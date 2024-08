Jachta po zesnulém Stevu Jobsovi měla u Neapole nehodu. Srazila se s lodí jiného miliardáře

Loď Steva Jobse měla u Neapole nehodu s jachtou mexického miliardáře

Naštěstí žádný člen posádky nepřišel k úhoně

Miliardář celou situaci glosoval na sociální síti X

Když se někde stane dopravní nehoda, rozhodně to není důvod k smíchu. Jakmile se ale do kolize dostanou dvě jachty, to už vyvolá nejedno pozdvižené obočí. O to více je taková srážka kuriózní, když je jedním z účastníků nehody loď Venus, která patřila Stevu Jobsovi, zakladateli společnosti Apple, který nyní patří jeho vdově Laurene Powell Jobsové a jachta Lady Moura mexického miliardáře Ricarda Salinase Pliega.

Naštěstí se nikomu nic nestalo

K incidentu došlo u pobřeží italského města Neapol dne 22. července. Záběry z nehody, které byly zveřejněny až 7. srpna, vyvolaly na internetu poměrně rozsáhlou diskusi. Na záznamu, které Pliego sdílel na sociální síti X, dříve známém jako Twitter, je vidět, jak 78metrová loď pluje směrem k Pliegově jachtě, než se navzdory výkřikům posádky dostane do kontaktu se 105metrovou jachtou Blohm+Voss. Střet je o to kurióznější, neboť obě plavidla v té době kotvila v zátoce. „Nebudete tomu věřit, ale naše jachta byla zasažena, když jsme byli v Neapoli,“ uvedl Pliego na síti X.

„Jachta Steva Jobse, zakladatele společnosti Apple (nyní patří jeho ženě Laurene), do nás narazila, když jsme kotvili u Neapole. Rád bych věděl, co dělali kapitán a posádka, že před sebou neviděli jachtu velikosti té mojí,“ dodal mexický miliardář společně s vyjádřením, že výsledkem srážky nakonec nebylo nic víc než škrábnutí, nicméně na opravu budou potřeba značné finanční prostředky. Miliardář pak žertem navrhl svým sledujícím, aby „šli a koupili si výrobky Apple, aby jim pomohli škodu zaplatit.“

Mluvčí mezitím poznamenal, že havárie byla způsobena změnou větru. Kompetence posádky se však dostala pod palbu kritiky, mnozí se ptají, jak se tento incident vůbec mohl odehrát. „Posádka na jachtě Venus si mnula ruce, není možné, aby neviděla Lady Moura,” uvedl Fabian Alonso na síti X. Navzdory incidentu se obě jachty už plaví jinde: Lady Moura je nyní na řeckém Mykonosu a Venus se nachází v Ligurském moři. „Zde je video, abyste viděli, že o idioty není na světě nouze, a pochopili, jak je důležité mít zodpovědného a pozorného kapitána ve velení,“ dodává Pliego. „Jinak to nejde, budeme si dál užívat dovolenou.“ I přes veškerou kritiku se hodí dodat, že je dobře, že nikdo při střetu miliardářských lodí nepřišel k úhoně.