Nový král skládaček? Samsung Galaxy Z TriFold je nádherný, křehký a brutálně drahý

- Samsung představil dlouhou očekávaný smartphone, který se skládá nadvakrát
- V mžiku oka tak můžete obyčejně vypadající telefon přetransformovat do 10″ tabletu
- V rozevřeném stavu má zařízení v pase pouhé 3,9 mm
- Telefon je zatím dostupný pouze v Koreji, kde se prodává za cca 62 tisíc korun
Čekání je u konce. Samsung v noci na dnešek ve své domovině představil nadvakrát ohebný smartphone Galaxy Z TriFold. Jedná se o unikátní zařízení, které se v mžiku oka dokáže transformovat z běžně vypadajícího smartphonu do supertenkého 10″ tabletu.
Galaxy Z TriFold: telefon a supertenký tablet v jednom
Představená novinka je odpovědí na Huawei Mate XT Ultimate, ovšem oproti němu Samsung použil lehce odlišnou konstrukci. Zatímco Huawei se zcela spoléhá na 10″ displej, jehož část je i v zavřeném stavu vždy vystavená světu, Samsung dokáže ohebný displej složit dovnitř a přesunout obsah na vnější 6,5″ obrazovku. Tento způsob má výhodu v tom, že měkká horní vrstva ohebného displeje je chráněná proti vnějším vlivům, na rozdíl od Huawei ale není možné s displejem kreativně pracovat a používat jej například v režimu 2/3.
Galaxy Z TriFold je výsledek precizního inženýrství korejské firmy, která ve své historii přivedla na svět již 16 ohebných zařízení. U svého nejnovějšího kousku Samsung použil pevné hliníkové šasi a dvojitý titanový pant, který je lehký a tenký, přitom poskytuje vysokou fyzickou odolnost (těšíme se na test JerryRigEverything).
Vnější displej chrání sklo Gorilla Glass Ceramic 2, obě křídla jsou pak krytá polymerem vyztuženým keramikou a skelnými vlákny se strukturou vinylu. Výsledek vypadá dobře, pouze však do prvního dotyku, jedná se totiž o dokonalý magnet na otisky prstů. Zařízení váží 309 gramů, ve složeném stavu má fyzické rozměry 159,2 × 75 × 12,9 mm, v rozevřeném stavu má v nejtenčím místě pouze 3,9 mm. Nechybí ani zvýšená odolnost vůči vodě, telefon se pyšní krytím IP48.
6,5“ venku, 10″ uvnitř
Vnější displej je typu Dynamic AMOLED 2X, jedná se o plochý 6,5″ zobrazovač s rozlišením 1 080 × 2 560 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 2 600 nitů.
Vnitřní displej má v úhlopříčce přesně 10 palců na poměru stran 16:11 – oproti čtvercovým displejům „běžných“ Foldů se tak více hodí na práci s více aplikacemi najednou, anebo na přehrávání filmů. Obrazovka je typu Dynamic AMOLED 2X a pyšní se rozlišením 2 160 × 1 584 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 1 600 nitů. Samsung se rovněž chlubí zesílenou vrstvou, která má tlumit nárazy a zajišťovat vnitřní obrazovce vyšší odolnost.
Plocha vnitřního displeje umožňuje spouštět tři různé aplikace vedle sebe, popř. je v režimu více oken zvětšit. Jedná se rovněž o první smartphone od Samsungu, na jehož obrazovce lze přímo spouštět počítačový režim DeX – není přitom zapotřebí připojovat externí displej. V kombinaci s myší a klávesnicí tak lze Galaxy Z TriFold proměnit v malý cestovní počítač.
Obě křídla vnitřního displeje se skládají přes sebe, přičemž Samsung do prostředí One UI přidal různá upozornění a vibrace, které uživatele upozorní, pokud zařízení skládá nesprávně.
Pět fotoaparátů včetně teleobjektivu
Přestože je Galaxy Z TriFold super tenké zařízení, ve fotovýbavě Samsung nedělal kompromisy. Součástí obou displejů je 10Mpx selfie kamerka, v pravém křídle zařízení se pak nachází vystouplý oválný modul obsahující tři fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
- 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4
Vlajkový výkon a velká tříčlánková baterie
Srdcem telefonu je stejný čipset, jaký pohání současné vlajkové smartphony od Samsungu, tedy 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jedná se sice o loňský čip, avšak výkon mu rozhodně nechybí, nota bene, když jej Samsung v tomto případě spároval s 16 GB operační paměti.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm, hmotnost: 309 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB nebo 1 TB. Čipset také telefonu dodává moderní bezdrátovou konektivitu, kterou zastupuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC – zamrzí snad jen absence technologie UWB.
Energii si telefon bere z tříčlánkové baterie se souhrnnou kapacitou 5 600 mAh. Podporováno je nejen rychlé 45W nabíjení, ale i bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 wattů. Operačním systémem je Android 16 zabalený do kabátku One UI 8, který je prošpikován balíkem funkcí Galaxy AI využívajících umělou inteligenci.
Cena a dostupnost
Galaxy Z TriFold půjde do prodeje již příští týden 12. prosince. Dostupný bude zatím pouze v domovské Jižní Koreji, poté Samsung plánuje rozšířit jeho dostupnost do Spojených států, Spojených arabských emirátů, Singapuru, Číny a Tchaj-wanu.
Cena pro korejský trh je stanovena na 3 594 000 wonů, což je v přepočtu asi 62 tisíc korun s DPH. Telefon bude dostupný pouze v černé barvě, kromě něj Samsung do balení přibalí pouzdro Carbon Shield, AR fólii, 45W adaptér a nabíjecí kabel.