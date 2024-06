Recenze Huawei Pura 70 Pro: beránek v rouše vlčím

Huawei se vrací k tomu, na čem si postavil jméno – ke skvělé kvalitě fotoaparátů

Pura 70 Pro však není jen fotoaparát, ale i telefon; kvůli restrikcím na Android to ale nemá jednoduché

Cena startující na 29 999 Kč vypadá, že daň za umístění na černou listinu Huawei platit nehodlá

Od roku 2019, kdy dostal Huawei stopku na používání Google služeb, se nelze vyhnout otázce, jak bez nich může Android fungovat. Můžete stokrát velebit výkonný hardware, konstrukční zpracování, funkce a vychytávky, ale pokud máte mobil skutečně i jako pomocníka na život, řešení kompatibility se nevyhnete. Huawei Pura 70 není výjimkou a čím zkušenější jeho majitel bude, tím méně je třeba se bát. Opatrnost je však na místě!

Těch sporných míst je poměrně dost, přesto má tento telefon několik vlastností, kvůli kterým ho nedokážete tak snadno dostat z hlavy. Dokážu si představit, že pokud jednáte pod vlivem emocí, zaútočí Pura 70 rovnou na brňavku. Racionálně zvažujícím ale vyskočí několik varovných vykřičníků.

Nabíječka se dvěma porty v balení

Je zajímavé sledovat, jak každý výrobce přistupuje k přepravní krabičce jinak. Xiaomi působí luxusně, Samsung minimalisticky a Huawei prakticky. Alespoň u skoro-vrcholného modelu vsadil na střídmou bílou krabičku, jejíž vizuál neohromí, ale funkci plní – bezpečně uchová zařízení během přepravy spolu s příslušenstvím.

Kromě nutné literatury a mobilu se při jejím prohledávání můžete těšit na kabel, 100W nabíječku, sponku na SIMku a základní kryt. Namísto iluminací a intarzií Huawei preferuje praktické drobnosti. Už tak výkonný adaptér proto v základu obsahuje rovnou dva porty, USB-C a A, aby zachoval kompatibilitu s většinou kabelů. Ani přibalený kryt není obyčejná gumová produkce z Číny, ale plastová nacvakávací vanička, i když taky z Číny. Na displeji pak můžete potkat nalepenou fólii.

Design elegantní, ale co ten hrb?

Pokud na nějaký Huawei rád vzpomínám, bude to model P30 Pro. Elegantní obliny, duhový přechod na zádech, ladilo to dohromady. V aktuálním Pura 70 Pro vidím podobné geny. I tentokrát je displej zakřivený, ovšem na všech stranách. Zatáčka za roh se nekoná, ale stačí to k tomu, abyste si mimoděk představili, jak ladně voda obtéká oblázky nebo jak se přesouvají písečné duny.

Na ně plynule navazuje kovový rámeček, ze kterého plynule přetečete na sněhobílou zadní stranu s dominantou v podobě mimozemšťana, opice, nebo jiného obličeje, který vám bude fotoaparát připomínat. Tohle všechno dokážete přečíst i z obrázků okolo, ale jak celek působí v ruce?

Jako zvláštní mix elegance a hrubých, nesourodých rysů. Začnu rovnou kamerou. Při držení na šířku na vás křičí obří tlama, nad kterou civí dvě vyděšené oči. Proč ne, má to své kouzlo a pod diodami mezi nimi si můžete představit čelovku šokovaného humanoida. Potíž je, že celá ta krása trčí tři milimetry do prostoru a ani kryt ji neschová. V pravé ruce se podpírající ukazováček ještě o hranu fotomodulu opře, ale leváci si budou jednu čočku permanentně matlat. Ani na dotyk to není dvakrát příjemné.

A teď si představte, že takový monument položíte na bezdrátovou nabíječku. Kdyby by měla rozměry heliportu, indukční napájení by holt pracovalo na delší vzdálenost, ale pokud se bavíme o konfesních tvarech, vyjde vám, že fotoaparát braní bezpečnému položení na nabíječku a hrozí, že převáží celý telefon. Buď si proto musíte nalepit na záda mobilu i nabíječku magnet, nebo si okolo postavit ohrádku. Nebo pravidelně obětovat křemíkovým bohům, aby třecí síla byla silnější než gravitační, a aby krycí sklíčko bylo na Mohsově stupnici vždycky blíž k desítce než jakýkoli materiál v okolí. Ani rozměry 162,6 × 75,1 × 8,4 mm situaci nezachraňují, zvlášť při hmotnosti 220 gramů pevnější úchop i stabilní položení chybí.

