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Dva kufry a 10 minut. O2 ukázalo unikátní řešení 5G sítě pro krizové situace

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 9. 16:30
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Kufr s 5G od O2 v zadním úložném prostoru Tesly
  • O2 představilo přenosný 5G vysílač, který sbalíte do dvou kufrů
  • Zprovoznění trvá méně než deset minut a dosah činí až 2 kilometry
  • Využití najde při krizových situacích, výpadcích elektřiny i záchranných akcích

O2 představilo poměrně netradiční způsob, jak rychle spustit vlastní mobilní síť. Nové řešení označované jako „5G v kufru“ se skládá ze dvou odolných kufrů, které lze převézt běžným osobním automobilem. Po příjezdu na místo dokáže vyškolená obsluha vytvořit samostatnou, zabezpečenou 5G síť během několika minut.

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O2 má 5G v kufru

Řešení míří především na záchranáře, energetiku, průmyslové podniky nebo krizové složky, které potřebují komunikovat i v situacích, kdy nefunguje běžná mobilní infrastruktura. Síť může pracovat zcela samostatně bez připojení k internetu, případně ji lze propojit s okolním světem přes ethernet, optiku, mikrovlnné spoje nebo satelitní připojení. Energii přitom bere ze záložního zdroje, případně rovnou z auta,  ve kterém kufry převážíte.

Technologicky jde o plnohodnotnou privátní 5G SA síť s vlastním 5G Core, lokální správou SIM karet a služeb. O2 uvádí maximální dosah kolem dvou kilometrů, rychlost až 10 Gb/s a možnost současného připojení až tisícovky zařízení. Podporováno je 4G, 5G, 5G+ i RedCap, který je určený především pro moderní IoT zařízení.

Součástí řešení je také podpora hlasových služeb VoNR, videa, dispečerských systémů nebo komunikace Push-to-Talk. O2 zároveň uvádí, že systém lze využít pro dočasné rozšíření mobilního pokrytí v místech, kde běžný signál není dostupný. Rádiová část využívá technologie Ericsson a pracuje v pásmech 3 700 MHz (n78) a 2 600 MHz (Band 7). Bezpečnost zajišťuje mimo jiné autentizace TUAK s 256bitovými klíči a ochrana identity uživatelů prostřednictvím SUCI.



Speciálně upravená BTS dodávka od O2 a Cetin



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Podle O2 může „5G v kufru“ najít využití například při povodních, požárech, rozsáhlých výpadcích elektřiny nebo záchranných akcích. Zásadní výhodou je především nezávislost na místní infrastruktuře a rychlost nasazení – od vyložení kufrů po spuštění vlastní mobilní sítě má uplynout méně než deset minut. Jde vlastně o další alternativu k běžným pozemním základnovým stanicím, jako jsou mobilní BTS, speciálně upravená dodávka Sprinter či dron, který vloni představil T-Mobile ve spolupráci s českou firmou Primoco.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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