Cetin vám doveze signál na „čtyřkolce“. Dodávku Mercedes-Benz předělal v mobilní vysílač

- Cetin a O2 představily vlastní řešení pro krizové situace – mobilní BTS v dodávce Mercedes-Benz
- Jde o speciálně upravený Sprinter s kompletní síťovou infrastrukturou a výsuvnými anténami
- Řešení za několik milionů korun pomůže v případě přírodních katastrof a jiných krizových situací
Operátoři často řeší, jak dostat signál a mobilní internet do těžko přístupných míst. Zpravidla jde o místa, která jsou buď na mapě pokrytí holá, anebo tam signál je, ale kvůli nenadálé situaci (třeba přírodní katastrofě) vypadne, případně ho není dostatek. Tuto krizovou situaci řeší mobilní základnové stanice (BTS). Nejčastěji se jedná o fixně umístěné vysílače nebo speciálně navržené pohotovostní řešení, jaké právě představil český provozovatel telekomunikační sítě Cetin.
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Mercedes ve službách Cetinu a O2
Jde o speciálně upravenou dodávku Mercedes-Benz Sprinter 4×4, která má uvnitř tichý diesel agregát Fischer Panda pro pohon při stacionárním režimu a nádrž na 93 litrů, díky které dokáže pracovat několik desítek hodin. To hlavní se nachází na střeše, kde je umístěn hydraulický stožár. Ten se v případě potřeby vysune až do výšky 12 metrů, přičemž jeho polohu lze libovolně přizpůsobit operátorovi.
Stožár může nést dvě sektorové antény, úplně nahoře je pak umístěna mikrovlnná anténa pro příjem bezdrátového signálu. Sestava antén podporuje všechna důležitá pásma: GSM (low-band, 800 a 900 MHz, volání a základní přenos dat), 4G LTE (1 800, 2 100 a 2 600 MHz) a nakonec C-Band pro 5G (hlavní frekvence 3 500 MHz). Jako každá mobilní základnová stanice, i tato je vybavena komunikační jednotkou s přípojkou na optiku (od firmy Ericsson), případně je možné do oběhu zapojit i satelitní konektivitu přes Starlink.
Pojízdná mobilní BTS pro krizové případy
Cílem zkrátka je za každou cenu dodat pokrytí do míst, kde je to v danou chvíli potřeba. Využití tato pojízdná mobilní BTS umístěná v dodávce najde kupříkladu během přírodních katastrof, jako jsou povodně, sesuvy půdy nebo třeba lokální blackout. Nespornou výhodou oproti klasickým mobilním vysílačům je rychlost uvedení do provozu – od zaparkování auta zabere „rozsvícení“ BTS zhruba 2 hodiny. U klasických klecových základen hovoříme o využití síly alespoň 4 pracovníků, uvedení do provozu pak většinou trvá 1–2 dny.
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Komerční využití zatím Cetin neplánuje, jak potvrdili zástupci firmy. Mobilní základnová stanice umístěná v dodávce Mercedes-Benz vznikla ve spolupráci s operátorem O2, v případě sdílené části sítě může být využita i operátorem T-Mobile. Toto ultimátně mobilní řešení mají O2 a Cetin jako první v Česku. T-Mobile představil vloni před festivalem Colours of Ostrava nový typ mobilní stanice s trefnou přezdívkou T-Budka, která je mnohem rychlejší na montáž než klasická mobilní BTS, ale není umístěna přímo v autě, takže vyžaduje externí diesel agregát.