Bohužel ani boky zařízení nemůžu pochválit. Anténní předěly umí konkurence maskovat úspěšněji a přestože stisk bočních tlačítek na pravé straně je čitelný, drobné viklání u tak drahé elektroniky nehodlám trpět.

Paměťové karty do duálního slotu vespod nenacpete, ale poctivé těsnění napovídá, že voda telefonu nijak zásadně nevadí, aspoň do chvíle, než si budete hrát na Nautilus v hloubkách přes dva metry. IP68 ke špičkovým smartphonům patří a Huawei se o tom ani nepokouší smlouvat. Zase ale dostanete bonus v podobě infraportu, kterým zavedená produkce moc často nedisponuje k vlastní škodě. Ovladač na televizi patří hned po mobilu a klíčích tím nejčastěji pohřešovaným předmětem v domácnosti, redundance ovladače má proto své kouzlo.

Displej krytý Kunlunem

Je to vlastně nefér, zmiňovat displej jako samostatnou součástku. Tak jemně navazuje zakřivenými kraji na zbytek telefonu, že se stává jeho prodloužením. Nebýt z továrny nalepené fólie, prsty by se po obrysech svezly jak letní gumy po náledí. Bohužel ta je jen základní, brzy na ní nachytáte první škrábance. Samotné sklo Kunlun by mělo vydržet podstatně víc, dokonce tak, že v zahraničních testech deklasovalo Gorilla Glass Victus 2. Samozřejmě, z jednoho vzorku se nedá dělat statistika, ale nezdá se, že by měli v Asii koukat přes Velkou zeď se závistí.

Ani po stránce barev a rozlišení není, nad čím ohrnovat nos. LTPO OLED plocha o úhlopříčce 6,77″ nechává vyniknout každý z mřížky 2844 × 1260 pixelů, jemnost 460 ppi vyhlazuje i čtení na pár centimetrů a na škodu není ani dynamická obnovovací frekvence. Hráči zvyklí z desktopu se možná budou ptát po 144 Hz, ale mně 120 Hz přišlo více než dostatečné. Možná podpora pro 96 Hz by pomohla s úsporou energie, ale na ni má Pura 70 Pro jiný fígl: úpravu rozlišení na 1896 × 840 px, tmavý režim a budete-li chtít, tak i modré světlo můžete blokovat.

Mnohem častěji jsem však využíval probuzení poklepáním nebo rovnou čtečkou otisků. Ač se jedná o senzor optický, přesnost i rychlost odemknutí snese srovnání s tím nejlepším, co znáte. A aspoň bude snazší používání ochranného skla.

Samozřejmě Huawei podporuje i Always-on režim (pod strašidelným překladem Vždy na displeji) včetně množství grafických stylů, které můžete i dodatečně stahovat. Výběr je široký, některé motivy jsou animované, některé si zkrášlíte vlastním obrázkem. Úplnou svobodu ale nečekejte, narazil jsem maximálně na možnost vypnout zobrazení oznámení a baterie.

Výkon s rozdílem třídy

Huawei Pura 70 Pro je sice telefon zaměřený především na focení, ale je až podezřelé, že se výrobce na svých stránkách nikde nechlubí použitým procesorem. Možná neumím hledat, ale když se mi vyhledávání na stránce nechytilo na slova jako Kirin, procesor, nebo výkon, začalo ve mně klíčit podezření: Proč se Huawei zmíní, že v telefonu je 12 GB RAM a 256, 512, nebo 1024 GB místa, ale Kirinem se pochlubit nechce? Musel jsem proto vycházet z toho, co mi smartphone prozradil sám o sobě a kombinovat to s veřejně dostupnými údaji.

Nejčastěji se mluví o osmijádrovém uspořádání, ale některé aplikace nerozeznají hyperthreading a proto ukazují 12 jader. Ve skutečnosti používá Kirin 9010 7nm litografii, kterou vyrábí octa-core chipset. Dvě jádra TaiShan jsou taktovaná na maximálních 2,3 GHz, čtveřice stejnojmenných jader pak finišuje na 2180 MHz a dvojice zbývajících Cortexů A510 tiká nejvýše na 1550 Hz.

