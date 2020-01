Představení prvního iPhone byl jeden velký podvod. Ve skutečnosti téměř nefungoval

První iPhone byl bezpochyby spouštěčem doby chytrých telefonů. V mnoha ohledech nebyl dokonalý, ne vždy převyšoval konkurenci, ale nastavil směr, kterým se vývoj chytrých telefonů následně vydal.

Originální iPhone byl představen v roce 2007 na Macworld Expo, kde vzbudil pozdvižení. Velkou roli na tom měl fakt, že nešlo jen o povídání, ale Steve Jobs názorně schopnosti nového přístroje demonstroval. Telefon zvládal odesílat emaily, surfovat na webu, přehrávat hudbu, a to vše bez zasekávání nebo jakýchkoliv problémů.





Tak to alespoň působilo na diváky. iPhone však tou dobou byl ještě nedodělek, který by takovouto demonstraci nezvládl ani náhodou. Steve Jobs se proto uchýlil k odvážné hře iluzí. Jak vše probíhalo odhalil v roce 2013 Andy Grignon, který v době představení iPhonu pracoval v Applu na pozici vedoucího inženýra.

Zlatá cesta

Grignon vzpomíná, jak v týdnu předcházejícím blížící se prezentaci pozoroval Jobse pečlivě nacvičovat sekvenci demonstračních ukázek. Zkoušel ji prý stokrát a nikdy se mu nepovedlo ji dokončit bez významného zaseknutí telefonu. To bylo dáno tím, že hotové nebyly ani aplikace. Neoptimalizované aplikace tak po nějaké době používání zaplnily RAM, což se dalo vyřešit leda restartem celého telefonu. A to by pochopitelně na veřejné prezentaci bylo nanejvýš nevhodné.

Samostatnou kapitolou bylo pak to, že zkrátka některé aplikace nezvládaly běžet zároveň a padaly. iPhone prostě opravdu v době Macworld Expa nebyl připraven na běžné užívání.

Hardwarové parametry iPhone Systém: iOS Rozměry: 115 x 61 x 11,6 mm , Hmotnost: 135 gramů Procesor: Samsung S5L890, 412 MHz, ARM 1176 RAM: 128 MB , Interní paměť: 4/8/16 GB , Pam. karta: Displej: TFT LCD, 3,5", 320 × 480 px Fotoaparát: , neuvedeno , Přední kamera: Bluetooth: 2.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g , NFC: Konektor: miniUSB Baterie: 1400 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Vývojáři však přišli s neotřelým řešením – sestavili přesnou sekvenci, v níž musí Jobs jednotlivé ukázky provádět. Email se například musel otevřít před surfováním na webu, neboť opačný postup by vyústil v pád aplikace. Tento přesný postup od vývojářů získal přezdívku „zlatá cesta“.

Prezentace iPhonu, nebo spíše iPhonů?

I když se konkrétním řazením ukázek povedlo eliminovat pády aplikací, stále existoval problém s operační pamětí. A ten se vyřešit v krátké době zbývající do prezentace jednoduše nedal. Restart si sice Jobs na pódiu nemohl troufnout předvést, ale kdo říká, že musí po celých 50 minut používat jeden telefon?

Kdykoliv se tak iPhone blížil do fáze, která by si vynutila restart, Jobs zkrátka elegantně telefon prohodil za nový kus. iPhone se tak ve výsledku mohl prezentovat jako revoluční multifunkční přístroj, přestože se ona multifunkčnost jaksi sestávala z několika exemplářů dělících si jednotlivé úkoly.

Čarování se signálem

Zaměstnanci Applu museli před prezentací vyřešit ještě jeden problém. Ten sice nesouvisel přímo s iPhonem, avšak pro dosažení wow efektu v prezentaci bylo nezbytné ho vyřešit. Šlo jednoduše o to, že se očekávalo, že když se na jednom místě bude spousta novinářů a dalších návštěvníků připojovat k mobilní síti, bude rychlost připojení příliš pomalá. A vysvětlujte pak lidem, že se email odesílal 10 minut kvůli přetížené síti, a ne nepovedenému telefonu.

Naštěstí pro iPhone se však povedlo Jobsovi uzavřít smlouvu s americkým operátorem AT&T. To byl mimochodem jediný operátor, který v době představení podporoval iPhone. Technici AT&T dopravili na místo přenosnou základnovou stanici, kterou nastavili tak, že se na ni mohli připojit pouze telefony využívané při prezentaci. Jobs se tak na pódiu mohl spolehnout na (na tu dobu) bleskové připojení, které mu mohli posluchači leda závidět.

Aby byl efekt úplně dokonalý, přišli v Applu ještě na jeden „zlepšovák“. Prezentované iPhony měly speciálně upravený systém, který ukazoval vždy plnou sílu signálu, bez ohledu na to, jaká reálně byla. Diváci tak viděli, že telefon nejen funguje svižně, ale ještě má skvělý signál.





iPhone byl obrovským úspěchem Applu

Originální iPhone nakonec byl bezpochyby úspěchem. Nemalou roli na tom určitě hrálo i povedené představení samotným šéfem společnosti Apple. Co na tom, že šlo víceméně o drobný podvod na diváky – když iPhone o půl roku později zamířil k prvním zákazníkům, fungoval už doopravdy. Mimochodem, Apple letos čeká pokoření obřího milníku. Překročí totiž hranici 2 miliard prodaných iPhonů.