní architektura hned se třemi měniči. Každý z nich se specializuje na konkrétní část frekvenčního pásma, výsledkem čehož jsou hlubší basy, detailně prokreslené vokály i bohatší nástroje. Větší důraz i citlivost basům dodá dynamický basový měnič a za zmínku stojí i přesný středový měnič.
Ten se postará o lepší texturu vokálů i nástrojů a nový měnič xMEMS zase zajistí čisté výšky. Pod kvalitou zvuku jsou podepsáni experti z Metropolis Studios, což je uznávaná hudební produkční a zábavní společnost. Ta má bohaté zkušenosti s profesionálními nástroji a akustickým prostředím studiové kvality, což přináší zážitek na studiové úrovni.
Sluchátka jsou vybavena dedikovaným přepínačem Flat EQ Switch, který poskytuje zvukovým producentům a tvůrcům neutrální zvukový profil. Režim pojmenovaný „Studio B“ přináší nový dynamický prostorový zvuk umožňující zažít akustický charakter režijní místnosti a sluchátka nabízejí také pět přizpůsobitelných EQ profilů.
Účinné ANC, výbava a výborná výdrž
Součástí výbavy sluchátek je samozřejmě technologie ANC, která vsází na systém 10 mikrofonů a podíl na kvalitním odhlučnění mají i náušníky – ty jsou vybaveny novou silikonovou přepážkou s tloušťkou 8 mm, která vytváří zvukovou bariéru pro ještě účinnější redukci hluku. Sluchátka podporují bezdrátové Hi-Res audio i drátové přehrávání přes USB-C (až 24 bitů / 192 kHz).
Z další výbavy stojí za zmínku dynamický prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy nebo pokročilý ekvalizér (Advanced EQ). Ten umožňuje přetahovat body na frekvenční křivce a samostatně nastavovat hlavní i středový (přesný) měnič. Výdrž na jedno nabití se při vypnutém ANC může pohybovat až okolo 68 hodin a sluchátka jsou vybavena rychlým nabíjením.
Cena a dostupnost
Nová sluchátka Nothing Headphone (1) Pro jsou již k dispozici i na českém trhu, a to u prodejců Alza.cz, Smarty.cz, Datart, Mobil Pohotovost a Planeo. Seženete je také na nothing.tech, v bílé a černé variantě a cena těchto výborně vybavených a futuristicky vypadajících sluchátek byla stanovena na 9 199 Kč.