Nový král skládaček? Samsung Galaxy Z TriFold je nádherný, křehký a brutálně drahý

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 12. 8:41
Samsung Galaxy Z TriFold oficiálně představen
  • Samsung představil dlouhou očekávaný smartphone, který se skládá nadvakrát
  • V mžiku oka tak můžete obyčejně vypadající telefon přetransformovat do 10″ tabletu
  • V rozevřeném stavu má zařízení v pase pouhé 3,9 mm
  • Telefon je zatím dostupný pouze v Koreji, kde se prodává za cca 62 tisíc korun

Čekání je u konce. Samsung v noci na dnešek ve své domovině představil nadvakrát ohebný smartphone Galaxy Z TriFold. Jedná se o unikátní zařízení, které se v mžiku oka dokáže transformovat z běžně vypadajícího smartphonu do supertenkého 10″ tabletu.

Galaxy Z TriFold: telefon a supertenký tablet v jednom

Představená novinka je odpovědí na Huawei Mate XT Ultimate, ovšem oproti němu Samsung použil lehce odlišnou konstrukci. Zatímco Huawei se zcela spoléhá na 10″ displej, jehož část je i v zavřeném stavu vždy vystavená světu, Samsung dokáže ohebný displej složit dovnitř a přesunout obsah na vnější 6,5″ obrazovku. Tento způsob má výhodu v tom, že měkká horní vrstva ohebného displeje je chráněná proti vnějším vlivům, na rozdíl od Huawei ale není možné s displejem kreativně pracovat a používat jej například v režimu 2/3.

Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold v rozloženém stavu

Galaxy Z TriFold je výsledek precizního inženýrství korejské firmy, která ve své historii přivedla na svět již 16 ohebných zařízení. U svého nejnovějšího kousku Samsung použil pevné hliníkové šasi a dvojitý titanový pant, který je lehký a tenký, přitom poskytuje vysokou fyzickou odolnost (těšíme se na test JerryRigEverything).

Vnější displej chrání sklo Gorilla Glass Ceramic 2, obě křídla jsou pak krytá polymerem vyztuženým keramikou a skelnými vlákny se strukturou vinylu. Výsledek vypadá dobře, pouze však do prvního dotyku, jedná se totiž o dokonalý magnet na otisky prstů. Zařízení váží 309 gramů, ve složeném stavu má fyzické rozměry 159,2 × 75 × 12,9 mm, v rozevřeném stavu má v nejtenčím místě pouze 3,9 mm. Nechybí ani zvýšená odolnost vůči vodě, telefon se pyšní krytím IP48.

Galaxy Z TriFold je neskutečně tenký
Galaxy Z TriFold je neskutečně tenký

6,5“ venku, 10″ uvnitř

Vnější displej je typu Dynamic AMOLED 2X, jedná se o plochý 6,5″ zobrazovač s rozlišením 1 080 × 2 560 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 2 600 nitů.

Samsung Galaxy Z TriFold zvenku

Vnitřní displej má v úhlopříčce přesně 10 palců na poměru stran 16:11 – oproti čtvercovým displejům „běžných“ Foldů se tak více hodí na práci s více aplikacemi najednou, anebo na přehrávání filmů. Obrazovka je typu Dynamic AMOLED 2X a pyšní se rozlišením 2 160 × 1 584 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 1 600 nitů. Samsung se rovněž chlubí zesílenou vrstvou, která má tlumit nárazy a zajišťovat vnitřní obrazovce vyšší odolnost.

Plocha vnitřního displeje umožňuje spouštět tři různé aplikace vedle sebe, popř. je v režimu více oken zvětšit. Jedná se rovněž o první smartphone od Samsungu, na jehož obrazovce lze přímo spouštět počítačový režim DeX – není přitom zapotřebí připojovat externí displej. V kombinaci s myší a klávesnicí tak lze Galaxy Z TriFold proměnit v malý cestovní počítač.

Samsung Galaxy Z TriFold

Obě křídla vnitřního displeje se skládají přes sebe, přičemž Samsung do prostředí One UI přidal různá upozornění a vibrace, které uživatele upozorní, pokud zařízení skládá nesprávně.

Pět fotoaparátů včetně teleobjektivu

Přestože je Galaxy Z TriFold super tenké zařízení, ve fotovýbavě Samsung nedělal kompromisy. Součástí obou displejů je 10Mpx selfie kamerka, v pravém křídle zařízení se pak nachází vystouplý oválný modul obsahující tři fotoaparáty:

  • 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
  • 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
  • 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

Vlajkový výkon a velká tříčlánková baterie

Srdcem telefonu je stejný čipset, jaký pohání současné vlajkové smartphony od Samsungu, tedy 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jedná se sice o loňský čip, avšak výkon mu rozhodně nechybí, nota bene, když jej Samsung v tomto případě spároval s 16 GB operační paměti.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z TriFold

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, octa-core, GPU: Adreno 840, RAM: 16 GB, interní paměť: 512/1024GB, pam. karta:
Rozměry: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm, hmotnost: 309 g, zvýšená odolnost: IP48

Displej, konektivita a baterie

10", Dynamic AMOLED, rozlišení: QXGA+, 1584 × 2160 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 85˚, multi-directional PDAF, 2× optický zoom, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1.4µm, PDAF, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4 36˚, 1.0µm, 3× optický zoom, PDAF, selfie kamera: 10 Mpx
Kompletní specifikace

Úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB nebo 1 TB. Čipset také telefonu dodává moderní bezdrátovou konektivitu, kterou zastupuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC – zamrzí snad jen absence technologie UWB.

Energii si telefon bere z tříčlánkové baterie se souhrnnou kapacitou 5 600 mAh. Podporováno je nejen rychlé 45W nabíjení, ale i bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 wattů. Operačním systémem je Android 16 zabalený do kabátku One UI 8, který je prošpikován balíkem funkcí Galaxy AI využívajících umělou inteligenci.

Galaxy Z Trifold (2)

Cena a dostupnost

Galaxy Z TriFold půjde do prodeje již příští týden 12. prosince. Dostupný bude zatím pouze v domovské Jižní Koreji, poté Samsung plánuje rozšířit jeho dostupnost do Spojených států, Spojených arabských emirátů, Singapuru, Číny a Tchaj-wanu.

Galaxy Z TriFold: obsah balení
Obsah balení

Cena pro korejský trh je stanovena na 3 594 000 wonů, což je v přepočtu asi 62 tisíc korun s DPH. Telefon bude dostupný pouze v černé barvě, kromě něj Samsung do balení přibalí pouzdro Carbon Shield, AR fólii, 45W adaptér a nabíjecí kabel.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

