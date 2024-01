iPhone oslavil 17. narozeniny. Jaké zásadní funkce mu v roce 2007 chyběly?

V úterý uplynulo 17 let od představení historicky prvního iPhonu

Přestože šlo tehdy o všestranné zařízení, první iPhone rozhodně neuměl všechno

Tehdejší zákazníci se museli obejít bez GPS, svítilny nebo natáčení videí

Může se to zdát neuvěřitelné, ale od představení prvního iPhonu v roce 2007 uběhlo 17 roků. Z dnešního pohledu to vnímáme jako revoluční prvek v historii celého segmentu – a nutno uznat, že iPhone 2G byl skutečně o pořádný kus propracovanější než jeho největší konkurence. Přesto mu chybělo několik opravdu zásadních funkcí, bez kterých si dnes mobilní telefon neumíme představit. Jaké jsou ty nejzajímavější?

Žádný App Store

Málo se to ví, ale App Store coby hlavní instalační brána pro aplikace do iPhonu vznikl až o rok později. První iPhone v roce 2007 disponoval klasickými nativními aplikacemi přímo od výrobce, instalovat do úložiště mobilu další aplikace však nebylo možné.

Vývojáři měli prakticky jen jedinou možnost, jak se s touto překážkou popasovat. Museli využít internetový prohlížeč a nabídnout aplikaci v tomto rozhraní. Zajímavé je i to, že Steve Jobs si původně přál, aby to tak zůstalo. Uživatelé si v jeho vizi měli vystačit s předinstalovanými aplikacemi, popřípadě je stahovat z internetu. App Store vznikl až po naléhání vývojářů.

Nahrávání videí

Původní iPhone disponoval na zádech fotoaparátem s rozlišením 2 Mpx. To nebylo zase tak převratné. Chyběla mu selfie kamerka, což už by se dalo považovat za kiks, protože přední kamera u tehdejších telefonů nebyla vyloženě unikát – vzpomeňte třeba na telefony Nokia N Series.

Prvnímu jablečnému telefonu však chyběla i zdánlivě základní funkce natáčení videí. Ta dorazila do této produktové řady až o dva roky později s modelem iPhone 3GS. Ten už disponoval lepší 3,15Mpx hlavní kamerou s autofokusem a schopností nahrávat video v rozlišení 480p při 30 fps.

Svítilna

Na tento konkrétní bod si jistě hořce vzpomíná celá řada někdejších majitelů prvního iPhonu. iPhone 2G, 3G ani 3GS neměly na zádech LEDku pro přisvícení, nefungovala tedy ani dnes zcela elementární svítilna. Mírnou útěchu představovaly aplikace v obchodě App Store, které maximálně rozzářeným bílým displejem svítilnu simulovaly.

GPS

Původní telefon od Applu sice obsahoval předinstalovanou aplikaci Mapy Google, ale bez podpory klasických polohovacích služeb. Zařízení totiž nemělo čip GPS, poloha se tedy určovala podle připojení k internetu. Pokud jste zrovna nebyli v blízkosti Wi-Fi, měli jste velkou smůlu. Vestavěnou GPSku představil Apple až s iPhonem 3G v roce 2008.

Tapety na obrazovce

Taková drobnost, a přitom tak důležitá. Jistě si vzpomenete na rendery prvních generací iPhonů, které mají na pozadí domovské obrazovky s aplikacemi zkrátka jen černou barvu. Důvodem je zřejmě to, že s něčím, jako jsou tapety, si Apple v roce 2007 prostě nelámal hlavu.

Výrobce umožnil zákazníkům zvolit si vlastní tapetu až v roce 2010 s vydáním aktualizace iOS 4. Jenže to už bylo pro první iPhone pozdě, ten totiž dosáhl nanejvýš na iOS 3.1.3 (tehdy vlastně iPhone OS 3.1.3), který vyšel v únoru 2010.

Retina displej

Pro někoho unikátní vynález Applu, pro někoho jen „buzzword“. Faktem je, že krystalicky ostrý a barevný Retina displej patří k největším přednostem produktů Applu i nyní, v roce 2024. Před 17 lety však iPhone mohl o této technologii sotva snít.

Apple iPhone totiž disponoval 3,5″ TFT displejovým panelem s rozlišením 320 × 480 pixelů (jemnost 165 ppi). Stejné to bylo i v roce 2008 a 2009. Až iPhone 4 přinesl IPS LCD panel, který snese měřítka Retina. 3,5″ zobrazovač tehdy nabízel absolutně nejvyšší rozlišení u mobilního telefonu: 640 × 960 pixelů, z čehož plyne jemnost 330 ppi.