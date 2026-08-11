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Skifař se na moři dostal do potíží a volal o pomoc, jachta Marka Zuckerberga se mu vysmála

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 11. 8. 6:30
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Luxusní jachta na moři (ilustrační obrázek)
  • Když na moři zachytíte volání o pomoc, měli byste bez prodlení vyrazit
  • Tato mezinárodní úmluva zřejmě ale neplatí pro luxusní jachtu Marka Zuckerberga
  • Ta nejenže uvízlému skifu nepomohla, ale ještě se mu vysmála

Do nesnází se může dostat každý z nás, obzvláště pokud provozujete nebezpečný koníček, třeba ve vzduchu či na moři. Své by o tom mohl mluvit jeden skifař, který uvízl ve Farragut Bay a volal o pomoc poté, co mu došlo palivo. Patrně každý slušný člověk by ve chvíli, kdy by zachytil takové volání dlouho neváhal a vyrazil dotyčnému na pomoc. Jenže skifař měl bohužel smůlu v tom, že nejblíže jeho pozici se nacházela luxusní jachta Launchpad, která patří zakladateli Facebooku a generálnímu řediteli Mety, Makovi Zuckerbergovi.

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Zuckerbergova jachta nevyslyšela volání o pomoc

Podle pasažéra lodi Wilderness Legacy, která nakonec skifaři poskytla pomoc, sice kapitán jachtu Launchpad kontaktoval a sdělil jí, že se nachází blíže, nicméně luxusní loď opakovaně odmítala komunikovat a dokonce se nazpět ozývalo bučení pasažérů Launchpadu. Záznam ze systému AIS pravděpodobně potvrzuje, že loď Launchpad byla blíže uvízlému skifaři, nicméně se zastavila poblíž vjezdu do zátoky. Na záznamu je vidět, jak loď Wilderness Legacy míjí luxusní Zuckerbergovu jachtu a následně odtahuje uvízlou loď zpět do bezpečí.

Jachta Makra Zucerberga údajně nevyslyšela volání o pomoc
Jachta Makra Zucerberga údajně nevyslyšela volání o pomoc

Brian Baker, který je mluvčím Marka Zuckerberga a jeho ženy Priscilly Chan, uvedl pro server The Verge, že „Mark a jeho rodina nebyli na palubě lodi v době incidentu.“ Barker se odvolával na pobřežní stráž s tím, že zmíněný skif nebyl v ohrožení ve chvíli, kdy Zuckerbergova jachta obdržela tísňové volání a ve chvíli, kdy k nim toto hlášení dorazilo, již údajně byla v průběhu záchranná akce. „Jsme rádi, že jsou všichni v pořádku,“ dodal Baker.



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Ať už pobřežní stráž Spojených států, či organizace Marine Exchange of Alaska prozatím celou záležitost nekomentovali. Celá záležitost je problematická nejen z morálního hlediska, ale také právního, neboť na základě mezinárodních dohod je v případě, kdy je vysláno volání o pomoc, povinností nejbližšího plavidla pomoc poskytnout.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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