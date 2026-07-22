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Jak bude vypadat jubilejní iPhone 20? Uniklé informace hovoří o obřím displeji

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 7. 6:30
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Koncept výročního iPhonu pro rok 2027
  • Apple údajně chystá osadit výroční iPhone velkým displejem
  • Ten by mohl mít úhlopříčku skoro 7 palců
  • Kromě bezrámečkového designu se jedná o první spekulaci s konkrétním parametrem

O výročním iPhonu 20 se na internetu vedou vášnivé debaty, přičemž tu a tam se objeví i nějaký střípek informace, který naznačuje, jakým směrem by se Apple mohl vydat. Poslední spekulace, který nyní koluje po síti, se týká displeje, jež by mohl výrazně narůst. Gigant z Cupertina totiž údajně vyvíjí prototypy iPhonu s větším displejem o úhlopříčce přibližně 6,96 palce, který by se v případě uvedení do výroby pravděpodobně prodával jako 7″ model.

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Překvapivě velký displej pro výroční iPhone

Podle známého čínského leakera s přezdívkou Digital Chat Station by Apple tento displej interně testuje v rámci příprav na výrobu iPhonu k 20. výročí, jehož uvedení na trh se očekává v příštím roce. Informátor uvedl, že poměr stran displeje je stejný jako u současného iPhonu 17 Pro Max, avšak zda bude tento displej nakonec použit i v modelu iPhone 20 Pro Max, zůstává v této fázi zahaleno tajemstvím.

Minulý měsíc agentura Bloomberg informovala, že Apple začal zintenzivňovat práce na možných dvou velikostech výročního iPhonu. Řada spekulací naznačuje, že zařízení bude mít displej od okraje k okraji se zakřiveným sklem po všech stranách, což zajistí téměř bezrámečkový vizuální efekt. Očekává se, že letošní modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max budou mít stejné rozměry jako současné modely iPhone 17 Pro, které jsou k dispozici ve velikostech 6,3 a 6,9 palce.



Chytrý telefon iPhone 17 Pro v černé barvě



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Apple naposledy zvětšil úhlopříčku displejů svých prémiových modelů iPhone v rámci řady 16 Pro v roce 2024. Úhlopříčka modelu iPhone 16 Pro se zvětšila z 6,1 na 6,3 palce, zatímco u modelu iPhone 16 Pro Max došlo ke zvětšení z 6,7 na 6,9 palce, a to díky užším rámečkům a mírně větším rozměrům těla. Aktuální spekulace jsou první zmínkou o plánech na zvětšení úhlopříčky displeje u jubilejního modelu iPhone z dílny Applu, který má být uveden v roce 2027.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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