Hardwarové parametry Huawei Pura 70 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Kirin 9010, octa-core, 1× 2,3 GHz Taishan Big + 3× 2,18 GHz Taishan Mid + 4× 1,55 GHz Cortex-A510, GPU: Maleoon 910, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB

Rozměry: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm, hmotnost: 220 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,77", LTPO OLED, rozlišení: 1260 × 2844 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

A teď kvízová otázka: jaké rozlišení používá Snapdragon 8 Gen 3? 4 nm! A kdy Qualcomm používal 7 nm? V prvním kvartálu roku 2021! To už nevypadá tak lákavě, že? Nejdřív jsem si myslel, že výsledky z Antutu musí být chybou, ale v tomto kontextu naměřených 873 999 bodů popisuje smutnou realitu. Tímto výsledkem se Pura 70 Pro dostává na úroveň Redmi Note 12T Pro a na Samsung Galaxy S23 ztrácí krásných 580 tisíc bodů! V ultra výkonném režimu si Huawei polepšil na 965 175 bodů, ale pořád byste čekali víc. Možná s nějakým updatem se to zlepší, ale na zázrak nevěřím. Žádná aktualizace vám ale nepřidá 5G.

Stojí si Kirin 9010 lépe aspoň se stabilitou a teplotami? Určitě je v těchto disciplínách silnější. Prvně to jednodušší: maximální teplota, jakou jsem byl schopen z telefonu dostat, byla 47 °C. Pura 70 Pro sice v ruce pěkně hřála v krytu i bez něj, ale udržet se dala, prsty se nedostávaly do kontaktu s nějakou roztopenou součástkou. Při testování dlouhodobé zátěže se Kirin 9010 choval docela zajímavě. V 3DMarku mu u skóre stability svítí neslavných 57,5 %, ale realita je optimističtější – procesor totiž jede na 100 % 18 kol ze dvaceti a až poslední dvě kola benchmarku nastal pokles.

Podobný výsledek z mobilu dostal i CPU Throttling Test, ve kterém Kirin čtyři minuty jel prakticky na maximum, pak držel cca 8 minut na tempo na 80 %, ale pak se minutu choulil na 30 % nejvyššího výkonu. Jakmile si ale za minutku oddychnul, zase vystartoval na 80 %. Nejsem si jistý, jak tento vzorec chování hodnotit – pro někoho může být výhodou, že se snaží procesor byť s pauzami jet co nejdéle a co nejrychleji, jiný by možná preferoval pozvolné zpomalování.

Baterie a nabíjení oběma směry

Možná Kirin 9010 není nejrychlejší procesor na světě, ale mohl by bodovat výdrží, když navíc nerad topí, že? Akumulátor o kapacitě 5050 mAh sice neslibuje divy, ale přispívá svou hmotností a rozměry k celkovému dojmu elegantního zařízení. Spotřeba elektřiny je srovnatelná s jinými telefony o stejné kapacitě baterky, Pura 70 Pro není ani zásadně lepší, ani horší. Počítejte proto s jedním dnem náročnějšího provozu, při uskromnění ani dva dny nejsou nereálné.

Huawei boduje spíš rychlostí nabíjení. Technologie Huawei SuperCharge dosahuje maximálního výkonu 100 W, vedle kterého prostě nejde koukat na Samsung a Apple jinak než jak na zlobivé školáčky. Vyloženě jako provokace pak působí 80W bezdrátového nabíjení. 15 W u Galaxy S24 Ultra vedle toho vypadá, jak kdybyste osmiválec v Cadillacu Escalade vyměnili za křečka v běhacím kolečku. Konkurence se může rovnat leda volbou maximální úrovně nabíjení, ani tam ale nezvítězí – Huawei totiž umí v 5% krocích zvolit maximum mezi 70 a 100 %, Samsung striktně trvá na 85 %.

Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 18 minut 30 minut 42 minut

Reverzní nabíjení Huawei taky ovládá, jen působí nepatřičně, že přiložením chytrých hodinek rovnou probudí i NFC. Zkrátka, na sluchátka možná dobré, ale Galaxy Watch 6 se mi nabít nepodařilo, přestože se animace doprovázející spuštění nabíjení objevila. Lépe má systém zpracované úsporné režimy, kdy umožňuje síly škálovat směrem nahoru i dolů zapnutím buď výkonného režimu, tak ultra úsporného. Opět ale něco chybí, zejména možnost si nastavit, jaké funkce má nechat úsporný režim běžet.

Android bez Googlu je jako kapr bez salátu

Pokud se opět opřu o webové stránky výrobce, Huawei Pura 70 Pro ožívá díky operačnímu systému EMUI 14.2. Jak asi tušíte, realita je poněkud složitější, a co platí pro jiné chytré telefony, pro Huawei platit nemusí. Zákaz Google služeb zanechal nezhojitelné jizvy. Přesto zkusím dojmy ze systému popsat tak, jako kdyby vás peripetie soudního procesu minuly a chcete zařízení prostě jen používat.

