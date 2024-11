Vyzkoušeli jsme Huawei Mate XT Ultimate: dvě ohnutí promění telefon na 10″ tablet

Značka Huawei na začátku září odhalila nadvakrát ohebnou skládačku Mate XT Ultimate

My jsme měli exkluzivní možnost si ji krátce vyzkoušet v Číně

Zaujme nejen OLED panelem o velikosti až 10,2″ i skvělou fotovýbavou

Na domácím trhu se prodává za bezmála 67 tisíc korun

Tu a tam jsme svědky technologického milníku, který rozhodně stojí za pozornost. Bylo tomu například při uvedení prvního iPhonu nebo při představení první komerčně dostupné skládačky Samsung Galaxy Fold. Letos v září se o další takový milník postaral čínský Huawei, který odhalil svou vlastní vizi budoucnosti jménem Mate XT Ultimate.

Během mé návštěvy Číny jsem měl možnost si tento netradiční smartphone, který několika pohyby proměníte v desetipalcový tablet, krátce vyzkoušet. I když jsem byl zpočátku k tomuto typu konstrukce skepticky, po zhruba hodině strávené s Mate XT Ultimate jsem názor rychle změnil. Překvapilo mě nejen to, jak kvalitně je novinka zpracovaná, ale také tím, že v zavřeném stavu není o moc tlustší než běžné smartphony. Výrobci se rovněž povedlo perfektně optimalizovat transformaci obsahu napříč všemi třemi velikostmi displeje.

Je velká škoda, že se tento model v Evropě neprodává, ale vzhledem k současné situaci je to zároveň pochopitelné. Huawei by evropským uživatelům nemohl nabídnout Google služby, placení mobilem a především podporu 5G sítí. A to by zákazníci u zařízení s cenovkou atakující téměř 70 tisíc korun rozhodně nechtěli akceptovat. Pokud byste si přece jenom telefon koupili přímo v Číně, 5G vám v Evropě fungovat bude. Google služby lze dohrát a placení vyřešit skrze službu Curve. Ideální to ale rozhodně není…

Telefon i malý/velký tablet

Konstrukce Mate XT Ultimate je skutečně unikátní a žádný jiný výrobce zatím s ničím takovým na trh přijít nedokázal. Spoléhá totiž rovnou na dva klouby, které obrazovku rozdělují na třetiny. Zatímco jeden z kloubů se ohýbá směrem dovnitř, ten druhý se natáčí směrem ven. Díky otevírání do písmene Z může levá strana panelu sloužit jako vnější displej ve složeném stavu, přičemž uživateli nabídne panel o velikosti 6,4 palce. Zajímavostí je, že Huawei Mate XT Ultimate má ve složeném stavu 12,8 milimetru, což je jen o něco málo více než v případě Samsungu Galaxy Z Fold 6 (12,1 milimetru) a překvapivě méně než v případě Galaxy Z Fold 5 (13,4 milimetru).

Největší pozornost na sebe pochopitelně poutá zobrazovací panel. Tím se stal 10,2″ LTPO OLED s rozlišením 2232 × 3184 pixelů a poměrem stran 16:11 – ve své podstatě se v rozloženém stavu jedná o klasický tablet. Pakliže je to na vás ale příliš velká plocha, můžete Huawei Mate XT Ultimate využívat i jen ze dvou třetin, kdy dostanete k dispozici panel o velikosti 7,9″, tedy srovnatelnou velikost s aktuálními skládačkami. A pokud jej zavřete úplně, dostanete již zmíněných 6,4″ a velikost klasického smartphonu.

Dvojitá skládačka od Huawei má z hlediska své konstrukce jednu zjevnou nevýhodu – oproti konkurenci nedisponuje žádným pevným krycím sklem. Jedinou obrazovkou je u Huawei Mate XT nadvakrát ohebný displej, jehož levá třetina je v zavřeném stavu neustále vystavená světu a chrání ji pouze nalepená fólie. Jakákoliv nečistota v kapse nebo dokonce pád telefonu z výšky na zem může displej nenávratně poškodit. Nejnáchylnější místo k poškození se nachází v místě vnějšího ohybu – jeden špatně mířený „ťukanec“ může část obrazovky vyřadit z provozu, prostými dotyky se pak tato oblast může rozšiřovat. Umrtvení části pixelů dovede způsobit i přímý oheň, tento scénář je ale v reálném životě méně pravděpodobný.

Zadní strana telefonu je ve všech třech částech vyrobena z plastu imitujícího kůži. Kromě decentní černé barevné varianty je dostupná i verze s červenou imitací kůže. V ruce se telefon drží překvapivě dobře a v zavřeném stavu prakticky nepoznáte, že se jedná o zařízení s takto netradiční konstrukcí. V „telefonním“ režimu může být problémem snad jen vyšší hmotnost, která atakuje hranici 300 gramů. V rozloženém „tabletovém“ módu už vám to ale vadit nebude.

