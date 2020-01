Apple letos čeká obří milník: překročí hranici 2 miliard prodaných iPhonů

Před 13 lety byl představený první iPhone, ze kterého se vyklubal jeden z nejdůležitějších produktů jablečné historie. Prodeje iPhonů mají na svědomí významnou část příjmů kalifornské společnosti, i když v posledních letech si z tohoto koláče ukusuje čím dál větší podíl služby. Nedá se předpokládat, že Apple v prodejích svých telefonů v nejbližší době poleví, a tak můžeme v letošním roce očekávat překonání velkého milníku.

Apple má údajně v tomto fiskálním roce (který končí v září) prodat něco okolo 195 milionů iPhonů, což by mohlo stačit na to, aby byl do konce roku prodán iPhone s pořadovým číslem 2 miliardy. Bohužel přesné číslo dosud prodaných kusů lze jen odhadovat, neboť Apple přestal počty prodaných telefonů v tiskových zprávách uvádět; pravděpodobně proto, že počty prodeje mezikvartálně lehce klesají.

Není to však důvod bít na poplach, jablečné telefony stále generují obrovské příjmy, letošní prodeje by navíc mohl podpořit chystaný levný iPhone 9 a celá podzimní řada, která přijde s velkým tahákem – podporou sítí 5G.