Úvodní přihlášení nepochybně zvládnete, vyberete si jazyk, zakážete reklamy, zakážete personalizované reklamy, zakážete reklamní statistiky a podle míry opatrnosti zakážete všemožné funkce Huawei služeb kvůli přístupu k osobním údajům. Zapnout je můžete kdykoli a otestujete si, jak to v Číně vidí s AI.

Pak zakážete instalaci navržených aplikací, protože vás zarazí jejich výběr. Outlook? Ok, ten smysl dává. Viber? Budiž, ten taky. Creation Guru? Co to je? KFC? Leda pokud jste tam pečení vaření. Badoo? Ne, děkuji, služby seznamky taky nehledám. U některých ikonek dokonce ani popis není zobrazen. A pozor, ve výchozím stavu jsou všechny aplikace vybrané a musíte jejich instalaci zabránit. Tady začíná přituhovat.

Ale dejme tomu, jste na domácí obrazovce, jak ji znáte. Nic ze zálohy se vám neobnoví, protože svá data máte na Googlu a ne u Huaweie. Vyrazíte tedy shánět do AppGallery aplikace, na které jste zvyklí. O tom, že jich už nemálo na tuto platformu dorazilo, se psalo, ale forma, jakou je najdete, je šílená. Začnete psát třeba “Mapy.cz”, ale našeptávač vám do roletky hodí Booking.com, FindMyKids, Shein a Alibabu. Něco jako nastavení jazyka nebo lokality AppGalery ignoruje. Klidně vám vysype do seznamu aplikace v arabštině i čínštině, české verze skoro neukáže, ale proti slovenským nic nemá.

Mnohem víc mě ale trápí, jak do AppGallery pronikají výsledky z Petal Search. To vám prostě na odsazený řádek spadnou výsledky z Apkpure.net a podobných webů. Ne, že bych spoléhal na Google Protect nebo instalaci přes APK soubory nepoužíval, ale ve slučování zdrojů vidím zásadní riziko.

Budou vás chránit aspoň bezpečnostní záplaty? Testovaný kus dostal poslední update z 1. května 2024, ale kontrola API hlásí, že Huawei používá verzi 31, tedy Android 12. Cítíte se kvůli tomu bezpečněji? Asi moc ne.

Mimochodem, aplikace od Googlu do telefonu (s výjimkou Pay) dostanete celkem snadno. Vyzkoušejte aplikaci GBox, je open source a využívá služeb microG. Pak není problém používat Google disk nebo mapy. Rychle tak můžete na nějakou AppGallery zapomenout. Anabáze s aplikacemi trefně ilustruje, jak se k vám EMUI chová. Většinu věcí, co znáte z běžného Androidu tam někde je. Menu jsou oproti Xiaomi přehledná, i když na nabídky Dalších nastavení taky natrefíte.

Tímto jste si snad obrázek o možnostech aplikací udělali, ale co systém jako takový? Pokud od telefonu čekáte hlavně telefonování, budete spokojeni, ale lovci pokročilejších funkcí by měli svůj budoucí mobil hledat jinde. Plovoucí okno zobrazit Huawei umí, ale jakmile budete chtít mít dvě vedle sebe, máte smůlu – jejich zástupci se začnou rovnat do boční roletky. Notifikace zase budete mít vždycky rozdělené mezi přepínače a samotná oznámení, ale mezi oběma pohledy se nedá přecházet a do levého horního rohu sotva dosáhnete. Je super, že mobil zvládá reverzní bezdrátové nabíjení, ale vypnout ho při nedostatku energie už ne. Desktop režim ani nehledejte, EMUI nemá ani nějaký game launcher.

A tak je to s touto nástavbou v podstatě se vším. Na první pohled vypadá příjemně, na čínské poměry snad i konzervativně, ale jak začnete loupat jednotlivé vrstvy a odhalovat vnitřnosti, zaznamenáte tu Potěmkinovy stopy, tu se budete podivovat nad podivnými slogany nebo překlady, a celou dobu budete doufat, že se co nejvíc přiblížíte Googlu a co nejvíc vzdálíte Huawei. Zvyk dělá hrozně moc a algoritmy vyhledávání má náš hegemon západního světa o deset levelů pokročilejší.

