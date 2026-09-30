Nová pohovka v obýváku ještě před nákupem: kde pomůže AI a kdy je nutné vzít do ruky metr

- Nový nábytek si můžete virtuálně vyzkoušet ve vlastním pokoji ještě před nákupem
- Rozšířená realita ukáže objem konkrétního výrobku, pokud pro něj existuje správně velký 3D model
- AI pomůže s návrhem i chybějícím modelem, volné místo kolem pohovky však musí vycházet ze skutečných rozměrů
Z produktové fotografie poznáte tvar pohovky a přibližně i její barvu. Mnohem hůř se z ní odhaduje, kolik místa zabere před oknem a jak bude vypadat vedle vašeho stolu. Právě to dnes umí ukázat telefon nebo webový plánovač: vloží nábytek do obrazu vašeho pokoje, případně z něj vytvoří celý prostorový návrh. Obrázek vytvořený AI přitom může vypadat přesvědčivě, i když v něm pohovka zabírá méně místa než ve skutečnosti. Rozdíl je v tom, zda aplikace pracuje s rozměry konkrétního výrobku, nebo jen vytváří jeho podobu.
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Nejrychlejší pokus začíná u prodejce
Když má prodejce prostorový model konkrétní pohovky, odpadá nejsložitější část práce. IKEA Kreativ funguje v Česku v aplikaci IKEA i na webu. Pokoj vyfotíte nebo nahrajete jeho snímek. Nástroj pomocí AI rozpoznává prostor a dovolí z obrazu odstranit současný nábytek; místo něj pak vybíráte výrobky z katalogu IKEA. Vedle pohovky tak zůstane vaše skutečné okno, podlaha i barva stěn. Návrh lze dál upravovat, takže uvidíte také rozdíl mezi sedačkou přisunutou ke stěně a volně postavenou v místnosti.
IKEA uvádí, že výrobky v náhledu zobrazuje v odpovídajícím měřítku. Záleží ovšem i na zachycení pokoje: v aplikaci k tomu stačí fotografie, s iPhonem nebo iPadem vybaveným LiDARem můžete vytvořit jeho 3D model a na webu zadat rozměry ručně. V návrhu pak vybíráte z výrobků IKEA, pro které existuje 3D model; část sortimentu zatím chybí.
Podobnou možnost můžete najít i na stránce jiného výrobku pod tlačítkem pro zobrazení v místnosti. Tady už často vstupuje do hry rozšířená realita, zkráceně AR: kamera ukazuje živý obraz pokoje a telefon do něj při pohybu vkládá 3D nábytek. Můžete obejít virtuální pohovku a podívat se, jak působí od dveří nebo z místa, kde stojí jídelní stůl.
Věrohodný obraz ještě neznamená správnou velikost
Telefon při pohybu sleduje svou polohu a virtuální pohovku drží na vybraném místě na podlaze. Pokud je však její 3D model menší než skutečný výrobek, bude kolem ní zdánlivě víc místa. Některé AR prohlížeče navíc dovolují předmět zmenšit gestem; pak už neodpovídá výrobku ani původně správný model. Při pohybu se také může virtuální předmět vůči skutečnému pokoji nepatrně posunout. Stín, který vypadá přesvědčivě, o přesnosti rozměrů nic nedokazuje.
Když na stránce vybrané pohovky uvidíte možnost prohlédnout si ji v pokoji, na iPhonu se její 3D model může otevřít rovnou v Safari. Podobný náhled zvládnou i podporované telefony s Androidem; princip si můžete nejdřív vyzkoušet na připravených objektech v ukázkách Applu. Podmínkou je prostorový model konkrétního výrobku. Samotná fotografie z katalogu se v přesně velkou virtuální sedačku nepromění. Pokud telefon AR nepodporuje, některé stránky nechají nábytek alespoň otáčet na obrazovce.
AR vám pomůže odhadnout, jestli pohovka vedle ostatního nábytku nepůsobí příliš vysoká nebo hluboká. Volné místo kolem ní se ale z obrazovky určuje hůř. O tom, zda otevřete balkonové dveře a projdete kolem sedačky, rozhodnou rozměry výrobku a pokoje; při měření zároveň odhalíte radiátor či zásuvku, které by zakryla. U velké pohovky změřte i cestu do bytu. Do obýváku se může vejít, ale její díly nemusí projít dveřmi nebo chodbou.
Celý pokoj se lépe skládá v půdorysu
Jednu pohovku lze v AR postavit za pár okamžiků. Jakmile k ní přidáte křesla, stolek a místo pro průchod, pomůže spíš plánovač, v němž mají stěny, dveře i nábytek zadané rozměry. V Planneru 5D nakreslíte půdorys, doplníte vybavení a přepnete se do 3D pohledu. Základní návrh je dostupný zdarma; v bezplatném katalogu můžete u podporovaných položek měnit i jejich rozměry. Nemusíte tedy najít přesně prodávanou pohovku, abyste vyzkoušeli, co s pokojem udělá předmět stejné šířky a hloubky. Náhradní model nemusí vypadat jako vybraná pohovka, ale v půdorysu zabere stejnou plochu.
Kdo má iPhone nebo iPad s LiDARem, může si část práce s kreslením místnosti ušetřit. Třeba Live Home 3D umí při skenování rozpoznat stěny, podlahu, dveře a okna a převést je do návrhu. Zakryté stěny nebo horší světlo však mohou způsobit chybu, takže důležité délky má smysl porovnat s metrem.
Když AI nábytek domýšlí
Když vám jde hlavně o vzhled pokoje, generativní AI dokáže ze snímku obýváku vytvořit několik různých návrhů. Na obrázcích lze porovnat barvy, materiály a celkové ladění. Algoritmus ale může zároveň pozměnit podobu sedačky nebo samotnou místnost. Pokud výsledek vznikl jako nový obrázek, nevíte z něj, kolik centimetrů zbývá mezi pohovkou a dveřmi.
AI může pomoci i tam, kde přesný 3D model výrobku chybí. Služba Meshy umí z jedné nebo více fotografií vytvořit prostorový objekt a vyexportovat jej ve formátech pro další 3D práci. Z jedné fotografie služba nevidí pohovku ze všech stran, takže musí odhadnout podobu skrytých částí i jejich hloubku. Před použitím takového modelu v AR je třeba porovnat jeho šířku, hloubku a výšku s údaji výrobce a podle nich jej upravit. To už je práce pro někoho, koho baví 3D nástroje; při běžném nákupu poslouží rychleji půdorys s náhradním modelem o správných rozměrech.
A pokud to chcete zkusit postaru, vyznačte si malířskou páskou na podlaze šířku a hloubku pohovky podle údajů výrobce. Obrys ukáže, kolik místa zbude na průchod; virtuální náhled k tomu přidá její výšku a tvar. Páska sice sedačku nevykreslí, zato ji na ní omylem nezmenšíte dvěma prsty.