Steve Jobs byl mistr prezentace. Tohle jsou důvody, proč byly jeho keynote tak chytlavé

Tmavá místnost, velké projekční plátno a přednášející, který léta nemění svůj styl. A samozřejmě nezaměnitelné nadšení z publika. Takto by šlo shrnout konference společnosti Apple, když byl naživu Steve Jobs. Prezentace byly vždy dotaženy až takřka k dokonalosti, a to nejen po technické stránce, ale také v mluvě Steva Jobse. Čím to, že působily tak „magicky“?

Zásadní roli hrálo Jobsovo charizma

Steve Jobs byl vším možným, ale nejvíce ze všeho se do historie zapsal svým charismem. Svým nadšením pro věc a nekompromisním přístupem si získal obdiv, ale jen díky jeho charismatu mu to všechno prošlo.

Často do svých prezentací nezapomněl zahrnout nějaký ten vtípek, kterým si přítomné publikum získal. Jeho charisma mělo na samotnou prezentaci největší dopad – i kdybyste nechali celou prezentaci odprezentovat někoho jiného stejnými slovy, neměla by takový dopad, jako když byl na pódiu Steve.





Jednoduchý a čitelný formát

Všechny Jobsovy prezentace se zakládaly na třech jednoduchých bodech. Nejprve vybudoval očekávání. To sice nebudoval kdovíjak dlouho, ale zato mělo pořádný dopad. Druhým podstatným bodem byl zvrat. Ten využíval především ke konci se svým slavným „one more thing”, nebo když odhalil, že 3 zařízení jsou vlastně jen jeden iPhone.

Posledním důležitým bodem bylo odhalení. Promyšlené první představení produktu mělo zásadní dopad na úspěch. Vzpomeňte například, když Jobs vytáhl iPod z kapsy. To většinou doprovodilo i srovnání s konkurencí, což dnes na prezentacích Applu chybí.

Srovnávání produktů bylo zásadní

Tohle už na dnešních prezentacích Applu nevídáme. Za dob Steva Jobse snad nikdy nechybělo porovnání právě představeného produktu s aktuální špičkou na trhu. A nikdy také nechybělo odůvodnění, proč je produkt od Applu právě ten nejlepší.

Dnes na Apple keynote uvidíme nanejvýš srovnání s předchozí generací produktu – ostatně v tom by byl čert, aby nový produkt Applu byl horší, než ten loňský.

Po Jobsově smrti se Apple stal jednou z nejhodnotnějších společností na světě. Úspěch nastupujícímu vedení rozhodně upřít nelze, nicméně při prezentacích nových produktů se zkrátka už nebavíme tak, jako tomu bylo dříve. Po odchodu Jobse nezůstal ve firmě nikdo, kdo by převzal jeho otěže.

To by každopádně nebyl jednoduchý úkol. Pokračovat v podobném trendu prezentací, jak je nastavil Jobs, by znamenalo, že by dotyčný byl obviněn z chabé imitace ba dokonce z vykrádání.

Jaká je vaše nejoblíbenější Apple keynote? Dejte nám vědět do komentářů :-)