Fotoaparát dělá to, v co doufáte

Nač chodit okolo horké kaše, foťák je jeden z mála důvodů, proč o Pura 70 Pro uvažovat. Neumí sice nahrávat 8K video, ale obrázky z něj lezou parádní, to se musí nechat! Trojice objektivů produkuje snímky, které se nemusí schovávat za filtry, syté barvy a postprocessing. Na přírodě můžete zkoumat snad každý lísteček, v interiérech vynikne atmosféra umělého osvětlení, z nočních snímků si Huawei dokáže vytáhnout dost detailů, aniž by začal šumět a výborně pracuje i se vzdálenostmi od objektivu, ať už se bavíme o makru či portrétech. Obejde se to bez spolupráce s Leicou i Carlem Zeissem, fotoaparát X Mage čaruje sám o sobě.

Čemu za to můžeme vděčit? Primární fotoaparát si vystačí s 50 megapixely, ale pomáhá si proměnlivou světelností f/1.4-4.0, které podporuje zaostřováním fázovou detekcí i laserem. Celou soustavu drží na místě optická stabilizace. Stabilizovaný je i teleobjektiv s vysokým rozlišením 48 MPx a světelností f/2.1. Přibližuje 3,5×, ale i při desetinásobném zoomu jsou fotky kvalitní tak, že na autě přečtete poznávací značku. Třetím mušketýrem je ultraširoký objektiv zvládající 12,5 MPx při světelnosti f/2.2.

Zepředu pak nečekejte nic zázračného, ale zkušenost praví, že na videohovory a nějaký ten egocentrický snímek zvládnete i se 13 megapixely a světelností f/2.2, hlavně když vás autofokus nerozmaže a nejhorší nedostatky přírody vyžehlíte nějakým tím filtrem.

Po stránce videa značce ujíždí vlak. Ne, že byste asi často koukali na větší rozlišení než 4K, ale v rámci třídy (minimálně té cenové) se vyšší rozlišení pokládá za znak vyspělosti. Pro realistické použití si ale můžu odfajfkovat celý checklist. Stabilizace přítomna. Natáčení zrychleně i zpomaleně? Máme. Sledování pohyblivých objektů zvládá Pura taky. A dokonce ve Full HD umí v reálném čase i čistit pleť zkrášlovacím filtrem. Paradoxně víc toho není třeba, hlavní síla telefonu spočívá v realistickém záznamu bez příkras.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Závěrečné hodnocení

Zhodnotit Huawei Pura 70 Pro komplexně snad ani nejde. Kdyby to byl jen foťák, můžete skákat radostí až ke stropu, ale pokud má nahradit váš aktuálně dosluhující Android, nemohu ho s klidným svědomím doporučit. Strašák v podobě absence Google aplikací je celkem řešitelný, pokud přistoupíte na placení chytrými hodinkami nebo kartou. Zbytek se nainstalovat dá.

Zásadní problém vidím v lokalizaci, kdy si kupujete zajíce v pytli. Fungují aplikace teď? Ano. Budou funkční i za půl roku? Kdo ví… Dorazí záplaty? Snad. Update Androidu, co není Android? Třeba jo. Stáhnete si APK s nějakým cizopasníkem? Dříve či později asi ano. Budete moci vinit Huawei? Ne, ten si třikrát nechá podepsat, že se odpovědnosti zříká.

Toto chování mě od jinak fešáckého telefonu odrazuje nejvíc. Chybí mu hloubka, postrádá chuť pomáhat každý den života, necítím z něj snahu pochopit svého majitele. Vidím v něm pokoutného překupníka, který se k vám přitočí s neodolatelnou nabídkou, ale jakmile se začnete moc vyptávat, zabalí krám a ještě vám vynadá, že takovou drzost od zákazníka nečekal. Vy si možná budete drbat hlavu, jestli vám neunikla nabídka roku, ale můžu vás uklidnit, že ne.

I přes vyjmenované nedostatky si Huawei řekne o 30 tisíc. Za 32 000 Kč přitom máte iPhone 15 Pro Max nebo Galaxy S24 Ultra, za 31 tisíc aktuálně pořídíte i Galaxy S24+, za 29 000 Kč dokonce Xiaomi 14 Ultra. S tak sebevědomou cenou bych čekal, že Huawei místo krytu přibalí své top chytré hodinky a doživotní výměnu skla zdarma pro prvního majitele, ale nestalo se tak. Tohle foťák nezachrání.

Klady elegantní design

kvalitní fotosestava

stupeň krytí IP68

infraport Zápory bez Google služeb

nelze využívat 5G sítě

sebevědomá cena

pochybné zabezpečení

