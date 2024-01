Příběh, který jste ještě neslyšeli. Jak Steve Jobs objevil hudebního génia?

Šéf Apple Steve Jobs potřeboval v roce 2009 na operaci do Memphisu

Potkal tam místního hudebníka Davida Brookingse

Tento muž později stál u zrodu služby Apple Music

Steve Jobs patří i 13 let po své smrti k nejvýznamnějším osobnostem počítačového průmyslu. Zakladatel Apple má na kontě mnoho velmi úspěšných projektů, ať už jde o první počítače Mac, hudební přehrávač iPod nebo dodnes inspirativní iPhone z roku 2007. Znáte ale příběh o tom, jak Steve Jobs pro Apple náhodou v Memphisu objevil hudebního génia?

Steve Jobs a Memphis

„Je to jeden z příběhů, který určitě mnoho lidí ještě neslyšelo,“ vypráví Andy Meek, americký novinář, který v roce 2009 pracoval v lokálním tisku v Memphisu. Steve Jobs měl v tomto roce do města na pomezí Tennessee a Arkansasu cestu, měl tam totiž podstoupit transplantaci jater.

Vůbec návštěva tehdy už dost nemocného Jobse byla stran Applu hodně utajovaná a nikdo z tisku ani veřejnosti se neměl dozvědět o tom, že ikona bude ve městě. Autor našeho příběhu, Andy Meek, se to dozvěděl, i když rozhodně ne v té době.

Steve Jobs měl tehdy totiž podstoupit operaci na jedné z memphiských klinik a následně se zotavovat v pronajatém domě přímo ve městě. Není přesně jasné, jak dlouho spoluzakladatel Apple ve městě pobyl ani co tam dělal. Tedy s jednou výjimkou, která představuje veledůležitý bod tohoto příběhu.

Legenda navštívila legendu

Ve městě Memphis sídlí také společnost Sun Records, která zvláště v 50. a 60. letech minulého století produkovala ty největší hvězdy rocku, folku a následně vzniklého žánru country. Se svou první nahrávkou zde prorazily například takové ikony, jako Elvis Presley, Johnny Cash či Roy Orbison.

Novinář Meek se tehdy kamarádil s jedním ze zaměstnanců nahrávací společnosti Sun. A právě od něj pochází tento příběh. Jednoho dne do studia zničehonic zavolal někdo, kdo se představil jako právník společnosti Apple. Požádal, zdali by bylo možné domluvit si osobní prohlídku ikonického místa.

Pro Sun Records to nebyl žádný nezvyk ani problém. Čas od času se někdo ozval, zaplatil a dostal speciální prohlídku v předem domluvený termín. Jednou takhle prý Sun navštívil i Bob Dylan, který během prohlídky poklekl a políbil místo, na kterém stál Elvis Presley, když nahrával svůj debutový single That’s All Right.

Právník Apple do telefonu také prohlásil, že zájemce o prohlídku je „velká ryba“ v hudebním průmyslu, odmítl však odhalit identitu hosta. Pochopitelně se jednalo o Steva Jobse, který na místo dorazil krátce po „zavíračce“ i se svým právníkem a rodinou.

Prohlídku organizoval David Brookings, lokální mephiský hudebník a velký fanoušek The Beatles a Boba Dylana. Pro Sun to byla běžná rutina, firma nechala provádět po svých prostorách spřátelené hudebníky, kteří tam také nahráli několik děl. Brookings zde nahrál tři desky a pak je prodával v obchodě se suvenýry.

Nenápadný hudební génius

Podle očitých svědků si Steve Jobs prohlídku moc užil, nakonec utratil i nějaké peníze v obchodě se suvenýry. Brookings, rozčarován ze setkání, věnoval Jobsovi jednu svou desku, kterou mu popsal jako hudebně velmi inspirovanou Dylanem a Beatles.

Steve Jobs byl na místě rozhodnutý. Toho muže chci do týmu, měl prý prohodit při odchodu se svým právníkem. Za několik týdnů poté přišel Brookingsovi e-mail s pozvánkou do Cupertina. Setkání s hudebníkem se účastnil Eddy Cue, důležitá postava v historii Applu, nynější šéf služeb.

Cue mladého hudebníka z Memphisu najal do týmu starajícího se o platformu iTunes, konkrétně měl Brookings na starosti R&B a rockovou hudbu. Později stál David Brookings u zrodu nové hudební platformy pod vedením Eddyho Cuea, a sice Apple Music. Na starosti má vytváření playlistů a komunikaci s některými vydavatelstvími.

Co dodat, zázraky se občas prostě dějí. Ironie osudu zafungovala dokonale – na smrt nemocný Steve Jobs musel přes půlku Spojených států kvůli operaci, před odletem zpět potkal lokálního hudebníka, kterého následně najal.