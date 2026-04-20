Huawei Pura X Max startuje novou éru širokých skládaček. Letos do ní vstoupí i Samsung a Apple

- Značka Huawei v Číně představila netradiční skládačku
- Huawei Pura X Max má proporce cestovního pasu
- Uvnitř schovává obdélníkový displej vhodný pro sledování videí a k práci se dvěma aplikacemi vedle sebe
- Podobný vzhled by měly mít i letošní skládačky od Samsungu a Applu
Knížkové ohebné smartphony zažijí v letošním roce svoji renesanci – namísto současných proporcí by měly být nižší a širší, což se projeví i na poměru stran samotných displejů. Prvním smartphonem této nové generace skládaček je Huawei Pura X Max, který svým tvarem tak trochu připomíná cestovní pas. Podobně by měly vypadat i připravované skládačky od Samsungu a Applu, které dorazí v druhé polovině letošního roku.
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Huawei Pura X Max: tak trochu jiná skládačka
Současné knížkové smartphony disponují (téměř) čtvercovým displejem. Ten je sice dvakrát větší než vnější obrazovka, kvůli poměru stran okolo 1:1 je ale jeho využitelnost omezená – nehodí se například na sledování širokoúhlých videí nebo na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Náplast na tento neduh přinesly nadvakrát ohebné smartphony Huawei Mate XT Ultimate a Samsung Galaxy Z Trifold s obdélníkovou vnitřní obrazovkou, v jejich neprospěch ale hovořila složitá konstrukce a velmi vysoká cena.
Huawei nyní jako první přichází s průnikem obou světů – Pura X Max je totiž skládačka s jedním kloubem, ale obdélníkovým vnitřním displejem. Představená novinka tak doplňuje loňský smartphone Huawei Pura X, který totéž dokázal ve světě véček. Huawei Pura X Max má v rozevřeném stavu rozměry 85 × 120 mm, což jsou téměř proporce cestovního pasu; ten má v rozevřeném stavu standardizovaný rozměr 88 × 125 mm.
Telefon je oproti pasu pochopitelně výrazně tlustší, v zavřeném stavu má v pase 11,2 mm, v rozevřeném 5,2 mm. K rekordmanům v této oblasti tak rozhodně nepatří. Hmotnost telefonu činí 229 gramů, potěšující je zvýšená odolnost odpovídající krytí IP58 a IP59. Novinka bude k dispozici v pěti barevných variantách – černé, zlaté, modré, bílé a oranžové, přičemž poslední tři zaujmou zajímavým designovým provedením zad, které je dělí na tři různě texturované části.
Displej jako malý tablet
Huawei Pura X Max je vybaven dvěma OLED displeji:
- Vnější má úhlopříčku 5,4″, rozlišení 1 264 × 1 848 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz (pro dotyk až 300 Hz) a špičkový jas 3 500 nitů.
- Vnitřní obrazovka se pyšní úhlopříčkou 7,7″, rozlišením 2 584 × 1 828 pixelů (poměr stran 14,1:10), dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz (pro dotyk až 240 Hz) a špičkovým jasem 3 000 nitů.
Huawei se chlubí, že vnitřní obrazovka využívá trojitou kompozitní strukturu zahrnující ultratenké sklo (UTG), podpůrnou vrstvu z uhlíkových vláken a pak speciální vrstvu z materiálu s vysokou molekulovou hmotností. Výsledkem má být vysoce odolný panel, a to jak proti nárazu, tak proti kompresi. Bezproblémové ohýbání má zajišťovat nově navržený pant zvyšující odolnost vůči pádu o 33 procent.
Obě obrazovky lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem M-Pen 3 Mini podporujícím vzdušná gesta. Tužka dokonce disponuje integrovaným všesměrovým mikrofonem, který lze použít například k ovládání hlasového AI asistenta. Stylus nelze schovat do telefonu, ale je možné jej nosit nacvaknutý ve speciálním ochranném krytu.
Celkem pět fotoaparátů
Součástí obou displejů je 8Mpx selfie kamerka, záda telefonu poté zdobí široký oválný ostrůvek obsahující následující trojici fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.4–4.0
- 12,5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací a světelností f/2.2
Všechny tři snímače disponují fotočipy typu RYYB, tedy se dvěma žlutými subpixely namísto zeleného. Fotoaparáty doplňuje multispektrální senzor pro zachování barevné věrnosti napříč všemi kamerami, o zpracování obrazu se pak stará engine Huawei XMAGE.
Až 1TB úložiště
Huawei Pura X Max pohání čipset Kirin 9030 Pro, který oproti předchozímu Kirinu 9020 navyšuje výkon o 30 procent a přináší podporu hardwarové akcelerace ray tracingu v reálném čase. O chlazení čipsetu se stará systém založený na kombinaci výparníkové komory a grafenové desky. K dispozici bude několik paměťových variant, ta nejvyšší nabídne 16 GB RAM a 1TB úložiště. Bohužel kvůli velkému americkému banu musíme stále oželet podporu sítí 5G. Energii si nová skládačka bere z akumulátoru o kapacitě 5 300 mAh, dobíjet lze jak kabelem (až 66 W), tak bezdrátově (až 50 W).
Operačním systémem je Harmony OS 6.1 bez podpory aplikací pro Android, zato s robustní záplavou AI funkcí v rámci organizačních a produktivních aplikací.
Cena a dostupnost
Huawei Pura X Max půjde do prodeje v květnu, předobjednávky startují 25. dubna. Ceny pro čínský trh jsou následující:
- 12/256 GB za 10 999 CNY (asi 40 300 korun s DPH)
- 12/512 GB za 11 999 CNY (asi 44 000 korun s DPH)
- 16/512 GB za 12 999 CNY (asi 47 600 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 13 999 CNY (asi 51 300 korun s DPH)
O dostupnosti na českém trhu zatím nemáme žádné informace, moc bychom ale na ni nevsázeli.