Během testování mě překvapilo, jak perfektně plynulé je překreslování obsahu při změně velikosti displeje. Ať už se přepínáte z „telefonního“ na menší (7,9 palce) či velký tablet (celkem máte k dispozici tři velikosti zobrazení podle rozložení), vždy je změna velikosti obrazu blesková a je jedno, v jaké jste aplikaci. Zkoušel jsem různé komunikační nástroje, webový prohlížeč i několik her a ani v jednom případě jsem se nesetkal s komplikacemi.

Výbava pro náročné

Čínský gigant u Mate XT Ultimate vsadil na vlastní čipset Kirin 9010 5G, který již nasadil u svého telefonu Pura 70 a jenž rovněž podporuje satelitní komunikaci i 5G sítě. Z další výbavy nechybí Bluetooth 5.2, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či infračervený port. Software je pochopitelně Harmony OS.

Hardwarové parametry Huawei Mate XT Ultimate Systém, čipset a konstrukce Operační systém: HarmonyOS, čipset: HiSilicon Kirin 9010, octa-core, 1× 2,3 GHz Taishan Big + 3× 2,18 GHz Taishan Mid + 4× 1,55 GHz Cortex-A510, GPU: Maleoon 910, RAM: 16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,7 × 219 × 3,6 - 4,8 mm (rozložený), 156,7 × 73,5 × 12,8 mm (složený), hmotnost: 298 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,4″ - 10,2″, LTPO AMOLED, rozlišení: 2232 × 3184 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-f/4.0, 24mm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Do skládací konstrukce se povedlo vměstnat akumulátor s kapacitou 5600 mAh. Respektive abych byl přesný – rozborka serveru TechInsights.com odhalila, že se v útrobách nachází celkem tři baterie, které v součtu dávají tuto kapacitu. Nechybí rychlé 66W drátové a 50W bezdrátové nabíjení, vzhledem k velikosti panelu pravděpodobně nebude trhat rekordy ve výdrži na jedno nabití.

Nešetřilo se ani na fotoaparátech. Ty jsou na zadní straně rovnou tři: konkrétně 50Mpx hlavní fotoaparát s fotočipem o velikosti 1/1.56″ a variabilní clonou f/1.4 až f/4.0, 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 12Mpx periskopický teleobjektiv s 5,5× přiblížením. K dispozici je ještě kamerka ukrytá v průstřelu displeje, která má rozlišení 8 Mpx. Video je možné nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps.

Jedinečnost za 66 tisíc

Huawei Mate XT Ultimate je hodně netradiční a zároveň unikátní smartphone určené pro velmi úzkou cílovou skupinu. Pokud vás ale technologie baví, je tohle přesně ten typ zařízení, které vám dokáže vykouzlit úsměv na rtech. Vzhledem k tomu, že během celého dne pracuji s textem a články v našem redakčním systému, dovedu si Mate XT Ultimate představit jako fajn pomocníka pro úpravu článků, zejména v případech, kdy u sebe zrovna nemám notebook.

Pokud by se v Česku prodávat oficiálně, byla by cena výrazně vyšší (odhaduji okolo 90 tisíc Kč) a ještě bychom museli oželet podporu 5G, Google služby i placení. Při neoficiálním nákupu z Číny by se zase zákazník vystavoval komplikacím v případě reklamace či servisu, a problémy by působila i nekompletní anglická lokalizace systému, do které se čas od času propisují čínské znaky. Huawei Mate XT Ultimate tak zůstává hodně exkluzivní exotikou, kterou si v Evropě koupí (=objedná z Číny) jen hrstka nadšenců.

Pokud by se vám stalo, že byste potřebovali mimozáručně opravit displej, tedy tu nejdražší komponentu v zařízení, připravit si budete muset částku 7 999 jüanů, tedy v přepočtu přibližně 26 tisíc korun s daní. Suverénně nejdražší položkou na opravu je nicméně základní deska, jejíž výměna stojí 9 099 jüanů, tedy přibližně 30 tisíc korun. K tomu všemu by bylo ještě potřeba připočítat náklady na dopravu do Číny, jelikož v Evropě by vám tento kousek nikde opravit nedokázali.

Na domácím trhu za verzi s 16 GB RAM a 256 GB interní paměti zájemci zaplatí 19 999 jüanů (cca 66 tisíc s daní), zatímco za variantu s 16 GB RAM a 1 TB interního úložiště dají rovnou 23 999 jüanů (cca 79 tisíc korun s daní).