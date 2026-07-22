Jak bude vypadat jubilejní iPhone 20? Uniklé informace hovoří o obřím displeji

- Apple údajně chystá osadit výroční iPhone velkým displejem
- Ten by mohl mít úhlopříčku skoro 7 palců
- Kromě bezrámečkového designu se jedná o první spekulaci s konkrétním parametrem
O výročním iPhonu 20 se na internetu vedou vášnivé debaty, přičemž tu a tam se objeví i nějaký střípek informace, který naznačuje, jakým směrem by se Apple mohl vydat. Poslední spekulace, který nyní koluje po síti, se týká displeje, jež by mohl výrazně narůst. Gigant z Cupertina totiž údajně vyvíjí prototypy iPhonu s větším displejem o úhlopříčce přibližně 6,96 palce, který by se v případě uvedení do výroby pravděpodobně prodával jako 7″ model.
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Překvapivě velký displej pro výroční iPhone
Podle známého čínského leakera s přezdívkou Digital Chat Station by Apple tento displej interně testuje v rámci příprav na výrobu iPhonu k 20. výročí, jehož uvedení na trh se očekává v příštím roce. Informátor uvedl, že poměr stran displeje je stejný jako u současného iPhonu 17 Pro Max, avšak zda bude tento displej nakonec použit i v modelu iPhone 20 Pro Max, zůstává v této fázi zahaleno tajemstvím.
Minulý měsíc agentura Bloomberg informovala, že Apple začal zintenzivňovat práce na možných dvou velikostech výročního iPhonu. Řada spekulací naznačuje, že zařízení bude mít displej od okraje k okraji se zakřiveným sklem po všech stranách, což zajistí téměř bezrámečkový vizuální efekt. Očekává se, že letošní modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max budou mít stejné rozměry jako současné modely iPhone 17 Pro, které jsou k dispozici ve velikostech 6,3 a 6,9 palce.
Apple naposledy zvětšil úhlopříčku displejů svých prémiových modelů iPhone v rámci řady 16 Pro v roce 2024. Úhlopříčka modelu iPhone 16 Pro se zvětšila z 6,1 na 6,3 palce, zatímco u modelu iPhone 16 Pro Max došlo ke zvětšení z 6,7 na 6,9 palce, a to díky užším rámečkům a mírně větším rozměrům těla. Aktuální spekulace jsou první zmínkou o plánech na zvětšení úhlopříčky displeje u jubilejního modelu iPhone z dílny Applu, který má být uveden v roce 2027.
Many people who see this leak will only focus on one thing:
Apple is testing a 7-inch screen — wow, 7 inches is so big.
But what I want to analyze is what it truly means behind the scenes.
Let’s do the math.
The current iPhone 17 Pro Max (and the expected iPhone 18 Pro Max)… pic.twitter.com/bLgS0pvcAP
— Ice Universe (@UniverseIce) July 21, 2026